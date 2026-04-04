爽膚水推薦2026｜紓緩轉季敏感不適！精選熱門Kiehl's、Julique款

爽膚水推薦2026｜轉季肌膚易泛油和敏感，這時使用輕盈清涼的爽膚水，頓時減輕不適和焗促感，同時注入水分，讓肌膚保持乾淨和飽滿的精神狀態。以下整理熱門、好評度高的爽膚水推薦，助大家紓緩轉季的肌膚敏感不適。



爽膚水推薦2026｜款式1. Kiehl’s 特效保濕爽膚水 250ml HK$275

無論討論或好評度都高的款式，針對所有膚質，採用性質溫和的配方，成分包括取自杏仁的杏籽油，蘊含豐富維他命E，幫助肌膚更快吸收營養，同時滋潤並軟化肌膚。結合牛油果油補充肌膚天然水分，而植物性角鯊烷則能改善和強化肌膚屏障，打造健康好膚質。

爽膚水推薦2026｜Kiehl’s 特效保濕爽膚水 (品牌官網)

爽膚水推薦2026｜款式2. Jurlique 金盞花舒緩修護柔膚水 150ml HK$410

除了舒敏的玫瑰水，Jurlique的金盞花系列同樣能夠減少肌膚不適。採用全天然成分，包括農場種植的金盞花、麥盧卡葉、塔斯馬尼亞胡椒葉萃取物、洋甘菊及蘆薈，質感清爽和水潤，可以紓緩潔面後崩緊不適，同時強化肌膚保濕屏障，減少泛紅問題，回復肌膚平衡狀態。

爽膚水推薦2026｜Jurlique 金盞花舒緩修護柔膚水 (品牌官網)

爽膚水推薦2026｜款式3. Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚水 100ml HK$395

至今已用多支空瓶，採用天然純素配方，從法國田園採摘有機葡萄，蘊含葡萄益生元，有助平衡肌膚微生態，增強肌膚防禦屏障，從而提升對抗壞菌的能力。結合鉀、錳、鎂、鈣及銅等微量元素，極致補水、鎖水，紓緩及鎮靜痕癢不適。

爽膚水推薦2026｜Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚水 (品牌官網)

爽膚水推薦2026｜款式4. SUQQU 煥顏柔潤淨膚露 200ml HK$445

特別添加美容成分，如大葉藻萃取精華、櫻花萃取精華、綠茶精華、酵母萃取精華和玻尿酸鈉，能夠去除肌膚毛孔內的多餘油脂、角質和污垢，讓肌膚回復清爽滋潤的狀態。

爽膚水推薦2026｜SUQQU 煥顏柔潤淨膚露 (品牌官網)

爽膚水推薦2026｜款式5. PURDORI 亮白精華玫瑰爽膚水 HK$490

以獨家RO-ICE+作為核心基底配方，當中的冰花萃取有效抗氧化，同時深層補水，結合蘆薈提供維他命、礦物質及抗炎成分，幫助紓緩敏感泛紅。而玫瑰水則可調節及平衡肌膚酸鹼值，讓肌膚回復平衡狀態。

爽膚水推薦2026｜PURDORI 亮白精華玫瑰爽膚水 (品牌官網)

爽膚水推薦2026｜款式6. Grown Alchemist 平衡保濕爽膚水 200ml HK$280

質感清新滋潤，採用蘆薈及人參，分別有效紓緩保濕、活膚抗老，糅合鎮靜修護的洋甘菊，以及有效抗氧化的橄欖葉，助肌膚保持健康活力，加上大馬士革玫瑰油滋潤提亮，打造自然透亮的膚質狀態。