髮型推介︳超顯髮量冬日「法式捲」　簡單昜整理能修飾臉型輪廓

冬天來到了！如果想要換一個新髮型，不妨可以考慮「法式捲」，這個髮型帶有一種冬日法式慵懶感，還顯髮量多，很適合頭髮容昜扁塌或細軟髮女生！而且「法式捲」不只是長髮女生電燙才好看，處於短髮過渡期女生也很好看！



冬日髮型「法式捲」：增加頭髮蓬鬆度、髮量

「法式捲」不用特別整理也很好看（IG@chahong_official）

「法式捲」自帶點凌亂感，可以讓頭髮更蓬鬆及有空氣感，非常適合懶人的捲髮，不用特意整理就可以出門！但如果有時間的話，做個簡單綁髮或是用髮帶做造型，都可以營造出溫柔浪漫又唯美的感覺！

冬日髮型「法式捲」：修飾臉型輪廓、減齡

圓臉女生可以試試「法式捲」（web@hairlee）

圓臉女生真的很適合電燙「法式捲」，電完後不僅能修飾臉型的輪廓，而且會有增加髮量和頭髮蓬鬆度，整體就有一股自然的法式街頭風感覺。「法式捲」的捲度不會太誇張，也不會像一般捲髮顯老氣，同時因為充滿活力的捲度，而有減齡及顯年輕的效果！

冬日髮型「法式捲」：簡單昜整理

「法式捲」簡單易打理（IG@chahong_official）

不少有捲髮的女生最怕就是花時間整理頭髮，「法式捲」早上只需濕髮，再用手繞髮吹乾的方式即可，簡單易整理，就連晚上洗髮後也只需用有烘罩的風筒吹乾即可，出來效果同樣會蓬鬆、充滿彈力！

冬日髮型「法式捲」：中短髮尷尬期同樣適合

中短髮同樣適合（IG@daeunnn____）

短髮女生想留長髮，總會遇上頭髮長度處於鎖骨位的尷尬期，很難整理又沒法綁起，這時不妨試試「法式捲」。帶有捲度的髮尾會顯得很有份量感，不僅將臉襯托得小巧又精緻，而且可換上瀏海造型搭配微微捲度，會顯得更活潑可愛！