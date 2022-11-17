2023髮色推薦︳新興女生髮色霧茶黑、狐狸橙啡色屬減齡之選！

2023髮色推薦︳還有一個多月就要踏入2023年了，新一年新開始，改變心境的第一步就是改變外觀！除了買新衣服、新家具之外，也不妨考慮染個新髮色，一改原本的風格吧！以下這五款髮色不但時尚滿分，還十分顯白，就連IU和JISOO都有這些髮色！



2023髮色推薦︳1. 霧感黑茶色

2023髮色推薦︳霧感黑茶色屬於冷色系，是帶有冷調啡色的自然黑髮色。（IG @iu_leejieun516）

霧感黑茶色屬於冷色系，是帶有冷調啡色的自然黑髮色，黑茶色染髮不挑膚色，因為貼近原生髮色，自然不做作之餘，也適合喜歡低調的人。在冷色系的對比之下，即使素顏也會顯得很有氣色，而且非常顯白，絕對是數一數二容易駕馭的新興髮色。

2023髮色推薦︳2. 狐狸橙啡

2023髮色推薦︳除了兩鬢是狐狸橙之外，其他頭髮可以選回較深的色系。（IG @iu_leejieun516）

聽到橙色，不少人第一時間就會聯想到哈爾移動城堡裡面，蘇菲打掃完房間後，哈爾頭髮變成的鮮豔橙色。不過剛流行的這款狐狸橙啡色並不是整個頭上色，而是耳圈染！除了兩鬢是狐狸橙之外，其他頭髮可以選回較深的色系，譬如：深棕、黑色，甚至上述的黑茶色也都完全沒有問題。出來的效果會有點狐狸耳朵與尾巴的調皮感。

2023髮色推薦︳3. 極光亞麻灰

2023髮色推薦︳極光亞麻灰是混合高冷與溫柔女神氣質的灰棕色，帶點神秘感。（IG @sana_guan）

極光亞麻灰是混合高冷與溫柔女神氣質的灰棕色，帶點神秘感。這種髮色最好是搭配捲髮，不論是韓系鄰家女孩的及肩中長外捲曲髮，還是及腰的大波浪捲均非常適合。如果搭配直髮的話，可以嘗試中分瀏海，夾彎髮尾和髮根位置，營造蓬鬆感。

2023髮色推薦︳不論是韓系鄰家女孩的及肩中長外捲曲髮，還是及腰的大波浪捲均非常適合。（IG @joan.hair.season5 )

2023髮色推薦︳4. 紅酒乾燥玫瑰色

2023髮色推薦︳紅酒乾燥玫瑰色帶一點淡淡的薰衣草紫色，屬於偏暖色系。( IG @lab_zheng_ )

紅酒乾燥玫瑰色帶一點淡淡的薰衣草紫色，屬於偏暖色系，膚色偏冷、白晢的人就最適合這種帶有紅調的髮色不過了。帶有浪漫情調的暖棕色和個性熱情的女生非常搭，走型格路線的女生也可以剪個爽朗俐落的短髮，襯托紅酒乾燥玫瑰髮色。

2023髮色推薦︳膚色偏冷、白晢的人就最適合這種帶有紅調的髮色不過了。( IG @meizhai_mina )

2023髮色推薦︳5. 奶茶棕色

2023髮色推薦︳奶茶棕色是5款裡面最柔和的顏色，也是萬年不敗之選。( IG @round2_fu )

奶茶棕色是5款裡面最柔和的顏色，也是萬年不敗之選，也就是每一年總會上榜的髮色之一。不論是走什麼類型的女生都可以試試看，而且奶茶棕色可以輕鬆搭配日常裝束，就算是休閒的白T配牛仔褲也會顯得格外優雅。