防曬推薦2025｜34大高評防曬！$73不輸專櫃、ANESSA、ALLIE高效

防曬推薦2025必買34大好用防曬！一年四季都需要做好防曬措施，尤其是在紫外線高的夏季！然而面對五花八門的防曬產品，真的會無從下手，這次就為大家集合了多款好用又成分溫和的防曬產品，包括：ANESSA、Nivea、Bioderma、Vichy等品牌的高效防曬產品。還在猶豫買哪一款防曬產品的話，不妨參考以下推薦，為今個夏日做好準備！



防曬推薦1. Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 150ml HK$215

時常需要長時間露曬陽光下或喜歡戶外活動的女生可選擇這款！Sebamed的防曬潤膚露採用防水配方含高度雙重防曬成分及維他命E，阻止UVA及UVB紫外線對皮膚的傷害，以及含維他命原B5可以促進曬後肌膚更生，保持肌膚幼嫩。產品適合所有膚質，敏感皮膚亦可適用。

立即購買：香港屈臣氏網店 【現售 HK$206/150ML】

性價比：★★★★☆

防曬推薦2. Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$73

夏日冰涼推薦！Nivea的冰感防曬乳液採用了獨特薄荷涼爽配方，達到防曬同時降低肌膚表面溫度，用後清新舒服！而且產品不會因流汗﹑玩水降低防曬放果，適合長時間戶外活動使用！防曬乳液質地輕薄易吸收，配方更添加高效維他命E，能有效抵禦日曬後肌膚乾燥﹑缺水問題，肌膚保持光滑有彈性。

立即購買：香港屈臣氏網店 【現售 HK$51/75ML】

性價比：★★★★★

防曬推薦3. Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220

Bioderma的高效輕爽防曬乳液質地水潤輕盈，配合獨有3重粉狀粒子配方，用後觸感清爽啞緻、不黏膩，且集物理及化學性防曬優點於一身，能吸收、反射、散射UVA及UVB，適合任何皮膚，尤其是混合性至油性肌膚及敏弱肌膚。產品更結合了CELLULAR BioPROTECTION™專利配方，能保護及預防肌膚提早老化。

立即購買：香港屈臣氏網店 【現售 HK$220/40ML】

性價比：★★★☆☆

防曬推薦4. Supergoop! Unseen Sunscreen SPF50 PA+++

Supergoop!的防曬霜，100%隱形、輕盈、無味及無刺激性，可作為全天化妝的底霜。產品採用不致粉刺、不油膩、無刺激的配方，且經過臨床測試，可提高妝容質量，讓妝容更持久。此外還可明顯遮蓋毛孔，提供SPF 50的高防護力，有助於防止明顯的衰老跡象。

立即購買：Sephora 【現售 HK$345/50ML】｜【現售 HK$200/20ML】

性價比：★★★★☆

防曬推薦5. Dr. Barbara Sturm Net Sustain Sun Cream Body SPF30

立即購買：NET-A-PORTER【現售HK$1,000/150ml】

在抗老方面甚為知名的Dr. Barbara Sturm，其防曬產品也有不俗的功效，性質溫和，適合敏感肌膚，除了可以抵禦日常紫外線，亦具防護保濕功效，從而減少因曬太陽而致的衰老問題。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦6. Dr. Dennis Gross Skincare Net Sustain Dark Sport Sun Defense Sunscreen SPF50

立即購買：NET-A-PORTER【現售HK$395/50ml】

防曬乳能夠抵禦UVA和UVB等有害的紫外線，蘊含獨家抗老配方，包括褪黑素、維他命C和維他命E等，在減少自由基侵害的同時，為肌膚深層補水，令肌膚恢復緊致彈性。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦7. SK-II 光蘊輕透UVCC霜 防曬小白球 SPF 50+ / PA++++ HK$490

SK-II全新推出的光蘊輕透UVCC霜，不僅是防曬還有著護膚、妝前打底及遮瑕功效，五效合一，蘊含小燈泡精華相同的亮白成分，全效提亮膚色同時讓肌膚於任何時候保持水潤感，打造出輕薄光感裸妝。SK-II防曬小白球具備三種色調，適合各種膚色。並採用全新包裝小白球設計，其設計方便攜帶，特別適合長時間戶外活動，隨時隨地都能疊加使用。

防曬推薦8. CLARINS 至臻凝時防曬霜PROTECTEUR UV REVITALISANT SPF50 PA++++ 30mL HK$850

CLARINS的至臻凝時防曬霜結合高效UVA/UVB保護及抗衰老護膚功效，有效抗禦UVA、UVB傷害，保護肌膚屏障及真皮層，同時提升肌膚光澤度及均勻膚色。防曬霜是乳液質感輕盈不油膩，極易吸收，同時用後不留白痕，更能強化肌膚保濕力，全日保持水潤。

性價比：★★★★☆

防曬推薦9. ASTALIFT D-UV SHIELD透亮柔肌防曬霜 SPF50+ PA++++ 30g HK$320

ASTALIFT D-UV SHIELD透亮柔肌防曬霜結合獨特的 「Light-Up Shield」技術，能將紫外線轉化為提亮膚色的藍色光線，實現自然透亮的膚色效果。防曬霜具卓越的彈性與延展性，全面阻隔紫外線侵害，讓肌膚在陽光下依然保持明亮細緻，散發健康光采。防曬霜除了提供高效防曬能力，更可當作妝前底霜使用，遮蓋毛孔，提亮膚色，底妝更貼服細緻。目前共推出2色，包括適合暗沉不均膚色的自然亮白色，以及想膚色更紅潤有血氣的玫瑰色。

性價比：★★★★☆

防曬推薦10. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g HK$179

肌研的水潤物理防曬保濕霜採用多效修護配方，擁有極水潤透薄且毫不黏笠的舒爽質感，以純物理防曬配方，不傷肌膚、不塞毛孔以及不致黑頭，同時帶有高度防曬系數SPF50+ PA++++，為肌膚提供全方位保護。此外防曬霜蘊含明星美白成份Niacinamide（煙醯胺），有效抑制黑色素生成和減少黑色素沉澱為肌膚提亮淡斑，亦結合了品牌皇牌透明質酸及Ceramide（神經酰胺），為肌膚注入高效鎖水，時刻水潤。

立即購買：香港屈臣氏網店【現售 HK$175】

性價比：★★★★☆

防曬推薦11. ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198

ANESSA的純物理補濕UV乳採用物理防曬活性成分Zinc Oxide和Titanium Dioxide，不添加紫外線吸收劑，以折射光線的原理為皮膚阻隔紫外線，成分不容易被皮膚吸收，擁有高安全性及穩定性。防曬乳霜更蘊含「Smooth Protect 柔力禦強」防曬技術，極微細防曬粒子無縫覆蓋肌膚，和50%天然植萃護膚精華，預防光老化引起的乾燥及細紋，８小時保濕！

立即購買：香港屈臣氏網店【現售 HK$198】

性價比：★★★★☆

防曬推薦12. Cetaphil舒特膚 高效清爽低敏防曬啫喱 SPF 50+ 150ml HK$179

舒特膚的高效清爽低敏防曬啫喱，採用高光穩定性的紫外線濾光劑﹐可為肌膚提供最高防曬系數 SPF50+，全面且高效地抵擋紫外線UVA和UVB，預防因光害令細胞和DNA受損，而引致皮膚出現曬傷、曬黑、曬紅及光老化等徵兆。此外，防曬啫喱不含油份的啫喱質感能輕易地推開，並快速形成輕盈清爽和透薄的鞏固防曬膜，沒有一般低敏防曬的黏膩感及泛白情況。

立即購買：香港屈臣氏網店【現售 HK$179】

性價比：★★★☆☆

防曬推薦13. SUNPLAY純物理礦物防曬乳液SPF50+/PA++++ 50ml HK$185

SUNPLAY純物理礦物防曬乳液，採用百分百純物理礦物防曬成分Zinc Oxide，質感柔滑極易推，塗抺後能在肌膚表面形成一層透薄不黏笠的防曬保護網，隱形不泛白、不卡粉，適合當作妝前底霜。利用鏡面原理反射、散射及折射紫外線，直接在皮膚表面阻隔紫外線，不滲入肌底、不傷皮膚。配方無添加化學性紫外線吸收劑，包括Oxybenzone，安全性及隱定性較高，適合敏感及脆弱的肌膚。

立即購買：香港屈臣氏網店【67折 HK$140】

性價比：★★★★☆

防曬推薦14. DERMACEPT 維他命C多效防曬乳霜 SPF50/PA++++ 30g HK$320

DERMACEPT的維他命C多效防曬乳霜，採用防曬修護科技UV Activate C formulation，當中的維他命C膠囊蘊含3種高效維他命C複合物，形成智能感光的「紫外線膠囊」，當接觸紫外線的時可為皮膚帶來保護，並持續激活皮膚的抗UV能力。此外當防曬霜吸收紫外線後，能多角度反射光線並發出紅光，促進血液循環，同時提升皮膚血色感和透明感、隱藏毛孔和色斑，讓肌膚看起來更平滑細緻。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦15. Aesop 防曬面部乳液 SPF50 50ml HK$445

購買方法：NET-A-PORTER【現售HK$445/50ml】

Aesop的防曬面部乳液質感輕盈，可被肌膚快速吸收，能夠提供廣譜防護，抵擋UVA和UVB紫外線的損傷。防曬乳主要成分為鼠尾草葉、薰衣草莖、雪松等精油成分，性質溫和療癒，而且高度防曬力持久，適合大部分膚質，尤其是中性至乾性膚質。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦16. ELIXIR 膠原緊緻補濕妝前防曬底霜 SPF50+ PA++++ 35ml HK$255

ELIXIR 的膠原緊緻補濕妝前防曬底霜，日本厚生勞動省最高防曬標準SPF50+ PA++++，可阻截紫外線UVA及UVB﹐創新Micro UV Technology微米紫外線技術令防曬分子更細，質感更柔滑，此外防曬底霜更注入專櫃級MitoRevitalizer再生延命草專利成分，能啟動肌底自我再生系統，針對修復受損粒線體、降解排走老癈粒線體，一步到位打造膠原自生、亮白、防曬及持妝。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦17. Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 60ml HK$575

Kiehl’s的醫學全效抗污染輕柔防曬乳能同時達到阻隔UV、污染微粒及光老化，在全面高效的防曬，同時有效預防早期的老化痕跡和黑色素形成，以及為肌膚抵禦空氣中的污染微粒侵害。

購買方法：Kiehl's 官網【現售HK$575/60ml】

性價比：★★★☆☆

防曬推薦18. Curel輕透清爽防曬乳液SPF50+ PA+++ 60ml HK$210

Curel輕透清爽防曬乳液採用獨有「抗污染配方」，有效阻隔空氣污染微粒、塵埃及花粉，於肌膚表面形成保護屏障，防止污染物引致的敏感不適。此外防曬霜具高防曬系數SPF50+ PA+++，全面阻隔紫外線，有效抵抗曬傷、乾燥、泛紅及色斑等問題，同時蘊含潤浸保濕Ceramide功能成分及桉樹精華，補充肌膚的天然保濕成分，維持鎖水屏障為肌膚長效保濕，紓緩因肌膚乾燥引起的不適。

立即購買：香港屈臣氏網店【現售 HK$210】

性價比：★★★☆☆

防曬推薦19. BIORE 水凝長效保濕防曬乳 SPF50+PA++++ 105g HK$99

BIORE的水凝長效保濕防曬乳，一直以清爽不黏膩備受女生們喜愛。防曬乳有高防曬系數SPF50+ PA++++，並含透明質酸、蜂蜜精華及綜合柑桔精華，並獨有水感凝體技術，能將防曬成份鎖在水感凝體中，形成一層保水膜，有效釋放大量水分子及減少因日曬造成的水份流失，同時有高度保濕功效。

立即購買：香港屈臣氏網店【現售 HK$99】

性價比：★★★★☆

防曬推薦20. The Ordinary UV Filters SPF 45 Serum HK$164

The Ordinary所推出的UV Filters SPF 45 Serum，採用 FDA（美國食品藥物管理局）批准的一系列化學防曬成分，打造了一款價錢合理、輕盈、高SPF值的防曬霜，塗抹後不但讓肌膚感覺舒適，更不會泛白。這款產品通過提供UVA和UVB防護，保護肌膚免受陽光的傷害，加上採取其他防曬措施，能夠有助減低陽光引致的令早期肌膚老化現象的風險。

立即購買：Sephora【現售 HK$210/60ml】

性價比：★★★★☆

防曬推薦21. ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX 90g HK$189

ALLIE的持采UV高效防曬水凝乳，採用海洋友善配方，且防曬系數達SPF50+ PA++++，很適合夏天去海灘時使用。防曬乳還蘊含保濕成分，可以緊緊地鎖住水分並滋潤肌膚，而質地是水感凝乳，延展性佳，能順暢塗抹並均勻服貼於肌膚上。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦22. THE WHOO 專業禦光 維他命防曬精華 50ml HK$390

THE WHOO所推出的專業禦光維他命防曬精華，採用化學防曬原理，添加Red Vital Complex™抗氧配方，以及具備超越維他命E之100倍的抗氧化效能的蝦青素，結合維他命B12成分，協同提升抗氧效果，有效預防及抑制肌膚黑色素沉澱，並緩解因外來刺激引起的暫時性紅腫。防曬精華是水潤乳霜質感，因配方所蘊含的高效抗氧化成分而呈現自然粉色，能緊密貼合肌膚，形成輕透的防護膜，有效提升肌膚防禦力，持效實現抗氧、防曬雙重護理。

性價比：★★★★☆

防曬推薦23. CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520

CHANEL的美白防曬啫喱乳霜質感是獨特的啫喱乳霜，塗上臉會有啫喱的輕盈和乳霜的柔軟舒適，產品配方具備SPF50防曬功效，不僅能阻截所有有害的紫外線，包括長波長及短波長的UVA、UVB及室內光線，同時能抵禦污染物及氧化，防止提早出現光老化的現象。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦24. Caudalie VINOSUN葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50 40ml HK$210

夏天經常到海灘玩的話，可以選Caudalie的葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳，產品是由獨家抗氧防禦專利成分及「海洋友善」防曬濾光系統糅合而成，防曬系數達SPF50+及PA++++，高效防曬，讓大家在放心陽光下玩樂同時對海洋環境更友善。而且採用低敏天然配方，質感輕盈透薄、不泛白，是敏感肌也能使用的防曬產品。

性價比：★★★★☆

防曬推薦25. GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450

補防曬、補妝首選！GIVENCHY的光彩煥膚防曬棒採用固體質地，更方便攜帶隨時補防曬，同時防外漏，配上夢幻粉白大理石花紋，兼具顏值與實用性！防曬棒配方結合了維他命C和粉紅胡椒提取物，可提升肌膚光澤和幼滑度，產品質地幼滑，塗抹後迅速融入肌膚，虚化面部瑕疵，時刻展現出肌膚健康光澤。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦26. CLARINS [5P] 抗污染防曬霜 SPF50 PA+++ 30ml HK$420

CLARINS的抗污染防曬霜，不僅擁有高防曬系數SPF50 PA+++外，還加入了全方位[5P]防禦，有效隔絕空氣污染、藍光、光污染、甲醛、花粉等5重肌膚污染，以及提供8小時長效保濕﹐真正有效全面抗UV、抗污染、抗老化，讓肌膚嫩白更年輕。而且這款防曬霜共推出4種潤色色調供選擇，包括：透明色、粉紅色、粉紫色、裸膚色，滿足不同需要的女生。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦27. ARMANI beauty 極致再生濾光抗污染防曬霜 SPF50+/PA++++ 30ml HK$970

ARMANI beauty的極致再生濾光抗污染防曬霜，防曬系數同樣相當高SPF50+/PA++++，產品以嶄新濾光系統科技配合含有微米粉末填充粒子的二氧化鈦，透過微米化科技的加入，成功克服了過去物理性防曬厚重及泛白感等缺點，透明不留白。以及全日以極高防曬度對抗UVB及UVA，抹上臉後不著痕跡，質感是輕盈乳霜。而且配方特別注入天然刺山柑精華及DETOXYL抗氧化因子，為肌膚對抗污染及擊退氧化跡象，防曬同時護膚。

立即購買：Zalora【限時優惠 HK$723】

性價比：★★★★☆

防曬推薦28. SUQQU Protecting Day Cream SPF50 PA++++ 晶采防曬日霜 30g HK$620

SUQQU的晶采防曬日霜，以品牌出色的粉末處理技術混合以滋潤成分包覆的「潤滑塗層反射劑」、「HD反射劑」和「ADVAN※4」等3種紫外線反射劑，實現了強大的紫外線阻隔力和舒適的使用感。此外防曬日霜質感如護膚霜般舒適，在肌膚塗上薄薄一層，即能為肌膚帶來美麗光澤，及提升後續底妝的妝效。

立即購買：Selfridges【現售 HK$620】

性價比：★★★★☆

防曬推薦29. ALBION全方位基因修復防曬面霜SPF50+ PA++++ 50g HK$830

ALBION的全方位基因修復防曬面霜，集面霜、防曬、妝前底霜於一身的高性能護膚防曬日霜，徹底防禦有害紫外線、近紅外線及藍光，同時提升肌膚日間防禦力，使肌膚充滿活力、彈性和透亮光澤感。防曬面霜質感豐厚，塗抹時彷彿與肌膚融為一體從內到外保持水潤、緊緻及飽滿，提亮膚色同時賦予透亮光澤度，有助於後續底妝產品輕易打造美麗妝容。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦30. Noble Panacea 曦顏 THE ENERGIST 全效守護防曬霜 SPF 50 60片 HK$2,900

Noble Panacea的全效守護防曬霜，是首款由紫外線激活的光老化防護與修復產品，當中包含了100%全礦物防曬因子，提供獨特的動態防禦效果，不僅對抗紫外線，同時防護肌膚免受光老化及各種環境和外在因素的傷害，如細紋、皺紋、陽光引起的老化斑點和暗沉。此外防曬霜更通過嚴格的防水測試，無論是日常活動還是水上運動，能夠在接觸水後繼續為肌膚提供持久的保護。

性價比：★★☆☆☆

防曬推薦31. Clé de Peau Beauté 全效保護防曬乳霜 SPF50+ PA++++ HK$800

Clé de Peau Beauté所推出的全效保護防曬乳霜﹐採用嶄新的內外雙重防護科技，從內至外全面保護肌膚，增強肌膚對抗紫外線防禦力，抵禦光老化。防曬乳採用多種植物萃取成分混合而成的豐盈活膚植物複合物，可針對性地處理光老化問題，持續使用能減退細紋及改善鬆弛，具有顯著的護膚功效。

性價比：★★★☆☆

防曬推薦32. Tatcha 煥彩絲滑防曬乳液 SPF50 PA++++ 50ml HK$550

質感如空氣般輕盈水潤，用後更呈現出自然的亮澤感，為底妝做好準備。防曬乳蘊含真絲萃取物，可以在肌膚表面上，形成猶如第二層肌膚的保濕防護膜，而透明質酸亦能鎖水，減少肌膚水分流失，在防曬同時改善膚質。

立即購買：Selfridges【現售 HK$590】

性價比：★★★☆☆

防曬推薦33. Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ 110ml HK$129

澳洲防癌協會推出的敏感型防曬霜，採用低敏配方共經皮膚科醫生驗證，獲澳洲TGA藥物管理局嚴格註冊監定，質素及功效符合澳洲防曬質量標準！產品使用長效防水配方，質地輕盈易推，不會留下白色殘留物，且產品具備非常高的紫外線防護功效，有助於防止明顯的老化跡象！

立即購買：香港屈臣氏網店【限時57折 HK$79】

性價比：★★★★☆

防曬推薦34. ALBLANC The UV Emulsion 潤白美肌防曬乳液 SPF50+ PA++++ 30ml HK$430

奉行「潤白美肌哲學」，糅合防曬科技及獨家潤白護理成分II，達致防曬、美白、保濕及促進血液循環的功效。嶄新添加楝子精華及人參精華，在乾燥天氣下，仍能滋潤肌膚，從而減淡細紋，改善肌膚暗黃問題。防曬乳設有4款選擇，適合不同的膚質。

性價比：★★★☆☆