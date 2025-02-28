美白精華推薦｜15大高效精華：Caudalie美白首選、SK-II 針對淡斑

美白淡斑精華推薦2025｜臉色暗黃和色斑問題一直是不少女生苦惱的事，即使踏入秋冬季，亦都需要注重防曬，預防色斑繼續形成及擊退黑色素。要解決這些問題除了做激光去斑，也可以在日常護膚中加入美白淡斑產品，預防色斑出現。《01女生》為大家集合了15款好用及以過往好評不斷的美白精華，不少都是有效為肌膚去黃提亮、淡化色斑、瑕疵、暗瘡印等問題！



美白淡斑精華推薦2025｜Caudalie Vinoperfect 膚色修正亮採精華液 30ml HK$485

Caudalie 這款提亮精華液採用品牌專利 Viniferine 配製而成，其功效比普通維生素 C 高 62 倍，更有效地為消除黑斑及均勻膚色，特別適合對抗老化、日曬而成的黑斑及痤瘡疤痕。精華液散發薄荷、西瓜、橙樹葉和柑橘花香氣，使用後膚色更明亮白淨，適用於所有膚質。

美白淡斑精華推薦2025｜Murad Correct and Protect Broad Spectrum SPF45 | PA++++ 30ml HK$679

配方當中含有甜菜根萃取，可提供保濕作用，增添肌膚光澤。另外，亦有SPF 45可以防止紫外線入侵，同時有助於提亮暗沉。這款美白精華兼防曬，可抵抗油膩殘留物或白斑，讓肌膚煥發自然光澤。

美白淡斑精華推薦2025｜Murad Correct and Protect Broad Spectrum SPF45 | PA++++ 30ml HK$679 (lookfantastic)

美白淡斑精華推薦2025｜L'Oréal Revitalift Clinical 12% 維生素 C 精華 30ml HK$291

精華配方主要採用最純淨的維生素 C 製成，可明顯提亮膚色，淡化毛孔、細紋。另外，富含水楊酸和維生素 E，可達到最佳抗氧化功效，提供保濕、保護和平滑肌膚的功效。而玻尿酸可支持肌膚水分，有助於豐盈膚色，打造容光煥發的效果。這款精華液存放在密封瓶內，即使用至最後一滴都可保持穩定質素。

美白淡斑精華推薦2025｜L'Oréal Revitalift Clinical 12% 維生素 C 精華 30ml HK$291 (lookfantastic)

美白淡斑精華推薦2025｜SK-II 極緻光蘊煥亮精華 30mL HK$1,200

SK-II極緻光蘊煥亮精華蘊含SK-II經典傳奇成分PITERA™，以及獨有恒璨光蕴複合精粹，包括專研紅沒藥醇Pro、SDL+、煙醯胺及稀奢蓮花提取精粹，具備全方位的雙重亮白機制，可顯著改善膚色膚質。當中的促生模式，可為肌膚促生光蛋白，達致修護效果；而抑制模式﹐可全方位抑制黑色素生成，減少泛黃及改善泛紅，並針對隱性斑、顯性斑、色斑及曬斑等肌膚問題，為肌膚進行全面調理。

美白淡斑精華推薦2025｜SK-II 極緻光蘊煥亮精華 30mL HK$1,200（品牌提供）

美白淡斑精華推介2025｜DermaElements DE15 熊果素原液美白精華［6支裝］

想快速解決色斑、暗啞或膚色不均勻等問題，不妨用上最有效、最快速的美白成份：熊果素α型，能夠溫和地發揮高效美白機制，抑制皮膚的酪氨酸酶產生，有效防止黑色素形成，提亮同時即時美白。

美白淡斑精華推介2025｜DermaElements DE15 熊果素原液美白精華［6支裝］（DermaElements）

美白淡斑精華推薦2025｜Orca Skincare 黃金玫瑰雙層保濕美白精華 30ml

來自香港的Orca Skincare，結合8H保濕精華與櫻兒肌精華於一身，無論是新手用油者、痘痘肌還是油性肌女生，都可以輕鬆掌握。玫瑰精油香味清爽好吸收，潤而不笠，能夠保濕、促進皮膚細胞更新同時美白。

美白淡斑精華推薦2025｜Orca Skincare 黃金玫瑰雙層保濕美白精華 30ml（Orca Skincare）

美白淡斑精華推介2025｜CeraVe 抗氧化透明質酸亮白精華液 30ml HK$300

CeraVe 溫和為人所知，質感輕盈不黏笠，不單是乾性、敏感女生都適用，基本上是盲買不出錯之選。這款亮白精華液含有10％最純淨的維生素C型態（L-抗壞血酸）以及神經酰胺、透明質酸，能夠針對地改善膚色以及防止氧化。

美白淡斑精華推介2025｜CeraVe 抗氧化透明質酸亮白精華液 30ml HK$300（CeraVe）

美白淡斑精華推介2025｜Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 30ml HK$570

凹凸洞、毛孔、痘印以及色斑，多種困擾令你傷神？Kiehl’s 這支醫學維C淡斑精華能夠一支同時擊褪面部困擾，包括色斑、暗瘡印、暗沉、黃氣及膚色不均等。保濕活性配方中蘊含高穩定性活性維他命C，有效擊褪及預防黑色素形成及積聚。

美白淡斑精華推介2025｜Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 30ml HK$570（Kiehl’s）

美白淡斑精華推薦2025｜CLINIQUE升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml HK$1,310

CLINIQUE的這款雙效精華，一支就可以提亮膚色，減淡色素、痘印、去斑，當中的日本玉露萃取及米糠萃取成分能夠修護肌膚屏障，經研究實證7天就可以改變皮膚狀況，預防未來的色斑形成，效果快速見效，能夠媲美專業醫學級療程！

美白淡斑精華推薦2025｜CLINIQUE升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml HK$1,310（CLINIQUE）

美白淡斑精華推薦2025｜OLAY新升級防斑*淡印’精華 40ml HK$390

OLAY新升級防斑淡印精華蘊含專利淡斑配方，新添加高效成分TXA傳明酸，配合高滲透科技可直達肌底，可從源頭防止黑色素反覆出現，從根源穩定黑色素母體，達到淡斑同時防止斑點出現。此外精華質感輕透易吸收，即使潮濕天氣都不怕黏笠，配方更是無酒精、無香料、無Paraben防腐劑，可安心使用！

美白淡斑精華推薦2025｜OLAY新升級防斑*淡印’精華 HK$390/40ml （品牌提供）

美白淡斑精華推薦2025｜CHANEL SUBLIMAGE L’ESSENCE LUMIÈRE 全效再生亮白精華液 40ml HK$4,100

CHANEL全效再生亮白精華液蘊含絨毛花萃取的活性成分，能完美均勻的膚色，再配合香莢蘭水分精華的抗氧化功效，抵禦環境對肌膚造成的傷害。全效再生亮白精華液質感輕盈，不帶油膩感，可迅速滲透肌膚，即時感受到肌膚回復細緻嫩滑。而且它能顯著均勻膚色及細緻膚質，並逐步減淡色斑，長期使用此精華，肌膚能更均勻淨透，展現原生肌般光澤。

美白淡斑精華推薦2025｜CHANEL SUBLIMAGE L’ESSENCE LUMIÈRE 全效再生亮白精華液 40ml HK$4,100（CHANEL）

美白淡斑精華推薦2025｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 40ml HK$2,580

NATURA BISSÉ今年全新推出的鑽石亮肌系列，主打減少色斑及對抗衰老的徵兆，其中這款鑽石亮肌逆齡雙效精華採用了多個提亮、逆齡、亮澤及修護肌膚成分，從多個角度對抗現有色斑並防止新色斑形成。而且無論是黃褐斑還是UV引起的色素沉澱，都能一一減淡色斑。

美白淡斑精華推薦2025｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 40ml HK$2,580（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2025｜DIOR雪凝亮白光肌精華素(升級版) 50ml HK$1,250

購買方法︰ Selfridges

DIOR的全新升級版雪凝亮白光肌精華素，蘊含88%天然成分，再以革命性D-NA重啟自生光科技，揉合瑞士山脈雪絨花與酵母萃取的精華素配方，在肌膚上發揮四重亮白、柔滑、舒緩及啞緻效果，讓肌膚重拾原生淨白光采。配方中的雪絨花複合物2.0則有效擊退膚色不均；而成分鋅有助抑制肌膚的多餘油脂，讓肌膚提升剔透度。

美白淡斑精華推薦2025｜DIOR雪凝亮白光肌精華素(升級版) HK$1,250/50ml（DIOR）

美白淡斑精華推薦2025｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 30ml HK$1,050

SkinCeuticals全新推出的高效亮肌袪斑精華，蘊含高效醫學活性成分，有效改善頑固色斑、有效均匀整體膚色及提升及皮膚光澤度。而且經臨床測試證實，能有助減退各種常見的色素沉著，包括頑固棕斑及暗瘡印痕，最快兩星期見效。而且聲稱可在接受激光打斑療程後使用，可減低因激光引起的發炎而產生的黑色素，令淡斑提亮效果更顯著。

美白淡斑精華推薦2025｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 30ml HK$1,050（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2025｜ALBION 賦活潤白高效透亮緊緻精華 2.0ml × 14小瓶

想要由內到外、肌底美白的話，高濃度的美白成分能夠注入肌膚深層，激活表皮、真皮肌膚，打造白皙透彈美肌。精華豐盈濃密，當中的活性成分：維他命A誘導體(維他命A油)，能夠針對面部，徹底去除暗啞。