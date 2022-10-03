韓髮型師分享10分鐘令髮量視覺上變多！只需2隻夾什麼都不用做

「人靠衣裝」，光線亮麗的造型固然可以帶給人好印象，但邋遢的髮型就已經能毀掉所有，再精心打扮的裝束也只是白費、徒勞無功。這陣子天氣炎熱，女生一大難題就是怎麼在出那麼多汗的環境下，還能保持頭髮不黏笠，根部不扁塌和瀏海不出現「Barcode」油頭的狀態？



你是否也經常遇到這個煩惱？無論出門前把頭髮整理得多好看，濕熱翳焗的天氣瞬間令頭髮扁塌起來呢？韓國資深髮型師Chahong在YouTube分享了一段影片，為大家示範在10分鐘內只用兩隻髮夾，就能輕鬆打造頭髮蓬鬆的效果，簡易程度就算手殘也不怕！

韓國資深髮型師Chahong在YouTube頻道親授空氣感髮型的做法。（YouTube：차홍 CHAHONG）

韓國資深髮型師Chahong親授空氣感髮型的做法，只需大概10分鐘，本來油膩扁塌的頭髮都可以乾爽蓬鬆起來，看起來髮量大大增加，髮量少的女生得好好掌握。此外，這個做法也能修飾臉型顯臉小，令時尚感激增！而且只需要運用兩隻髮夾，絕對是懶人的救星，事不宜遲，我們馬上去看看吧！

在頭頂分界，並於髮根位置噴上頭髮蓬鬆噴霧。（YouTube：차홍 CHAHONG）

首先，在頭頂分界，並於髮根位置噴上頭髮蓬鬆噴霧。然後將瀏海部份分成左右兩束頭髮，將左邊那束頭髮擺過去右邊，然後用夾子輕輕夾住。反之亦然，右邊那束頭髮翻過去左邊夾起。由於頭髮是向下散開的，Chahong建議習慣在傍晚時分洗澡的人可以在洗澡後，像上面教的那樣以夾子固定瀏海；而習慣在早上洗頭的人，可以用夾子固定瀏海大約10至15分鐘。至於髮量較少的人，則可以使用風筒把髮根吹一下，以增加蓬鬆感。

5分鐘過後，Chahong拿下模特兒頭上的兩個夾子，瀏海交叉疊著呈X狀。用梳子把瀏海梳起來，額頭正前方的頭髮比較堆在一起，就算撥開之後也蓬起來了，穩穩蓋住髮線，感覺也自然一點。