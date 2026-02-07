18款溫和保濕精華推薦　緩解換季皮膚乾燥緊繃　乾肌油肌都適用

隨著季節轉換、日夜溫差加劇，肌膚乾燥、脫屑、緊繃等狀況也悄悄現形。想讓底妝服貼、膚況穩定，「保濕精華」絕對是關鍵保養步驟！你也正在尋找一款輕盈、溫和且無負擔感的保濕精華嗎？



以下精選18款最值得投資的保濕精華，無論乾肌、油肌或敏感肌都能找到完美對策。

1. Chanel

Chanel 山茶花保濕微導入精華液，NTD4,900



延續山茶花的穩定修護力，這款精華採凝凍質地包裹山茶花精萃微滴，抹開瞬間化為水凝露質地滲透肌底，撫平粗糙顆粒感並提升肌膚光澤。長期使用不只保濕有感，還可明顯改善乾燥暗沉，是香奈兒迷心中名副其實的「保濕首選」。

2. Shiseido

Shiseido 日夜分子玻尿酸精華，NTD9,200



要穩定肌膚的油水平衡，打造健康膚況，日夜保養必須一氣呵成。資生堂以「日夜雙修」概念打造，夜間注入小分子玻尿酸補水、日間再啟動膨潤緊緻機制，讓肌膚24小時維持水潤彈性。使用一週即能感受如微醫美般的光澤感。

3. Dior

Dior 花植水漾保濕精華，NTD3,150



專精於花植養膚能量的Dior，此款保濕精華以錦葵、巴爾幹苣苔為核心成分，清爽質地為混油膚質量身設計。香氣柔和、觸感輕盈，補水同時穩定膚況、調理膚質，達到補水、修護、鎮定多重舒緩效果。

4. RéVive

RéVive 全效術後精華，NTD9,800



不只專注於抗老，RéVive專為醫美術後與敏感肌設計，以高濃度「沒藥醇」搭配植物複合修護精萃，打造此款全效修護精華。輕盈質地能即刻舒緩泛紅不適，並強化肌膚屏障，連續使用一週即可重啟光滑膚觸與彈性。

5. Clarins

Clarins克蘭詩 新一代水潤奇肌保濕精華，NTD2,550



全新升級保濕精華，結合長短鏈玻尿酸和有機生命之葉萃取，搭配有機番紅花多酚、有機草莓樹果萃取，能有助於調節油脂分泌，緊緻毛孔，並且達到高效保濕補水效果。不僅很適合亞洲肌膚使用，溫和屬性四季依賴都很安心。

6. Kiehl's

Kiehl’s 超彈潤微導保濕水精華，NTD2,200



契爾氏明星保濕單品：超彈潤微導保濕水精華，以無香精、無酒精添加為特性，輕盈水感質地能深層滲透補水，長效改善乾紋與粗糙膚觸，使用感受親膚、舒爽不黏膩，是敏感肌必備的日常基礎精華。

7. Suqqu

SUQQU 水妍亮采精華，NTD4,550



首次上市便深獲亞洲顧客喜愛的水妍亮采精華，以西洋菜、魚腥草、大葉藻等植萃為養膚基底，潤澤卻不厚重，能為肌膚帶來包覆式的安心補水感，同時提亮膚色、掃除暗沉。嶄新包裝設計更加輕巧好攜帶，是旅行時的最佳保養搭檔。

8. Bakel

BAKEL 玻尿酸彈潤保濕精華，NTD5,800



義大利純淨保養品牌Bakel，僅含「水＋玻尿酸」兩大成分的極簡配方，無防腐、無香料，溫和卻高效。外加上無添加任何抑菌成分，運用純淨來源生物分子玻尿酸打造，適合全膚質使用，連眼周、唇周也能安心塗抹。

9. Clinique

Clinique 水磁場微分子保濕精華，NTD2,250



水磁場家族的穩定、溫和與修護力向來值得信賴，這款精華更以超微分子蓄水科技，延長鎖水力長達24小時，使用後肌膚含水量提升達61%。無油無香、零致敏設計，使用起來更加輕盈，油肌與敏感肌皆適用。

10. d program

d program 敏感話題 換季舒敏精萃，NTD1,100



針對年輕與敏感膚質設計，輕質水凝質地中富含覆盆莓萃取，搭載多重補水因子，能快速舒緩乾癢與緊繃。外加上低敏無酒精，不僅不分膚質、年紀皆適合使用，更是妝前補水、換季穩定膚況的好幫手。

11. Malin+Goetz

（Malin+Goetz）修護保濕精華，NTD2,300



紐約人氣美妝品牌以「極簡保養美學」為特色，這款經典保濕精華，則採用海藻與多重植物複方精華（海藻萃取、鉤沙菜萃取、葡枝凝花菜、懸疣馬尾藻萃取）有效補水並維持肌膚彈性，質地輕盈不悶黏，是悶熱氣候下的最佳選擇。

12. Drunk Elephant

Drunk Elephant 水飽飽維他命B5保濕精華，NTD1,650



美國簡單保養品牌Drunk Elephant，單純、高效的成分優勢備受全球市場歡迎。此款B5保濕精華以pH值5.7溫和屬性為亮點，添加維他命原B5與鳳梨神經醯胺，能修復乾紋、細紋與暗沉。質地清爽、吸收快，長期使用肌膚更柔嫩透亮。

13. dermalogica

dermalogica 水循環保濕精華，NTD2,600



有美國『國際皮膚研究學院』背書的德卡保養，以高機能護膚體驗為主要訴求。此款保濕精華更採「內補水、外鎖水」雙向機制恢復油水平衡，連好萊塢巨星－珍妮佛・勞倫斯都愛用！輕盈配方適用所有膚質。

14. Ren

Ren 海洋保濕水活菁華，NTD1,550



堅持選用大自然萃取原料為養膚基礎的英國美妝品牌Ren，於保濕精華中添加蝦紅素的夏威夷微藻與綠魚子藻，搭配水活智能技術，有效為肌膚深度補水、強化肌膚水循環。長期使用可明顯改善乾紋與粗糙膚質。

15. Aesop

Aesop 澄瑩面部精華素，NTD3,900



針對油性與混合肌設計，Aesop 澄瑩面部精華素內含高穩定維他命C，兼具補水、抗痘與亮白功效。水狀質地吸收迅速，為肌膚提供即效的修復補水效能，更能抑制粉刺痘痘生成，是夏季穩膚的神救援。

16. Apivita

Apivita 蜂能玻尿酸修護精華， NTD1,580



來自希臘的APIVITA，遵循純淨蜂能活性科技，嶄新修護精華更搭載五重玻尿酸與蜂蜜脂質膠囊技術，能為肌膚建立「3D水循環補水網」，長效鎖水、舒緩敏感，並促進角質層修復，加強肌膚防禦力，醫美術後也能安心使用。

17. Shiro

Shiro 日高昆布蘆薈海棠全效精華，NTD1,850



北海道人氣保養品牌Shiro，融合日高昆布、蘆薈與海棠油三重植物能量，修護曬後乾燥肌。無乳化劑配方以天然油脂自成乳狀，天然無添加，吸收迅速、不致敏，舒適使用感受，敏感肌也能安心享受。

18. Elizabeth Arden

Elizabeth Arden HA白金澎潤保濕膠囊，60顆，NTD3,950 ; 30顆，NTD2,050



紐約的保養膠囊專家伊麗莎白雅頓，添加最新的三重微分子玻尿酸，以及白金彈力雙胜肽，於保濕補水同時，恢復肌膚緊緻及彈力。另外，植萃神經醯胺更能強化肌膚、修護肌膚屏障，讓膚況更穩定，敏感肌也能安心使用。

