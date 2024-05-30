美白丸推薦2024｜人氣美白品牌功效大比拼：快速見效？孕婦可食？

美白丸推薦2024｜美白丸邊隻好？美白品牌、功效成份一次看！來到盛夏，當然要與陽光玩遊戲，想有效美白臉部，同時快速美白全身？還在苦苦尋覓美白方法的女生，除了努力護膚、塗防曬之外，美白食品亦是一個可以幫助皮膚變白的好選擇！外敷內服雙管齊下，就可以擺脫暗沉、黃氣的肌膚！



食材、湯水等天然美白食品，雖然健康、低成本，但這些天然美白食品需要較長時間才能見效，如果想進取一點，追求短時間內見效又可以嗎？

當然可以，市面上美白食品的供應五花八門，亦有愈來愈多不同種類的美白丸，像FANCL、TRANSINO、白兔牌美白丸等都是人氣之選！

如何快速美白？（Shutterstock）

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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

美白丸推薦2024｜1. BLACKMORES INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒

立即以HK$74入手！

想要美白、淡斑功效的話，煙酰胺可以說是美白當中的表表者之一，能夠促進細胞更新，保濕同時抗衰老、美白。Blackmores Insolar這款精華片，受專利保護以及專門配製，當中含有煙酰胺及高劑量維生素B3，有助修復皮膚細胞、重建皮膚屏障，提亮膚色同時祛痘。

美白丸推薦2024｜BLACKMORES INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒（BLACKMORES）

美白丸推薦2024｜2. Caruso's 澳洲膠原蛋白美白防曬丸 30粒

限時優惠HK$188入手！

若然想要安全的美白口服丸，選擇膠原蛋白成份就錯不了！透過口服膠原蛋白，以增強膠原蛋白的形成，從而支持皮膚緊緻度、減少自由基對皮膚的損傷，從而平穩地促進皮膚更新，打造健康透亮膚質。

美白丸推薦2024｜Caruso's 澳洲膠原蛋白美白防曬丸 30粒（Caruso's）

美白丸推薦2024｜3. 日本POLA WHITE SHOT雙效祛斑煥白美白丸 180粒 HK$1,400

日本POLA 經過10年研究開發，網民美稱為真正「可食用的WHITE SHOT 」。這款獲專利的美白丸，更被稱為：健康食品，當中含有特殊成分SG、蜜桔皮抽出成分、黑胡椒抽出成分，配合大豆抽出膠原蛋白與誘導體維C、維E多種復合特殊成分疊加，能夠全天候從由內打造透亮光感的膚色、淡斑、阻止色斑的及減緩衰老、損傷。

美白丸推薦2024｜日本POLA WHITE SHOT雙效祛斑煥白美白丸 180粒 （POLA）

美白丸推薦2024｜4. 日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒 HK$399

作為日本老牌白兔牌大受好評，而這款美白丸成分當中添加了維生素C，能夠幫助修復皮膚、控制皮脂，改善暗瘡及乾燥皮膚，促進皮膚再生。

另外修復膠質纖維紊亂，幫助抑制黑色素的生成，對黑斑等效果顯著，更能改善全身倦怠無力，宿醉等情況！

美白丸推薦2024｜日本白兔牌 HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒（日本白兔牌）

美白丸推薦2024｜5. FANCL 無添加亮白營養素美白丸 180粒 HK$298

主打無添加的FANCL，安全性上有一定保證，這款美白丸適合容易受紫外光影響出現膚色變深、不均勻及有色斑的女生！

成份當中的朝鮮薊、橄欖葉精華、酶改性橙皮苷(維他命P的一種)能夠促進循環，亦較快被身體吸收，改善膚質同時提升全身肌膚透亮感！

美白丸推薦2024｜ FANCL 無添加亮白營養素美白丸 180粒 （ FANCL）

美白丸推薦2024｜6. TRANSINO 淡斑去黑色素美白丸 120粒 HK$299

這款作為日本所開發的世界第一款祛斑口服劑，長期屬人氣之選，備受不少日本美容師、藝人所推薦的美白丸。

這款美白丸成份當中含氨甲環酸，更能有效美白，以及去黃去斑，非常適合有斑點、黑色素沉澱多，例如因肝斑，雀斑，日曬斑，炎症等引起色素沉積的女生使用！

美白丸推薦2024｜TRANSINO 淡斑去黑色素美白丸 120粒 （TRANSINO ）

美白丸推薦2024｜7. Shiseido 資生堂 新版膠原蛋白丸 126粒 HK$300

Shiseido 資生堂這款蛋白丸中以人體吸收率高的低分子魚骨膠原為主，低臭味、可在身體快速溶解，當中含有多種美顏成份，能夠避免肌膚水份流失、抗老化。

成份當中的杜仲葉、高麗胡蘿蔔、骨膠原 、維他命 C、維他命 E 等有助皮膚組織中膠原纖維形成，有效減淡皺紋、提升緊緻度、平衡油脂分泌，並促進新陳代謝！

美白丸推薦2024｜Shiseido 資生堂 新版膠原蛋白丸 126粒（Shiseido）

美白丸推薦2024｜8. Chocola BB Lucent C 美白錠 180粒 HK$280

Chocola BB美白丸由擁有60年多企業歷史的製藥企業「根正苗紅」出品，大家可以放心藥品安全，哺乳期或是妊娠期也可以放心使用，故品牌以安全、親民收獲不少日本愛美女性的歡心！

這款美白丸內有含維生素B、維生素C與半胱氨酸，不單抑制黑色素產生，改善黑色素沉著，亦可以推動體內代謝，針對調節表皮最下層的色素細胞。另外，半胱氨酸可以令皮膚水潤、解決粗糙、痘痘問題，令皮膚由內到外都透亮健康。

美白丸推薦2024｜Chocola BB Lucent C 美白錠 180粒（Chocola BB）

美白丸推薦2024｜9. BLACKMORES 亮光美白丸 穀胱甘肽 60片HK$399

來自澳大利亞的 BLACKMORES亮光美白丸，成份天然安全，無副作用、依賴性，停止服用後效果亦不會立即消失！

這款美白丸當中蘊含4種高效美白成分，維他命C、穀胱甘肽、鋅及綠茶精華能夠有效亮白、去黃、去印及淡斑。科研實證，穀胱甘肽能有加速體內毒素分解，針對4大美白威脅：紫外光、氧化、黑色素積聚及糖化變黃，全方位褪黑並均勻膚色並加速傷口復原，淡化暗瘡印及疤痕！

美白丸推薦2024｜BLACKMORES 亮光美白丸 穀胱甘肽 60片（BLACKMORES）

美白丸推薦2024｜10. GLOWAGEN Supreme Bright 雪肌美白丸 120粒 HK$599

日本製造的 Glowagen Supreme Bright 雪肌美白丸，當中蘊含四種高效美白成分：脂質體維生素C、L-胱氨酸、菜薊葉提取物和血橙。四種高效美白成分互相配合，除了美白、改善黑斑、減少色素沉澱及提亮膚色外，更有效抗氧化和降低紫外線造成的肌膚損傷，改善同時預防肌膚問題

美白丸推薦2024｜GLOWAGEN Supreme Bright 雪肌美白丸 120粒（GLOWAGEN）

美白丸推薦2024｜11. Mumo®核酸DNA全身日夜美白丸 180粒 HK$663

專為亞洲女性體質而設計的核酸DNA日夜全身美白丸，以日夜配方設計，仿如口服的美白防曬霜！成份當中蘊含市場最多的美肌成份，例如歐洲法國地區的松樹皮抽出特殊SG、蜜桔皮抽出、白藜蘆醇、維他命C誘導體等。產品配方成效亦經多位試用者證實，能夠達致美白、抗衰老，全身提亮膚色，提高抗氧化力、淡斑，阻止色斑的產生！

美白丸推薦2024｜Mumo®核酸DNA全身日夜美白丸 180粒（Mumo）

美白丸推薦2024｜12. Crystal Tomato® 水晶蕃茄美白丸 $1,399 (30粒)

對於飲食的選擇，不少人傾向低副作品的天然成分，護膚品牌Crystal Tomato®水晶蕃茄系列，不僅有效美白，而且成分純天然，無論敏感肌膚或素食主義者，都可安心食用。水晶蕃茄美白丸推出以來，贏得不少口碑，採用非基因改造的極罕蕃茄品種，經以色列科學家的10多年培育，以及法國化妝品科學家的鑽研而來。

經臨床實驗，持續並配合系列祛斑霜使用，約三個月便提升肌膚的亮白和水嫩狀態。美白丸主要成分為無色類胡蘿蔔素及L半胱氨酸，可從根源抑制色斑和黑色素，並將黑色素轉為粉色色素，使肌膚粉嫩光滑，展現出年輕的感覺。