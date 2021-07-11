修眉｜超實用教學新手不出錯　10款畫眉好物：$225有仿飄眉妝效？

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-11 11:00

【修眉｜畫眉教學】眉毛雜亂除了顯得眼睛沒神，更會大大降低妝容精緻度，因此定期整理眉毛雜毛非常重要。只要掌握幾個修眉小技巧，則可在家自行修掉參差不齊的眉毛，在短短時間內打造乾淨俐落的眉型。

眉毛雜亂除了顯得眼睛沒神外，更會大大降低妝容精緻度，因此定期整理眉毛雜毛非常重要。（PUSH!）

要畫眉畫得好，就必先要修好眉。尤其當你發現在畫眉時，感覺怎麼樣都畫不好；素顏時明顯可見眉毛雜亂、兩邊眉毛高低不一、毛岔出來時，就正正提醒是修眉的時候。

修眉前先準備好修眉刀、眉剪及眉梳，然後就可找出眉頭、眉鋒與眉尾的位置（見圖示），這樣就能大致定出眉型框架。確定位置後，修眉新手可利用眉筆作記號或直接勾勒出眉型，確保後續修眉不會走偏範圍。然後逆著眉毛的生長方向，使用修眉刀修掉眉型外的雜毛，適當時可用手輕按壓著眉邊，防止眉毛變形。

修整完雜毛後，緊記要修剪掉過長的眉毛，想像眉毛就如頭髮一樣，有著不同的毛流與長度，因此有些長度會較長、有些較短。利用眉梳將眉毛毛流梳順後，再用眉剪剪掉上下過長的眉毛，令眉毛邊緣呈現出最整齊的弧度。

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畫眉注意要眉頭淺、眉尾深

眉毛修得乾淨，畫眉就更加事半功倍，大家可以根據自己的臉型及習慣，來畫出日常的眉型。畫眉時注意要由眉毛的中後段開始畫，順著毛流方向填補眉毛間的空隙，再仔細畫出毛流感，完成眉尾後才畫眉頭，從而達至「眉頭淺、眉尾深」的自然暈染效果。

畫眉時注意要由眉毛的中後段開始畫，順著毛流方向填補眉毛間的空隙，再仔細畫出毛流感．（benefitcosmeticshk＠Instagram）

編輯精選 好用畫眉產品推介

無論你是畫眉新手抑或化妝達人，都需要一款好用易上手的眉妝產品。《01女生》精選以下10款備受好評的畫眉產品，包括眉筆、眉粉、眉膏等，助你輕易畫出理想眉形。編輯建議新手可直接使用眉筆來練習，只要掌握好技巧就能方便快捷地完成眉妝。

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飄眉、霧眉一類半永久化妝技術愈來愈受女生歡迎，可省略畫眉程序，時刻保持最佳狀態。然而，當中存在風險，或造成細菌感染，上色持久度未必如期望，亦不是人人適合，皮膚科醫生揭開坊間常見的飄眉陷阱，及5大風險須知。

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