錯誤練腹肌只會在脂肪上加肌肉？每天10秒瘦肚腩法能糾正！

大熱天時，很多女生都愛穿露腰裝展示好身材，但腹部前的贅肉往往讓人為之卻步。腹肌運動是個不錯的選擇，除了減脂、塑身，還有改善腰痛的功效。長坐辦公室、經常低頭滑手機、習慣性彎腰駝背、小腹突出、消化不良和新陳代謝差等等的都市病都都可以靠「後仰拉伸」舒緩。



很多人習慣的腹肌訓練方式之所以會失敗，是因為肌肉的使用方式錯誤，導致效果不佳。（Getty Image）

物理治療師及瑜伽導師中村尚人表示很多人習慣的腹肌訓練方式之所以會失敗，是因為肌肉的使用方式錯誤，導致效果不佳，也因為太辛苦而難以堅持。小腹其實是被重力壓扁的肌肉、下降的肋骨和被擠成一團的內臟。以駝背來作例子，駝背會使胸部收縮、肋骨的位置下降，並將下面的內臟壓扁。

但是肚子的空間有限，被擠壓的內臟只能往前凸。因此如果無法保持良好姿勢，再怎麼靠運動或控制飲食來降低體重，肚腩仍然不會消退，無補於事。收縮腹肌只是在凸出的肚子上再加上一層結實的肌肉，無法使小腹平坦。只要讓內臟和肋骨回歸原位，小腹就自然會消失不見了。

收縮腹肌只是在凸出的肚子上再加上一層結實的肌肉，無法使小腹平坦。（Getty Image）

「後仰拉伸動作」能一次鍛鍊４種腹肌和背肌，打開身體燃燒模式，10秒就能輕鬆瘦小腹。首先站在鏡子前面，將手放在腰上，上半身向後仰。此時肋骨會向上抬、肚子堆積的脂肪一起被拉伸，脂肪量沒有變化，但看上去肚子周圍已經瘦了一、兩圈。這是因為往外凸出的不僅是脂肪，還有剛才所述的內臟。因此把內臟所在的空間擴大的話，之前只能往外凸的內臟就能順利回歸正確位置，而拉伸腹肌就是辦法之一。

首先，站立並抬起雙腳腳趾，身體的重心會被移至正中間。然後雙手十指交叉，放在頭部後方，大拇指朝下。盡量不要給脖子帶來負擔，因此建議大家一邊用雙手支撐，一邊抬起後腦勺吐氣。雙手放在頭部後方時，胸腔會自然地打開，肋骨抬起，被壓扁的肚子也會往上拉伸。最後一邊吸氣、上半身一邊往後傾，維持2次呼吸循環，把氣全部吐完更能提升效果，只花10秒就能完成拉伸腹肌的基本訓練。

我們可以記住身體往後仰時，伸展肚子的感覺，平時保持這樣的意識。做完拉伸訓練後，至少要讓肚子保持5分鐘以上的拉伸狀態，就可以輕鬆達到健美體態。這組運動可以活化全身肌肉，不受時間和空間限制，不論睡覺前、起床後和早上出門前進行也不成問題。養成每天拉伸腹肌的習慣，維持下去後一整天的代謝都會變好，還可以達到更好的瘦小腹效果。