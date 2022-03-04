月經未到先爛臉？把握生理期前、中、後關鍵日子　預防暗瘡大爆發

相信許多人都有這樣的經驗，生理期一到皮膚狀態就會特別差，還會爆一些紅腫痘痘，其實這就是典型的生理期痤瘡的表現，由於生理期來時，女性的激素水平會發生變化，只要稍微不注意臉上就會冒出各種問題，針對生理期時的爛臉問題，其實只要選擇正確的保養方法，就能讓自己每天都保持美美好狀態！



為什麼生理期會長痘痘？

大部分女生的生理週期大概在28天左右，一般分為排卵前期、排卵期、排卵後期、月經期。排卵期後雌激素會先降後升，這時孕激素上升，但是不會有生理期痘痘的問題，因為更多的雌激素會減少皮膚出油。但皮膚此時較更敏感，且受激素影響黑色素細胞活躍，容易出現色斑、痘印等色素沉澱。

月經期時，雌、孕激素水平都開始下降，雄激素相對上升，這時雄激素水平過高容易刺激皮膚油脂分泌，進而就會導致痘痘的產生。除此之外，黃體素也是刺激皮脂腺分泌油脂的激素之一，這時皮脂分泌易受阻，就會為生理痘埋下了伏筆。

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生理期前的保養祕訣

生理期來之前，肌膚特別容易敏感，這時候要記得不要隨便更換保養品，因為比較容易出現比平時更嚴重的不適感，同時也可以觀察容易爆痘的區域，因為這時候出油量會增加，可以在問題區域，提前使用預防性成分的產品。

生理期時的保養祕訣

在生理期來臨時，大部分女生都會感覺身體比較疲憊、容易嗜睡，這時候皮膚不僅變得更敏感，也容易缺水乾燥、毛孔變大，所以需要注意補水修復。

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生理期後的保養祕訣

生理期結束後一周，這時候身體狀態最好，也是皮膚新陳代謝最旺盛、吸收營養最快的時候，可以選擇一些功效類的保養品，效果會更好。生理期結束後兩周，因為體內激素的變化和不穩定，所以皮膚狀態同樣變得敏感、不穩定，肌膚狀況又會開始走下坡路，這時候建議以「穩定膚況」為主。可以用補水、鎖水的產品來維護皮膚的穩定性，另外最好能補充一些養分，讓皮膚持續緊緻健康，並為下一個生理痘好發週期做好準備。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】