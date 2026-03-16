空瓶｜編輯分享十大護膚空瓶：BABOR安瓶高效 AD+新精華有驚喜

【扮靚美妝室/空瓶推介/評測】空瓶表達說服力！女生們經常購入不同的護膚品，加上初夏的步代漸近，無論是護膚或彩妝需求都會有所微調，如果想回購續瓶或試試新產品，不妨參考真人實試分享！



作為乾敏肌的編輯，今次實試評測了不同種類的護膚產品，由卸妝、護膚、保濕護理到面膜都有，想知道那一款最深得筆者歡心？一起看看用後感及產品功效吧。

空瓶推薦：ALBION SKIN CONDITIONER ESSENTIAL N 健康化妝水 N 330mL HK$700

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



潔面後的第一步保養，必定是化妝爽膚水，即時補濕外，更為後續護理打開通道。ALBION這款健康水，蘊含濃縮的有機「北之薏仁」精華和有機「北之薏仁」精油，質地不算厚重，因需有助表皮新陳代謝，的確能夠減低皮膚粉刺和粗糙問題，用時會略伴些酒精味道，是款初夏入手不出錯之選。

空瓶推薦：ALBION SKIN CONDITIONER ESSENTIAL N 健康化妝水 N 330mL HK$700（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：excel 煥采保濕潤透化妝水 190mL

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️



這款excel 上年秋冬推出的新品，雖然以晨間妝前護理作為產品定位，筆者認為作為晚間護理亦不會過於單薄，當中蘊含維他命C酯、菸鹼醯胺、乳酸與3種神經醯胺成份，像水一樣清爽的質地，能夠修復肌膚屏障同時迅速滲透肌底，按壓式設計亦相當方便。

空瓶推薦：excel 煥采保濕潤透化妝水 190mL（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：AD+ hydrating essence ATORREGE AD+ 深層保濕精華 HK$390

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



作為AD+的忠實用家，早前發現這款專為乾燥和敏感肌而設推的新品，更以「醫學級水繃帶」自稱，讓人不禁想一試功效真假。這款深層保濕精華，質地輕盈好推，能夠刺激自身絲聚蛋白、神經酰胺及透明質酸生成，從肌底提升肌膚補水力及修復鎖水屏障，天氣乍暖還寒之際用上，確實能夠感受到其深層保濕的滋潤能力，最令筆者驚艷的是上個冬日竟不用依靠護膚油渡過！

空瓶推薦：AD+ hydrating essence ATORREGE AD+ 深層保濕精華 HK$390（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：DOCTOR BABOR 10D Hyaluronic Ampoule Serum Concentrate 14mL HK$420

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



當需要拍攝或重要日子前夕，除了要用面膜外，筆者亦愛以安瓶精華配以導入儀，讓保養效果事半功倍。這款DOCTOR BABOR的保濕安瓶，已是筆者回購的第二盒，純淨配方不會令皮膚有負擔感，當中含有十種不同維度的透明質酸結合創新的三重活性配方，每盒共有7枝，能夠輕鬆實現一週的深層保濕療程，重點為肌膚深層保濕與急救修護。

空瓶推薦：BORGHESE DNActive Future Youth基因賦活精華 30mL HK$700

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



除了補濕外，抗老亦是筆者護理中重視的一大要點。這款回購的BORGHESE基因賦活精華，質地看以輕薄，當中蘊含9大植物幹細胞成分及肽生物嫩膚因子等成分，能夠悄無聲息地減低皮膚敏感及發炎、減慢肌膚細胞老化，改善缺水以及肌膚疲憊問題，十分適合初老或缺水肌膚所用。

空瓶推薦：BORGHESE DNActive Future Youth基因賦活精華 30mL HK$700（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：NUXE soothing cleansing miscellaneous water玫瑰柔舒潔膚水 100mL HK$105

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



當不用化全妝時，筆者愛以防曬配合粉餅作為簡單妝容示人，卸妝時亦可以用上較輕薄的化妝水或啫喱便可，減低對皮膚的負擔感。這款玫瑰柔舒潔膚水，以100%植物萃取成分而成，用時伴隨明顯的玫瑰花香氣，而且卸妝功效不俗，能夠輕鬆帶走妝容，用後亦不會令臉頰有緊繃感。

空瓶推薦：NUXE soothing cleansing miscellaneous water玫瑰柔舒潔膚水 100mL HK$105（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：fresh soy face cleanser 大豆卸妝潔面乳 150mL HK$345

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



如果想溫和卸走防曬或淡妝，卸妝、潔面二合一的產品絕對是首選。這款具備保濕功能的卸妝潔面乳，伴隨清新的青瓜香氣，低泡配方用時不令肌膚乾燥，潔淨與滋養兼備。

空瓶推薦：fresh soy face cleanser 大豆卸妝潔面乳 150mL HK$345（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：Grown alchemist regeneration gel mask 再生緊緻凝膠面膜 HK$400

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



悶熱天氣出現時，除了喝上一杯凍飲，用上冰涼舒爽的面膜亦能令心情放鬆。這款集多樣天然成分於一身的再生緊緻凝膠面膜，不用特意冰敷已自帶冰涼感，用後能夠即時看到皮膚回復柔軟水潤，保濕功效亦能維持至隔天！

空瓶推薦：Grown alchemist regeneration gel mask 再生緊緻凝膠面膜 HK$400（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：Cetaphil Gentle exfoliating SA Cleanser 三重溫和煥膚酸潔膚啫喱 236mL HK$120

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



上年夏天曾掀起過一股酸類潔膚啫喱風潮，不少網民更指除了洗臉外，身體護理亦有相當不錯的表現。筆者發現用後的確能夠溫和去除角質，酸性配方可以去除堵塞毛孔的死皮細胞，比起身體磨砂更為親膚，又不會有種殘留的油膩感。

空瓶推薦：Cetaphil Gentle exfoliating SA Cleanser 三重溫和煥膚酸潔膚啫喱 236mL HK$120（李樂瑤 攝）

空瓶推薦：Cetaphil Gentle exfoliating SA lotion三重溫和煥膚酸保濕乳液 236mL HK$140

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



身體乳液其實亦要適時更換，長期使用過於厚重的身體乳液容易造成負擔，容易覺得悶熱、不透氣，導致毛孔堵塞、過敏或產生痘痘和屑屑。這款清爽輕盈的乳液，當中具有三重溫和煥膚酸配方，保濕、修復屏障，同時能夠均勻膚色和改善膚質，是款春夏交替時不容易致痘的保濕好物！