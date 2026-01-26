情人節唇妝｜3款唇色提升吸引力！化妝師分享減少唇部掉妝的方法

情人節唇妝｜情人節特別精心打扮，想與伴侶度過難忘的一天。近年妝容傾向精緻和清秀，以展現個人風格，因此唇妝變得更為重要，不僅營造紅潤及精神感，而且散發獨特的誘惑魅力。若然未有化妝靈感，不妨參考專業化妝師 Irene Lee的分享，為自己打造迷人唇妝。



情人節唇妝｜3大締造吸引力的唇色

一個具吸引力的妝容，相信自己整天看到，都會更開心滿足。Irene分享時下的3款魅力唇色和質感，包括柔霧玫瑰色，「很自然，不會太具攻擊性，看來會較溫柔點。」她亦推薦水潤質感的「My Lip But Better」色調，「好像剛做完運動般紅潤、可愛，適合偽素顏妝容。」而低調的紅棕或暖紅色，則適合晚上隆重打扮的時候，「成熟得來具女人味，不會太浮誇。」

情人節唇妝｜一個具吸引力的妝容，相信自己整天看到，都會更開心滿足。(freepik)

情人節唇妝｜完美唇妝的步驟

化妝新手必學！如何化一個迷人的唇妝？Irene解答當中步驟，先做好保濕（嘴唇滋潤已經贏一半），然後用唇線筆輕輕修形，但注意不用畫得好實色，最後再塗唇膏，如果用手指或唇掃暈染邊緣，看來會自然好多。

情人節唇妝｜提升唇妝持久度的方法

唇部容易掉妝，要維持唇妝的持久度，Irene建議可以先塗一層薄薄的唇膏，然後抹走多餘分量，再疊塗一層，這樣在中間輕輕印走油分的話，會持久好多。而選擇霧面或半霧面質感的話，通常也較能維持妝容。

情人節唇妝｜Irene分享提升唇妝持久度的方法。(freepik)

情人節唇妝｜出門補妝必備唇部產品

在情人節當日外出整天，手袋可以容納的化妝品不多，到底可以只帶哪些補妝？Irene建議潤唇膏或潤色潤唇膏，這樣不用照鏡都用到。此外小支唇釉或唇膏體形輕身，攜帶亦很方便。