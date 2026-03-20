職場彩妝｜黑眼圈／痘痘／斑點如何遮？化妝師分享遮瑕不厚重秘訣

【職場彩妝/職場妝容】無論濃妝或淡妝，遮瑕亦是個不可或缺的重要一環，遮瑕得宜可以隱惡揚善，讓整個五官與膚況配合得更好，讓整體氣息更為提升。坊間有不少遮瑕產品，遮瑕液、遮瑕膏與遮瑕霜，不同膚質的女生又應該怎麼選呢？今次「01女生」就邀請了化妝師Janice向大家分享使用遮瑕的秘訣！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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遮瑕正確用法公開

怎麼選對遮瑕顏色？

如果想貼近膚色，打造乾淨的底妝，秘訣是先校色、再膚色遮瑕，最後提亮，第一步最重要的是選擇合適的顏色，以色彩學的對比原理中和掉遮瑕顏色。

常見的遮瑕校色選擇有用於黑眼圈的黃色，橘色與蜜桃色、中和泛紅的綠色、提亮的紫色和薰衣草色以及增加紅潤感的粉紅色。

Janice分享：「不同顏色的遮瑕其實是在做「校色」（color correcting），原理就是用對比色把瑕疵中和掉。先校色，再上接近膚色的遮瑕，遮瑕效果會乾淨很多！」（freepik）

遮瑕粉／遮瑕液／遮瑕膏／遮瑕霜怎麼選？

不少人選擇遮瑕產品時，通常只關注產品的遮瑕程度，卻忽略了自己的膚質以及產品的保濕程度，結果用上臉後發現落差感，才發現產品過乾或浮粉。

選擇遮瑕產品時可以根據不同膚質選擇，例如乾肌可以選擇滋潤型、液態或霜狀遮瑕，如果遮瑕帶點光澤感更為佳，油肌可以選擇霧面型、持久控油的液態或膏狀產品、混合肌則建議使用兩款不同質地的產品、痘痘肌則要選擇抓膚能力高同時不易致粉刺的產品、敏感肌可以選擇成分較單純或礦物遮瑕粉。

遮瑕粉／遮瑕液／遮瑕膏／遮瑕霜怎麼選？（freepik）

這樣上妝輕鬆遮瑕

選好遮瑕顏色以及質地後，上妝手法同樣相當關鍵，Janice提醒大家可以注意妝前保濕，特別是眼底選擇清爽型眼霜或使用妝前底霜。上妝時亦要少量多次點壓，先點開，待吸收後再輕拍及暈開邊界，因為遮瑕可不能只想著堆厚遮瑕，而是要針對顏色，提亮陰影。

遮淚溝時則要多轉動臉部，以不同光線去針對凹陷位，在下方位置往上輕拍，最後配合溫柔定妝， 這樣可以避免遮瑕結塊或移位。

如何可以選對適合自己的遮瑕工具？

Janice分享：「工具只是輔助，一切都是熟能生巧，練好上妝手法更為重要！」（freepik）

對於化妝新手而言，指腹、手指粉撲與美妝蛋都是不錯的遮瑕工具，能夠大範圍上妝，打造貼膚且輕薄的妝感。 如果想局部精準遮瑕，小型的遮瑕刷則可以幫助打造細節，例如遮蓋痘痘可以使用蓬鬆、圓形的密集遮瑕刷，遮斑點或淚溝則可以選擇小扁平遮瑕刷。

專家簡介



Janice｜化妝師

擁有五年專業化妝經驗，專精於日韓潮流，擅長打造韓系清透妝感。服務範圍包括婚禮、廣告或明星活動，致力呈現自然而不失氣場的優美妝感。