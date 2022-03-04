@cosme結業｜最受歡迎護膚美妝品TOP5　其他零售商店可以買到？

@cosme尖沙咀店結業｜昨天（3/3）日本@cosme美妝護膚品店尖沙咀店宣布結業！以往不用去日本都可以買到日本進口的人氣藥妝，有些美妝護膚品牌甚至是@cosme獨家代理。而尖沙咀分店是@cosme進駐香港首間分店，餘下還有屯門市廣場、上水廣場、東港城、朗豪坊和利舞臺5間分店。不知各位愛美的女生們最愛@cosme藥妝店的甚麼產品呢？今天《01女生》為大家嚴選5款超人氣熱賣商品，以及看看@cosme以外，還有那間零售美妝店可以買到？



2021年度@cosme香港美妝大賞。（@cosme）

根據 @cosme「2021年度香港美妝大賞」100%以香港用家的真實評價為依據，經過公正、客觀的統計，從近15,000篇網友真實評價中，分析產品口碑，並在超過24,000件產品中選出5個不分類別，在2021年度最受好評的最強美妝產品！

@cosme尖沙咀店結業｜@cosme【綜合賞】第1名：Fino高效滲透修復髮膜



@cosme尖沙咀店結業｜2021年度@cosme香港美妝大賞 - 綜合獎第1位：fino 高效滲透修復髮膜 HK$69（@cosme）

Fino高效滲透修復髮膜含七種頂級美容精華液成分，能從髮根深入滲透到髮梢，呈現柔順亮澤極上髮質。有用家網民說「非常高CP值嘅一款髮膜，當佢普通護髮素又得，真係唔錯，我一星期用一次，髮質真係變得好左，少左毛燥同埋順滑左，會回購」。該商品除了在@cosme分店，於資生堂、萬寧、屈臣氏也有推出。

@cosme尖沙咀店結業｜@cosme【綜合賞】第2名：OPERA LIP TINT



@cosme尖沙咀店結業｜2021年度@cosme香港美妝大賞 - 綜合獎第2位：OPERA Lip Tint HK$98（@cosme）

由幾年前已經大賣的OPERA LIP TINT唇膏，混合「唇膏、唇萃、精華油」3種不同質感的唇彩。鮮豔色彩貼合唇瓣，從內側透出半霧面光澤。採用了染唇配方，可持久呈現自然血色感。OPERA LIP TINT唇膏總共有6種顏色，水層與保濕層的雙重功效，不論防水型睫毛膏或眼線都可快速溶出，不造成眼周肌膚負擔，呵護纖細的睫毛，即使大濃妝也不用搓就乾淨。這個商品於零售商店並不多，在@cosme分店以及莎莎才可以買到。

@cosme尖沙咀店結業｜@cosme【綜合賞】第3名：Bifesta 高效眼部卸妝液



@cosme尖沙咀店結業｜2021年度@cosme香港美妝大賞 - 綜合獎第3位：Bifesta 高效眼部卸妝液 HK$53（@cosme）

Bifesta 這個牌子，相信很多女生們都有聽過，甚至用過！Bifesta 高效眼部卸妝液，水層與保濕層的雙重功效，不論防水型睫毛膏或眼線都可快速溶出，不造成眼周肌膚負擔，呵護纖細的睫毛，即使大濃妝也不用搓就乾淨。真實用家評論：「呢款卸妝產品真心正！😍用過好多唔同眼唇卸妝液，平貴都有，但都無呢支卸得咁乾淨，性價比高！」產品在@cosme、莎莎、萬寧、屈臣氏、HKTVmall都可以買到。

@cosme尖沙咀店結業｜@cosme【綜合賞】第4名：ettusais 魔束捲翹睫毛底膏



@cosme尖沙咀店結業｜2021年度@cosme香港美妝大賞 - 綜合獎第4位：ettusais 魔束捲翹睫毛底膏 HK$110（@cosme）

ettusais 魔束捲翹睫毛底膏，可以令下垂的睫毛變得捲翹持久，可作睫毛液使用。從根部提升睫毛，不易結塊，配合睫毛梳使用，實現根根分明的美睫效果。防濕氣，高度防水配方，防汗、防皮脂、防涙，非常適合夏天出街甚至出海用。在@cosme分店、莎莎、屈臣氏、HKTVmall都可以買到。

@cosme尖沙咀店結業｜@cosme【綜合賞】第5名：TSUBAKI 速效滲透修復髮膜



@cosme尖沙咀店結業｜2021年度@cosme香港美妝大賞 - 綜合獎第5位：TSUBAKI 速效滲透修復髮膜 HK$98（@cosme）

除了面部護理，頭髮護理都非常重要！這款TSUBAKI 速效滲透修復髮膜，可以立即沖洗的髮膜標榜「0秒沙龍」，居家也能實現美髮沙龍般的髮質。無須花費等待時間，就能打造出如剛從美髮沙龍歸來的美麗秀髮，散發令人心動的山茶花果實香氣。這個商品在很多零售商店或網購平台有售，除了在@cosme，於莎莎、萬寧、屈臣氏、HKTVmall、士多Ztore等址有售。