Strawberrynet網購優惠：NARS、Aveda低至53折＋消費券限時折扣

剛剛派發了最新一期消費券，絕對是入手新化妝品和護膚品的好時機！美妝護膚網站Strawberrynet草莓網特別精選出多款熱賣產品，推出了多重優惠，優惠包括了CLARINS、Elizabeth Arden、GUERLAIN、NARS、Estee Lauder、Fresh、La Mer等人氣美妝品牌，低至53折，想趁機以優惠價入手心儀美妝的女生，萬勿錯過！



踏入春夏，Strawberrynet草莓網聯乘Mastercard聯乘，推出多款熱賣產品精選套裝優惠，包括了多款人氣美妝品牌產品，如：L'Oreal、NARS、Estee Lauder、Fresh、La Mer、Clinique等。凡持Mastercard的消費者，於優惠期內選購可享高達53折優惠！

精選套裝優惠日期：由即日起至2023年6月13日



Strawberrynet精選套裝1｜熱賣頭髮護理套裝 HK$988（原價HK$1860）53折（品牌提供）

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除了肌膚要好好照料外，頭髮護理都不能忽視，Strawberrynet的這個髮護理套裝，就包括了Pelo Baum活力豐盈美髮油、Aveda豐盈髮質洗髮露以及L'Oreal專業護髮專家絕對修復黃金藜麥+蛋白質即時重塑護髮素，讓每根髮絲都能有最好的呵護。

Strawberrynet精選套裝2｜人氣熱賣化妝套裝 HK$1388（原價HK$2170）63折（品牌提供）

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Strawberrynet草莓網的這個化妝套裝，是集合了網站上最熱賣的化妝品，包括了NARS唇膏Living Doll、Guerlain絲絨輕礦物蜜粉、Grande Cosmetics豐睫精華、BareMinerals無瑕透潤礦物遮瑕粉以及Estee Lauder持久水凝亮澤底霜，一次過入手時下最流行的化妝品！

Strawberrynet精選套裝3｜精選防曬保濕護膚套裝 HK$1888（原價HK$2965）63折（品牌提供）

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踏入春夏季，最重要是要做好防曬及曬後保濕！Strawberrynet草莓網的這個精選防曬保濕護膚套裝，就包括了Anessa極防水美肌UV水感乳霜、Fresh皇牌玫瑰保濕面膜、La Mer奇蹟面霜及Clinique全效晶潤滾珠眼部按摩精華，全方位照顧臉部肌膚！

Strawberrynet消費券限時優惠：兩件9折

剛剛派發了最新一期消費券，Strawberrynet草莓網亦特別推出了限時優惠，網站人氣Top20的美容品牌，推出任選兩件可享9折優惠，人氣品牌包括了CLARINS、Elizabeth Arden、GUERLAIN、Melvita、Elemis、PAYOT、Giorgio Armani等，都是不少女生喜愛的品牌！

消費券限時兩件9折：由即日起至2023年4月21日

