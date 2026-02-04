2月美妝快訊｜情人節、新年限定美妝、本月新品:芭蕾舞風熱度不減

2月美妝快訊｜今年的2月是充滿喜悅的一個月份，有著的浪漫的情人節和喜慶的新年，許多品牌都推出應節產品，讓這兩個充滿溫馨與愛意。這次「01女生」為大家集合了多個情人節彩妝、喜慶的新年美妝產品，以及2月不能錯過的美妝新品，為節日增添氣氛。



2月美妝快訊｜1. 馬年限定美妝系列

為迎接喜慶的農曆新年，許多美妝品牌紛紛推出節日限量系列，融入馬年及紅色的元素，打造新年開運美妝，迎向充滿活力及豐盛的一年。此文章精選了多個美妝品牌所推出的限量新年系列，包括Clé de Peau Beauté、Bobbi Brown、Benefit等，都很適合作為禮物為自己換上「新妝」，或是作為祝福為家人好友獻上臻摯的新年祝福。

2月美妝快訊｜1. 馬年限定美妝系列（「01女生」製圖）

2月美妝快訊｜2. 農曆新年及情人節唇膏推薦

今年的情人節及農曆新年的日子很接近，除了要為伴侶和家人準備禮物及應節物品外，也要自己好好添置新裝！其中唇膏是整個妝容的重點，可以打造喜氣、招桃花、好人緣的氣息，很值得為自己選購一支新唇膏迎接農曆新年及情人節。此文章精選了多款唇膏，一起迎接接下來的重要日子。

2月美妝快訊｜2. 農曆新年及情人節唇膏推薦（「01女生」製圖）

2月美妝快訊｜3. Glint 推出全新亮澤唇頰霜及果凍光影膏 HK$90；HK$140 2月4日正式推出

韓國美妝品牌Glint by VDIVOV 以芭蕾舞美學Balletcore為靈感，推出了全新亮澤唇頰霜及果凍光影膏。兩款產品都有著柔滑貼服、高滋潤度的質感，並結合溫柔粉色色調，帶來純淨無瑕、自然通透的妝容效果。

全新亮澤唇頰霜是與韓國著名化妝師Yejin共同研發的多功能產品，以水光感和瑩潤妝效為主要特色，能一次過完成胭脂及唇部妝容；輕盈貼膚質感，不帶黏膩感，單層塗抹即可打造清透自然的唇色效果，疊加塗抹更顯亮澤。

而果凍光影膏是採用全新配方採用柔滑、輕盈且高貼合度的濕潤質感設計，同時備有2款以芭蕾舞風為設計靈感的色號（01 Toe Shoes緞光舞鞋及02 Tutu Much粉銀舞裙），一抹猶如果凍般輕融於底妝之上，不厚重且不顯毛孔，呈現剔透閃耀光澤。

2月美妝快訊｜4. SUQQU 全新升級晶采艷澤粉底液e 30mL HK$680 2月6日正式推出

SUQQU 為晶采艷澤粉底液 e推出全新升級版本，讓女生們上妝後肌膚展現前所未有的光澤度、柔滑感與持久度。全新配方注入雙重高亮度油分，結合品牌獨家「液態顏料」技術，將粉末顏料液態化，令粉底如絲般順滑地貼合肌膚，均勻延展。妝感更貼服持久，同時大幅提升肌膚光澤度，有效修飾暗沉與膚色不均，打造無粉感、零毛孔、柔滑細緻的高光澤美肌。

2月美妝快訊｜4. SUQQU 全新升級晶采艷澤粉底液e 30mL HK$680 2月6日正式推出（品牌提供）

2月美妝快訊｜5. KANEBO 推出全新晶透瑩采妝前乳 30g HK$320

KANEBO所推出全新晶透瑩采妝前乳﹐特別添加能提升明亮度與透明感的晶透藍色珠光粉，瞬間修飾暗沉、膚色不均與毛孔問題，締造自然通透的亮澤美肌。晶透藍色控油配方可反射更多藍光，有效抑制膚色暗黃，令肌膚在保持自然紅潤的同時，更顯明亮澄澈。配方中更加入控油粉末、遮瑕粉體與柔焦粉體，能有效吸附多餘皮脂，淡化毛孔與細紋，令膚色均勻自然、不顯泛白，讓妝容一整天保持清新通透。

2月美妝快訊｜5. KANEBO 推出全新晶透瑩采妝前乳 30g HK$320（品牌提供）

2月美妝快訊｜6. KATE 怪獸級持色唇膏推出3款全新色調 HK$99 2月7日正式推出

日本熱銷的KATE「怪獸級持色唇膏」，推出3款全新甜美果實粉色系色調！這次特別推出了蜜桃、荔枝及莓果色調，均結合獨家凍狀薄膜科技與高保濕、高持色配方，將唇膏瞬間凝結輕盈薄膜，長效鎖色、不沾杯、不掉色，持妝一整天，雙唇保持水潤亮澤、飽滿顯色。