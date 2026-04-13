Sabrina Carpenter體形嬌小卻有長腿！公開6個護膚、身材管理法

每年一度大型音樂盛事Coachella音樂節，今年在4月10日至19日舉行。憑歌曲〈Espresso〉紅遍全球的Sabrina Carpenter，首日登場表演，以巨大華麗的「SABRINAWOOD」舞台，獲得一致好評。Sabrina Carpenter身形嬌小，卻有著令人羨幕的肌膚與體態，她亦曾公開分享自己的一套護膚保養法，原來她每天早上都會喝一杯綠茶！



Coachella當晚Sabrina Carpenter帶來多首勁歌熱舞，無論舞台佈置及歌唱實力，都令人留下深刻印象。她亦換上多套Dior造型，包括黑色蕾絲及絲絨連身衣、白色刺繡上衣和流蘇短裙，以及紅色珠片刺繡連身裙，以性感與優雅的魅力，推動全場氣氛。

憑歌曲〈Espresso〉紅遍全球的Sabrina Carpenter，在Coachella音樂節首日登場表演。(Getty Images)

Sabrina Carpenter公開護膚保養法。(IG@sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter護膚保養1. 熱愛普拉提

要維持高強度的舞姿，需要練習核心與全身的肌肉。Sabrina Carpenter喜愛與好友一起去上普拉提課程，認為當中的得到快樂，讓自己不像是在運動。她亦曾指自己運動方式較隨性，每星期做約一至兩次，在保持不勉強自己、堅持運動的同時，維持自己身體內的肌肉量。

Sabrina Carpenter護膚保養｜熱愛普拉提 (IG@sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter護膚保養2. 早上喝綠茶

不少人都會在早上醒來後，喝一杯清水排毒，Sabrina Carpenter也有這樣的習慣，不過她選擇的飲品則是茶。她曾訪問中表示自己喜歡阿根廷馬黛茶的程度，連粉絲都知道；她亦會喝綠茶，並分享當中的好處，如促進血液循環、抵禦肌膚發炎，還有效抗氧化，以保持身體健康。

Sabrina Carpenter護膚保養｜早上喝綠茶 (IG@sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter護膚保養3. 雞肉保養法

相較其他肉類，Sabrina Carpenter傾向雞肉，曾公開表示愛吃雞塊和雞肉捲餅。由於雞肉屬低脂、高蛋白的白肉，而且蘊含維他命B群及鐵質，有效促進修復肌肉，並配合運動幫助減脂。可以蒸、烚或烤的方式，來烹調雞胸肉及里肌肉。

Sabrina Carpenter護膚保養｜雞肉保養法 (IG@sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter護膚保養4. 選對護髮產品

金髮是Sabrina Carpenter標誌性形象，因此她一直都有保養頭髮，讓金髮保持光澤順滑。除了使用含紫色素的洗護產品，她還會注意吹髮時的溫度，以避免高溫，並選擇含玻尿酸與蛋白質的護髮膜，加強修護髮絲。

Sabrina Carpenter護膚保養｜選對護髮產品 (IG@sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter護膚保養5. 浸浴減壓

生活有著各大小的壓力，Sabrina Carpenter表示自己愛透過浸浴，來紓解日常壓力。浸浴有效促進血液循環、排走毒素，也能放鬆肌肉，讓人從中尋得寧靜的空間，由內而外舒解疲倦。此外，Sabrina Carpenter還會做遠紅外線桑拿，幫助減輕身體發炎，同時增強免疫力。

Sabrina Carpenter護膚保養｜浸浴減壓 (IG@sabrinacarpenter)

Sabrina Carpenter護膚保養6. 療癒香薰精油

每天早上的狀態，都會影響整天的心情。Sabrina Carpenter曾拍片分享自己習慣自然醒，並會在醒來後開啟擴香器，讓整個空間都散發提神的香氣，助她獲得滿滿的能量，以應付之後的工作。