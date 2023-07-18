豐胸方法｜除了臉部、管理身形外，胸部對於女生來說亦是一個相當需要注重、保養的位置，豐胸方法除了可以攝取自然豐胸食物、飲用豐胸湯水等，平日亦需要多按揉穴位，亦能達致豐胸、保健胸部的功效。



根據中醫角度，身體五臟六腑有所對應的經絡與穴位，例如肺經、心經、脾經、腎經等。馬光中醫崇學院 蕭坤元醫師亦曾分享過有關經絡保養，當身體出現痛症或感到腫脹不適的話，很有可能困為個人飲食太過油膩、天氣濕熱、個人體質虛弱等原因，濕熱外邪交逼之下則會追成阻塞，更會造成疾病。

女生在不時會出現的胸部漲痛、胸悶、手臂腫脹都是經絡阻塞的源故（《四樓的天堂》劇照）

原來女生在月經期間，不時會出現的胸部脹痛、胸悶、手臂腫脹都是經絡阻塞的源故，而針對這些情況，蕭醫師指大家可以以「心包經」作為調理之用，「心包經」指主管心臟外圍的經絡，例如心包、心血管等。

當「心包經」不通順時則會出現胸悶、心悸、腋下腫脹、胸部至上腹部疼痛等症狀。暢通心包經除了可以保養、改善心臟功能之外，對於安神助眠、排濕邪，改善胸悶以及豐胸都有一定幫助。

「心包經」懶人保養 每日6分鐘5個步驟

「心包經」保養如此的有效，我們應該如何進行這個穴位按摩保養法？近日就有名有著15年海外營養餐飲設計經驗的網友「本TING」，手把手地教授大家一個進階版的「心包經」懶人保養，左右手各一次，只需每日6分鐘、5個步驟就可以完成！

豐胸方法：1. 揉按膻中 開啟心經

「心包經」起點於胸中位置，通過胸部、上下腹到三焦經，再經由心包經的支線，沿著胸往手臂下出直到手指位置。作為「心包經」保養的第一步，就是開啟心包，胸部中間的位置有一個膻中穴，大家可以以乳頭的位置作定點，兩點中間的位置就會是膻中穴；轉圈輕 按這個位置30次。

豐胸方法：1. 揉按膻中 開啟心經（RED@本TING）

豐胸方法：2. 輕按9個穴位 防止堵塞廢物

「心包經」中有著九個重要的穴位，分別為：天池穴、天泉穴、曲澤穴、郄門穴、間使穴、內關穴、大陵穴、勞宮穴、中衛穴。而作為最常積存老舊廢物的穴位則是：近腋下的天池穴、上手臂上的天泉穴以及下手臂，近手心的內關穴及大陵穴。

為了排解老舊廢物，我們先輕按天池穴，位置在腋下三寸，乳後一寸的位置。多按摩這個位置對於改善乳房鬆馳、胸部外擴有明顯的幫助，另外亦可以紓緩氣喘、胸痛、胸悶等問題。

之後就要輕按天泉穴，位置於上臂內側，腋前紋頭下2寸，肱二頭肌的長頭與短頭之間凹陷處，如果不肯定位置的話，大家可以由上而下輕揉或拍打上手臂。

最後我們可以輕揉下手臂處，近手腕往上2寸的內關穴、大陵穴，大家可以以三根手指作參考，輕按該處30下。

豐胸方法：3. 按摩全條「心包經」

「心包經」的位置，大家應該有所掌握得到，我們開通穴位後，就可以從膻中開始，從手臂內側最上方處沿著心包經拍打或按摩或刮痧直到手掌處，這個步驟記緊要手法輕柔，若果刮痧的話，網友提醒一週最好不要超過3次。

「心包經」（健康醫療網）

豐胸方法：4. 拍打手部30次 加強刺激勞宮穴

勞宮穴位於手心的地方，握拳屈指時中指尖處。這個除了是手掌的胃腸反射區，亦是「心包經」中的終點，按壓這邊有著清心火、安心神的功效，達致消除疲勞、改善失眠。大家除了輕揉穴位之外，亦可以拍手30次以加強刺激。

豐胸方法：4. 拍打手部30次 加強刺激勞宮穴（RED@本TING）

豐胸方法：5. 針對百會穴 拍頭30次

最後則以按摩頭頂的「百會穴」作結，「百會穴」因為位置置中，中醫認為屬於全身氣流交匯之處，更稱它為萬能穴位！想尋找「百會穴」，以兩邊耳尖一直向上，交連到的位置就是「百會穴」，大家可以多輕拍這邊以促進身體循環。

豐胸方法：5. 針對百會穴 拍頭30次（RED@本TING）

既然按摩「心包經」對女生而言有著許多的益處，大家可以在晚上7時到9時進行「心包經」保養，再加上養生4點：晚餐不吃太油膩、飯後多散步、做緩和的伸展運動、保持心情愉快等會再事倍功半。