消委會評測40款卸妝產品 　8款水油混合卸妝液最高分MUJI$68上榜

卸妝產品的功效有幾好？消委會測試市面上40款卸妝產品，結果顯示，水油混合性卸妝液樣本的卸妝效能及總評分都較佳，不少是開架平價品牌，其中8款的獲5星總評最高，反映價格與質素並無直接關係。
消委會評測卸妝液： 水油混合性效能較高
消委會測試市面上40款不同類型的卸妝產品，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，評測包括卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等多方面。
評測結果，卸妝效能指收獲80分以上有8款，全部均是水油混合性卸妝液，品牌包括HELENA RUBINSTEIN、CLINIQUE、BOBBI BROWN，MAYBELLINE ，而價錢最平是MUJI Eye Make up remover ($68) ，以及Bioré高效眼唇卸妝液 （$60) 。
▼▼▼【按圖看】消委會評測結果：水油混合性卸妝液樣本，卸妝效能指數80分以上▼▼▼
▼▼▼【按圖看】消委會評測結果：水油混合性卸妝液樣本，卸妝效能指數低於80分▼▼▼
至於油性卸妝液當中，最高分是Laneige及FANCL； 水性卸妝液的卸妝效能，大部分則低於10分。
測試總評獲5星的卸妝液樣本，售價相差超過3倍，反映價格與質素並無直接關係，精明的小資女可留意哪款卸妝產品性價比最。
▼▼▼【按圖看】消委會評測結果：油性卸妝液，卸妝效能指數由高至低▼▼▼
▼▼▼【按圖看】消委會評測：水性卸妝液，卸妝效能指數排名（由高至低）▼▼▼
另外，消委會在40個樣本當中，發現有2款樣本檢出可致敏防腐劑，但其濃度沒有超出內地和歐盟的限量要求，安全方面整體令人滿意，可放心使用。
卸妝產品如何揀擇？
卸妝產品選擇可根據個人膚質、妝容厚薄，可選用水狀、乳狀或油狀。皮膚專科醫生陳厚毅指出，若有皮膚問題，例如有濕疹、玫瑰痤瘡或皮膚過敏等，則要特別注意產品的成分，避免選用一些含致敏防 腐劑的產品。
卸妝不傷皮膚正確步驟
卸妝產品的使用方法，一旦用錯或卸妝不徹底，化妝品易積聚於毛孔，形成粉刺暗粒、皮膚變差。
日本美容師Coco熊貓在YouTube 分享卸妝水、卸妝乳、卸妝油的正確卸妝步驟，卸妝忌過度用力，應該以輕柔力度由內向外推，或是打圈按摩，徹底清潔的同時避免拉扯皮膚致長出細紋；卸妝時還有什麼需注意？
▼▼▼【按圖看】卸妝水、卸妝乳、卸妝油3種產品的正確卸妝步驟，卸妝油最後一步如何做更徹底清潔？▼▼▼
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