SOGO感謝祭2025｜崇光秋季周年慶開鑼！$600起入手護膚套裝

【SOGO感謝祭2025/SOGO Thankful Weeks2025】一年兩度的崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開始了！秋季崇光感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店與啟德新店都會推出相應的優惠套裝，想把握優惠機會入手寵愛自己、閏密好友或母親的好物，大家不妨參考以下的攻略，入手寵愛自己或母親的好物！



SOGO Thankful Weeks 2025｜ fresh 全新！紅茶全方位緊緻套裝 HK$3,070 (價值 HK$4,794)

來到剛入秋的轉季天氣，修復保濕絕對是首要之事！無論是想解決皮膚乾燥或鬆弛的皮膚需求，fresh的全新紅茶系列就能幫到你，當中含有的高度抗氧化物配方，能夠全方位提升肌膚緊緻度、細緻度以及柔軟度。這個套裝包含了精華水、面霜、眼霜以至面膜，能夠一次過照顧好整個皮膚需求。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ fresh 全新！紅茶全方位緊緻套裝 HK$3,070 (價值 HK$4,794)（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ SUQQU 絕緻晶艷潤采潔面組 HK$730 （價值HK$1,112）

想護膚的功效發揮得更好的話，除了選擇合適的護膚組合外，護膚的第一線也絕不能馬虎了事！無論有否化妝或外出，黏附在皮膚上的污垢與油份都需要好好清潔，清潔得宜才能擊退暗瘡、黑頭，不讓皮膚的老舊廢物積存。這款SUQQU的潔面套裝包括了絕緻晶艷潤采潔膚霜或絕緻晶艷潤采潔面乳，另外附送三小支潔面旅行裝，無論是日常和旅行，均能實現水潤清透的彈潤美肌。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ SUQQU 絕緻晶艷潤采潔面組 HK$730 （價值HK$1,112）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ Charlotte Tilbury 魔法注水霜護膚套裝 HK$790 (價值HK$1,166)

無論你是喜愛簡潔護膚，或懶於護膚，絕不能錯過魔法注水霜，一支多效、日夜適用，能夠明顯減少毛孔、舒緩肌膚泛紅，而且撫平乾紋。這款護膚套裝不單可以試用到作為新一代革命性升級護膚科研產品魔法注水霜，更有魔法精華油、能量精華、魔法面霜等多款人氣產品，讓你全方位的投入Charlotte Tilbury的魅力當中。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ Charlotte Tilbury 魔法注水霜護膚套裝 HK$790 (價值HK$1,166)（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜SK-II 護膚面膜增量套裝 HK$1,130 (價值HK$1,788)

重要日子前，相信不少女生都有居家護膚的傾向，特別是敷上面膜後的ME TIME寫意又舒適。 SK-II這款高濃度護膚面膜，相信早已收服不少女生的心，今次推出的增量套裝多達十五片，能夠與閏密好友分享這份喜悅，共同感受PITERA的高效天然生物力量，讓皮膚煥然一新！

SOGO Thankful Weeks 2025｜ CHANTECAILLE 提拉補濕升級版鑽石面膜+ 皇牌套裝 HK$2,060（價值HK$3,090）

如果你之前從沒有嘗試過CHANTECAILLE 的產品，十分推薦先由這款升級版鑽石面膜開始！當中的「鑽石級緊顏煥亮配方」能力深入肌底層注水並緊緻、撫平細紋，輕鬆達至拯救肌膚的功效，而且套裝價錢能夠額外有多25mL的鑽石面膜+，無論是外出作為15分鐘急救面膜、上機急救或是車程的睡眠面膜都可以。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ CHANTECAILLE 提拉補濕升級版鑽石面膜+ 皇牌套裝 HK$$2,060（價值HK$3,090）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ LANEIGE 黃金3管精華2件套裝 HK$1,300 (價值 HK$2,415)

這款前年誕生的黃金3管精華，將光彩精華、緊緻精華與抗皺精華三為一體，首創的3管分離設計能夠將高效成分獨立封存，而且讓皮膚一次過達至緊緻塑顏、精準淡紋與激煥光澤，激活肌膚年輕力量。 今個套裝絕對是全年最抵的價錢，額外加送60mL，相等於1.5枝貨裝大小！

SOGO Thankful Weeks 2025｜ LANEIGE 黃金3管精華2件套裝 HK$1,300 (價值 HK$2,415)（品牌提供）

