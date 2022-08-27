潤唇膏推介2022｜記者實試5款有色潤唇膏　benefit顯色度持久度高

有色潤唇膏實測推介2022｜疫情之下經常要戴上口罩，減少了搽唇膏！相信不少女生都有遇過，除下口罩後嘴唇又乾又蒼白很嚇人的情況，如果想令嘴唇長時間保持滋潤又顯色，使用有色潤唇膏是個不錯的選擇！多個品牌都有推出有色潤唇膏，《01女生》為大家實試5大品牌，看看哪一款最滋潤最顯色！



有色潤唇膏實測推介2022｜《01女生》為大家實試5大品牌有色潤唇膏，看看哪一款最滋潤最顯色！（陳葦慈 攝）

有色潤唇膏實測推介2022｜Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏 HK$320

Bobbi Brown 的唇膏一向深受女生喜愛，記者也不例外，雖然定價略貴，但唇膏持久度高，顯色得來又不會越搽越乾，特別適合記者這些嘴唇容易乾裂的女生使用。今次記者初次使用 Bobbi Brown 的保濕修護唇膏，產品蘊含了6種植物油，包括橄欖油、荷荷巴油和鱷梨油等，可為嘴唇瞬間帶來滋潤。

有色潤唇膏實測推介2022｜Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏 HK$320（陳葦慈 攝）

記者試用後發現，唇膏一搽上嘴便能即時感受到滋潤、保濕的效果，這款產品設有3款顏色，分別是Bare Pink、Bare Rasberry及Bare Blackberry，記者試用了偏紅色調的「Bare Rasberry」，搽上嘴發現顯色度不錯，有助打造自然血色。

Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏 HK$320



滋潤度：4.7／5

顯色度：4.7／5

包裝：4.5／5



有色潤唇膏實測推介2022｜Hourglass 豐盈水漾唇膏 HK$310

Hourglass 近年致力改用純素原材料，推出多款純素彩妝產品，這款豐盈水漾唇膏同樣不含動物測試及不含防腐劑、塑化劑、合成香料等有害成分，令擁有敏感肌的記者都可以放心使用。

有色潤唇膏實測推介2022｜Hourglass 豐盈水漾唇膏 HK$310（陳葦慈 攝）

Hourglass 這款豐盈水漾唇膏，一塗上嘴就感受到清爽冰涼感，戴上口罩後依然具有冰涼感覺，更能舒緩口罩內悶焗的不適感，質感相當獨特，特別適合夏天用作滋潤嘴唇之用！至於顯色度方面，唇膏塗上嘴後顯色度頗高，還會令唇色充滿水潤色澤，是回購率高的有色潤唇膏產品！

不過，要注意唇膏採用了twist-up 筆設計，扭出來後不能收回，緊記要因應自己需要而扭出適當份量，記者初次試用時就是不小心扭出太多，大家千萬不要步記者後塵，免得造成浪費！

有色潤唇膏實測推介2022｜唇膏採用了twist-up 筆設計，扭出來後不能收回，緊記要因應自己需要而扭出適當份量。（陳葦慈 攝）

Hourglass 豐盈水漾唇膏 HK$310



滋潤度：4.5／5

顯色度：4.2／5

包裝：4.2／5



有色潤唇膏實測推介2022｜benefit 熱吻加州水潤唇膏 HK$190

benefit 的眉部產品很出名，而今次記者初次試用 benefit 的唇膏產品，這款熱吻加州水潤唇膏顯色度很高，輕輕搽一層就已經非常顯色，可以直接代替普通唇膏使用，唇膏更略帶淡淡櫻桃香味。不過唇膏保濕滋潤度不算太高，只可為嘴唇輕輕滋潤，如果在天氣不算太乾燥的時候使用，也是個不錯的選擇。這款唇膏有超過10種顏色可供選擇，相信必定有一款適合妳的唇色，而且價錢適宜，也值得入手一支！

有色潤唇膏實測推介2022｜benefit 熱吻加州水潤唇膏 HK$190（陳葦慈 攝）

benefit 熱吻加州水潤唇膏 HK$190



滋潤度：3.8／5

顯色度：5／5

包裝：4／5



有色潤唇膏實測推介2022｜NARS AFTERGLOW 護唇膏 HK$250

不知道有沒有其他女生像記者一樣，入手唇膏時除了會考慮顯色度與持久度外，也會留意唇膏包裝的呢？看到 NARS 的 AFTERLOW 護唇膏，第一眼就被它玫瑰香檳色外殼深深吸引住，雖然這款唇膏搽上嘴後顯色不高，但質感完全不黏笠，還能為乾燥嘴唇輕輕帶來滋潤，適合用作妝前唇部打底。

有色潤唇膏實測推介2022｜NARS AFTERGLOW 護唇膏 HK$250（陳葦慈 攝）

NARS AFTERGLOW 護唇膏 HK$250



滋潤度：4／5

顯色度：3.8／5

包裝：4.7／5



有色潤唇膏實測推介2022｜M·A·C 果凍潤色護唇膏 HK$220

記者一向醉心於 M·A·C 的唇膏產品，只要品牌推出新款，記者必定會入手一支來試用！作為 M·A·C 的忠實粉絲，不得不試這款果凍潤色護唇膏，今次試用的杏桃奶凍色，雖然顯色度不算太高，但就有助打造出自然唇色。產品設6種顏色，如果大家想有更深唇色，不妨試下偏紅色調。唇膏搽上嘴後瞬間感受到唇部保濕水潤，加上滋潤效果持久度高，搽了半日仍然保持滋潤不黏膩。

有色潤唇膏實測推介2022｜M·A·C 果凍潤色護唇膏 HK$220（陳葦慈 攝）

M·A·C 果凍潤色護唇膏 HK$220



滋潤度：4.5／5

顯色度：4.2／5

包裝：4.2／5



試過多款有色潤唇膏後，記者喜歡 NARS「AFTERGLOW 護唇膏」的包裝、Hourglass 「豐盈水漾唇膏」的質感以及 benefit 「熱吻加州水潤唇膏」的顯色度與持久度，但綜合所有評分而言，記者就較推介Bobbi Brown 的 「EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏」，因為這款唇膏能真正地做到滋潤又顯色，使用後唇紋亦有明顯變淡！不過，不同女生對有色潤唇膏的要求都有所不同，所以記者的意見與評分只能作為參考。