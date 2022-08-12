韓國70歲KOL米蘭奶奶超驚艷！40年體重不變 全靠每日6大保養步驟

韓國有位70歲的YouTuber張明淑在其頻道「米蘭奶奶 Milanonna」擁有94.9萬位訂閱者，雖然她已經年紀老邁，但她因為不時分享日常生活、穿著配搭，成為引領韓國潮流的時尚「銀髮族」，不過最令人驚訝的是她竟然40年來身型都沒有太大變化，讓她可以保持4字頭的體重，到底她是用什麼方法保養？



韓國70歲KOL「米蘭奶奶」張明淑（IG@mila_no_nna）

有人說過「保養是女人一生的課題」，雖然說歲月不饒人，我們無法阻止皺紋、白髮的出現，但我們卻可以好好保養自己的身體，盡力維持自己的身材。70歲的韓國YouTuber「米蘭奶奶 Milanonna」不時在社交平台分享自己的穿搭、日常生活，她更大方分享自己每天的小習慣，透露自己永遠保持4字頭體重的小秘訣。

米蘭奶奶一早起床量度體重。（YouTube@밀라논나 Milanonna 截圖）

米蘭奶奶40年體重不變｜1. 一早起床量度體重

米蘭奶奶每日一早起床後，會先在床上靈修一會，然後就會去量度體重，因為米蘭奶奶熱愛時尚，為了可以每日都穿下她最喜歡的衣服，她每日早上都會量度體重，從而嚴格執行自己的飲食習慣。

米蘭奶奶吃早餐前會喝一大杯水。（YouTube@밀라논나 Milanonna 截圖）

米蘭奶奶40年體重不變｜2. 喝一大杯水+額外補充所需維他命

簡單梳洗後，米蘭奶奶就會喝一大杯清水，並額外補充所需維他命，讓身體由內到外甦醒過來，因為空腹飲水除了可以補充晚上所流失的水分外，也有助消化道、活化腸胃道細胞，稀釋濃稠的血液，並且可以加強早餐的消化吸收。

米蘭奶奶40年體重不變｜3. 早餐前做20分鐘簡單伸展

要提神醒腦，米蘭奶奶吃早餐前會先做20分鐘的簡易伸展，讓自己可以更加集中、頭腦清晰，加上曾有研究指出早上做完伸展活動後再吃早餐，有燃脂的效果，難怪米蘭奶奶40多年來都能保持苗條的身型。

米蘭奶奶早餐很簡單。（YouTube@밀라논나 Milanonna 截圖）

米蘭奶奶40年體重不變｜4. 早餐吃雞蛋、生果、一杯熱牛奶

雖然有不少都市人都不吃早餐，但其實吃早餐的益處很多，以獲取足夠體力開展一整天的活動，而且只要簡單地攝取足夠的蛋白質、纖維就可以。米蘭奶奶早上都會吃一隻烚雞蛋、一個水果及熱牛奶，再簡單配搭碳水化合物（如曲奇、麵包等等）便可。

米蘭奶奶晚餐不會吃碳水化合物。（YouTube@밀라논나 Milanonna 截圖）

米蘭奶奶40年體重不變｜5. 晚餐站著吃再配黑啤酒

米蘭奶奶曾表示，多年來她都不會攝取過多的熱量，除了會減少攝取碳水化合物，多吃「原型」食物之外，她晚餐也盡量簡單，例如會吃堅果與蔬菜、用豆腐代替米飯、蜂蜜乳酪等等，再配上她最愛的黑啤酒，而且她一個人在家時還會站著吃，她指這種做法可以促進消化，以維持身型。

米蘭奶奶40年體重不變｜6. 睡前再做20分鐘的瑜珈

除了早上會做伸展之外，米蘭奶奶在睡前也會再做20分鐘的瑜珈，她透露晚上的伸展運動，除了可以保持自己的柔軟度之外，也是塑造身型、保持緊緻的原因之一，而且還可以促進血液循環。年過70的米蘭奶奶更可以做出高難度的瑜珈動作，令人佩服不已。