OLIVE YOUNG必買2025！韓國美妝Top12：棉片、防曬棒、膠原蛋白粉

OLIVE YOUNG必買2025！去到韓國旅遊，OLIVE YOUNG可說是女生們必逛的人氣的美妝店，店內雲集了多個人氣美妝和護膚品牌，幾乎韓國時下熱門的產品都能找到。面對琳瑯滿目的產品，總會有點兒無從下手，OLIVE YOUNG就有公布他們人氣暢銷產品，一起來看看近期韓國女生的愛用好物，下次去韓國旅遊購買時可作參考。



OLIVE YOUNG必買2025 Top12：MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片

MEDIHEAL的護膚棉片一直備受韓國女生歡迎，更是不少香港去韓國旅遊時必買產品，而當中積雪草棉片是時常登上Olive Young暢銷榜！這款棉片專為改善暗沉及舒緩肌膚而設，蘊含高濃度的羥基積雪草苷及2%煙酰胺，有效提亮膚色，減少瑕疵及粗糙感。

OLIVE YOUNG必買2025 Top12：MEDIHEAL 積雪草舒緩美白去印減暗沉護膚棉片（Olive Young官網）

OLIVE YOUNG必買2025 Top11：goodal Green Tangerine Vita-C Dark Spot Care Serum 30mL Triple Set （約港幣$280）

goodal是CLIO旗下的保養品牌，推出過不少備受女生愛用的護膚品，其中維他命C美白系列是近年大熱之一。當中的美白淡斑精華，就連被譽為「韓國最美整容範本」高允貞都是用家之一，產品採用濟州清橘提取物，含有70%維生素C，早晚使用後膚色明顯變亮，同時也可以用於保濕。這款美白淡斑精華套裝，一套共3支30mL，很適合與朋友分享或者當作手信！

OLIVE YOUNG必買2025 Top11：goodal Green Tangerine Vita-C Dark Spot Care Serum 30mL Triple Set USD 35.88（約港幣$280）（IG@goodal_official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top10：ma:nyo 純淨潔膚卸妝油 （約港幣$171.9）

徹底卸除妝容是相當重要的一步，而卸妝油的卸妝力一直是無庸置疑，但有些女生可能會擔心卸妝油的油脂成分高，會對肌膚造成負擔。但ma:nyo的純淨潔膚卸妝油，成分清爽，蘊合米糠油成分和多種植物油，以溫和地快速溶解彩妝、毛孔中的污垢，且能深層卸除彩妝，有效溶解黑頭和白頭，而不會阻塞毛孔。

OLIVE YOUNG必買2025 Top10：ma:nyo 純淨潔膚卸妝油 USD22（約港幣$171.9）（IG@manyoofficial）

OLIVE YOUNG必買2025 Top9：Dr.G 舒緩修護保濕精華霜限定套裝（約港幣$238.4）

一年四季都要做好保濕，Dr.G的舒緩修護保濕精華霜限定套裝，一套包括了70ml罐裝和30ml的支裝。保濕精華霜能舒緩因缺水而繃緊或曬後引起的肌膚不適，緩和痕癢發紅情況，及改善油脂分泌，減少油光。同時降低肌膚過敏反應、有效預防暗瘡，無論是乾肌還是油肌都非常適合。

OLIVE YOUNG必買2025 Top9：Dr.G 舒緩修護保濕精華霜限定套裝 USD 30.5（約港幣$238.4）（IG@dr.g_official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top8：Anua 77% 魚腥草去暗粒爽膚水（約港幣$239.5）

魚腥草成分有很好的鎮靜舒緩肌膚功效，在韓國護膚品中不時會看到添加其中。而Anua的77%魚腥草去暗粒爽膚水，成分低敏無害，含77%魚腥草有效舒緩鎮靜肌膚，及配合積雪草提取物，有助修復舒緩抗炎，同時能調節油脂分泌，質感清爽水潤。而且此產品已連續2年成為Olive Young年度銷量大賞中的爽膚水類別的第1名，很值得入手試試。

OLIVE YOUNG必買2025 Top8：Anua 77% 魚腥草去暗粒爽膚水 USD 30.64（約港幣$239.5）（IG@anua.skincare）

OLIVE YOUNG必買2025 Top7：BB LaB Law Molecular Collagen 膠原蛋白粉30包（約港幣$135.1）

隨着年紀增長，膠原蛋白會逐漸流失，所以不少女生都很在這方面的補充。BB LaB的Law Molecular Collagen 膠原蛋白粉，每一包含有1200mg高含量深海魚膠原蛋白，且是低分子容易被人體吸收，同時含有彈性蛋白、維他命C、透明質酸等皮膚彈性核心成份，促進膠原蛋白合成，以及防止皮膚老化﹐讓肌膚時刻保持水嫩飽滿。

OLIVE YOUNG必買2025 Top7：BB LaB Law Molecular Collagen 膠原蛋白粉30包 USD 17.29（約港幣$135.1）（IG@bblab_official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top6：Torriden 低分子透明質酸深層補水抗敏精華限定套裝 （約港幣$375）

韓國女生很注重肌膚保濕，而Torriden的低分子透明質酸深層補水抗敏精華，在韓國被譽為「No.1 國民保濕精華」，結合了高、中、低3種分子透明質酸，從表皮層保濕到深層肌膚，迅速為肌膚注滿水份。此外還添加了維他命B5及孔雀石提取物，有效舒緩平衡肌膚並強化防禦力，是敏感肌都可放心使用的保濕配方。

更多Torriden精選產品：https://bit.ly/3HQh5HV

OLIVE YOUNG必買2025 Top6：Torriden 低分子透明質酸深層補水抗敏精華限定套裝 USD 48（約港幣$375）（IG@torriden_official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top5：Beauty of Joseon 艾草山茶花啞光防曬棒 SPF50+ PA++++ USD 16.8（約港幣$131）

不論是哪一種天氣都需要做好防曬，而眾多防曬產品中，以防曬棒最為方便攜帶和隨時補塗防曬，所以是備受韓國女生喜愛。而Beauty of Joseon的艾草山茶花啞光防曬棒，質感輕盈、清爽不黏膩 ，並具高防曬系數及草本修護舒緩成分，其中的艾草成分有效加速修復肌膚。另外，防曬棒還添加的維他命B及C，且是無香料、色素添加，不論是哪種膚質都可放心使用。

OLIVE YOUNG必買2025 Top5：Beauty of Joseon 艾草山茶花啞光防曬棒 SPF50+ PA++++ USD 16.8（約港幣$131）（原價：USD 24）（IG@beautyofjoseon_official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top4：Aestura Atobarrier 365 面霜 USD 32.8（約港幣$256.4）

AESTURA是韓國人氣護膚品牌Amorepacific旗下，也是近年韓國人氣護膚品牌之一。其中Atobarrier 365 面霜都是專為敏感肌及受損肌膚而設，含小分子膠囊，添加的神經酰胺、專利成分 DermaON，能滲入皮膚底層，為肌膚建立保濕膜。

加上面霜質感清爽，能瞬間吸收，為肌膚提供長時間水潤，不僅是敏感肌愛用，也是乾性皮膚女生愛用面霜之一。

OLIVE YOUNG必買2025 Top4：Aestura Atobarrier 365 面霜 USD 32.8（約港幣$256.4）（原價USD 41）（IG@aestura.official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top3：Beauty of Joseon 有機大米韓方保濕溫和防曬乳液 SPF50+ PA++++ 限定套裝 USD 23.1（約港幣$181）

Beauty of Joseon除了前面提到的防曬棒備受韓國女生喜愛外，品牌的保濕溫和防曬乳液，也是人氣商品！防曬乳液含30%大米提取物和穀物益生菌，質地輕透不黏膩，且為肌膚提供長時間保濕。此外還添加了煙酰胺，能提亮暗沉膚色，有效淡化色斑瘡印，加上是高防曬系數，成分天然有機溫和，是不少女生夏日外遊必備的防曬產品。

OLIVE YOUNG必買2025 Top3：Beauty of Joseon 有機大米韓方保濕溫和防曬乳液 SPF50+ PA++++ 限定套裝 USD 23.1（約港幣$181）（原價USD 33）（IG@beautyofjoseon_official）

OLIVE YOUNG必買2025 Top2：Round Lab 白樺樹保濕防曬霜 SPF 50+ PA++++ 1＋1 限定套裝 USD 23.1（約港幣$180）

夏日最重要是做好防曬，所以在韓國另一韓國人氣護膚品牌Round Lab的白樺樹保濕防曬霜，也是非常暢銷的產品﹐品牌不少產品都是敏感肌可放心使用，而此產品也是。防曬霜採用了白樺樹的汁液提取物，以及添加了74種來自獨島的深海礦物質和透明質酸，能為乾燥的皮膚補充水分，同時也是高防曬系數，能抵擋紫外線。

OLIVE YOUNG必買2025 Top4：Round Lab 白樺樹保濕防曬霜 SPF 50+ PA++++ 1＋1 限定套裝 USD 23.1（約港幣$180）（原價USD 33）（IG@round.lab）

OLIVE YOUNG必買2025 Top1：Round Lab 1025 Dokdo Cleanser USD 14.4（約港幣$112.5）

Round Lab的1025 Dokdo Cleanser 獨島弱酸性保濕潔面乳，使用鬱陵島深海1500公尺的海洋深層水，富含74種天然豐富礦物質，能夠舒缓肌膚，還能讓肌膚保持水潤，不含酒精、香料、防腐劑，低敏配方，任何膚質都適用。加上起泡力極佳，綿密的泡泡可以進入毛孔做深層清潔，所以一直備受韓國女生們喜愛。