迪麗熱巴演《安樂傳》超仙氣！靠牛奶洗面法美白、新疆美食減肥

迪麗熱巴主演的古裝劇《安樂傳》熱播！除了故事劇情，角色顏值亦爆燈，迪麗熱巴更被讚造型，非常適合其精緻臉蛋和立體五官。雖然擁有先天美貌，但也需積極護膚保養，才不會走樣。迪麗熱巴曾在疫情期間，透露自己增磅，連原來的褲子也穿不下，但無論在劇中或出席時尚活動時，她都展示出最佳狀態。她曾公開自己的保養法，以下其中4個，大家不妨偷師。



迪麗熱巴《安樂傳》｜迪麗熱巴主演的古裝劇《安樂傳》造型獲讚。(《安樂傳》)

迪麗熱巴護膚保養1. 「牛奶洗面法」滋潤肌膚

迪麗熱巴擁有雪白的肌膚，然而她曾言這並非天生，而是靠後天努力達成的。她表示，自己會靠牛奶美白，會以溫熱的牛奶洗面，並有一套「牛奶洗面法」。她表示，會以一般洗面乳深層清潔，再用適量的牛奶潑洗，並搭簡單按摩後沖洗，就能滋潤肌膚。

迪麗熱巴亦會每天早上堅持喝杯牛奶，當中的蛋白質及維他命B，有助肌膚健康。不過，亦有專科醫生曾在節目《X偏方 全民拆解 III》指出，肌膚難吸收牛奶營養，或促生長荷爾蒙，從而爆發暗瘡。由此，這做法因人而異，實行前建議先問醫生意見。

迪麗熱巴《安樂傳》｜迪麗熱巴會透過飲食，來控制體重，同時減少水腫問題。(迪麗熱巴微博)

迪麗熱巴護膚保養2. 靠4食物去水腫

要保持雙腿修長，迪麗熱巴會透過飲食，來控制體重，同時減少水腫問題。她曾表示，愛食香蕉、西芹、蓮藕和冬菇，來幫助身體排走多餘鹽分，這樣便能減少水腫問題。此外，她亦會大量攝取維他命C，包括奇異果、柑橘和羽衣甘藍等，來減少形成黑色素，達致美白效果。

迪麗熱巴《安樂傳》｜迪麗熱巴曾在直播中指，不會盲目減肥。(迪麗熱巴微博)

迪麗熱巴護膚保養3. 低卡新疆美食

愛好美食的迪麗熱巴，喜歡親自下廚，自行調節調味份量，以達1健康飲食。她曾在直播中指，不會盲目減肥，並會自製創意美食，來控制體重，包括新疆「乳酪疙瘩」沙律、青醬意大粉及番茄黃瓜蛋三文治，不僅低卡也能增加飽腹感。

迪麗熱巴《安樂傳》｜愛好美食的迪麗熱巴，喜歡親自下廚，自行調節調味份量，以達成健康飲食。(迪麗熱巴微博)

迪麗熱巴護膚保養4. 每隔2-3小時塗防曬

由於肌膚吸收太多紫外線，容易出現衰老，因此迪麗熱巴平日會將自己「包緊」，出門時會戴帽子、眼鏡和口罩，若然當日有化妝的話，則會每隔2至3小時，便以防曬噴霧補塗一次，徹底阻隔紫外線的侵害，這樣就可保持美白和年輕。