閨蜜好去處｜香港高質SPA/美容推薦　日式水療+CHANEL護理體驗

【悠閒好去處/放假好去處】平日工作壓力大，放假當然要和閨蜜齊齊去嘆Spa、做Facial、美甲扮靚放鬆身心，叉叉電才可繼續拼搏。《01女生》為大家精選推介以下10大特色美肌按摩、半永久美容體驗，當中包括：傳統泰國SPA、CHANEL面部護理、Guerlain護理體驗等。人均只需HK$158起，就可以做貴婦豪歎頂級SPA，愛扮靚的你不要錯過。



閨蜜好去處推薦｜1. SOOCO 日本6星級專業spa體驗

SOOCO分別開設2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店。提供星級水療護理，如：獲大阪認證「溫熱酵素木浴池」、『意大利超聲波纖體浸浴』意大利超聲波纖體浸浴」，更特設雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，滿足大家不同需要。

地點：(海景旗艦店)尖沙咀裕華國際大廈14樓02室/(園景主店)尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

價錢：HK$158起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜2. THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一，全店均採用THANN純天然的SPA護理產品。經典芳香按摩有： Bliss Journey /ABHYANGA 古印度按摩、泰式草球按摩、鹽療法頭、肩及足部按摩等。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓209號舖/尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室/銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 9-11樓

價錢：HK$850起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜3. CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗

提供一系列護理服務，糅合中西按摩造詣之最，極緻提升修護功效。當中，大家更可以優惠價HK$1280享用60分鐘SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理（臉部護理+肩頸及背部按摩），而預約費用可全數換購CHANEL護膚產品。

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓106-107舖/香港金鐘道88號太古廣場1樓158舖/香港中環遮打道太子大廈M30舖/香港太古城道18號太古城2樓225-226舖/九龍九龍塘逹之路又一城G-41舖/地址：九龍柯士甸道西一號Elements圓方2101舖/九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖/九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖

價錢：HK$1280 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜4. 香港W酒店Bliss® Spa體驗

除了體驗以24K黃金及純淨膠原蛋白為肌膚帶來臻極光澤外，大家更可享用全港最高室外海景無邊際泳池、香檳兩杯、免費無限享用小食等，體驗貴族般的悠閒生活。

地點：九龍柯士甸道西1號W酒店72樓

價錢：HK$600起 (部分優惠可兩人同時使用或分兩次消費) 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜5. 梔Zi Massage & Wellness泰式按摩體驗

在充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境下，大家可以深受泰國本地師傅按摩，如置身曼谷一樣。獨家限定項目包括：面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式全身按摩、Lava shell温感岩貝殼按摩等。

地點：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室/九龍油尖旺尖沙咀海港城世界商業中心1409

價錢：HK$468起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜6. Shinybeauty 眉亮堂4D立體飄眉

近年不少女生都加入「飄眉」行列，既可創造出立體真實眉毛修飾面形，亦可以節省化妝時間，絕對是懶人恩物。Shinybeauty 眉亮堂設有4D立體飄眉、手工氧氣眉、韓式粉霧眉服務，效果自然，如同真毛髮一樣，即使素顏仍然有好氣色。另外，亦附送以下其中一項療程，包括BTL Ultra 360急救眼袋槍、PICO超皮秒嫩膚美白、蜂巢皮秒收毛孔凹凸洞等。

地點：九龍尖沙咀加拿分道4-4A號利嘉大廈14樓1401室/九龍旺角登打士街56號家樂坊17樓1736-39室/荃灣南豐中心15樓1518室

價錢：HK$980起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜7. Fisukinail 日式極致單色美甲體驗

2015年成立的Fisukinail ，採用美國、日本、台灣及西班牙產品，更設有獨家品牌美甲系列，為大家提供度身訂造的美甲服務。當中包括日式極致單色Hard gel、soak-off gel、西班牙香薰系列CV Primary Essence 手部護理等，令大家快靚正享受高端美甲體驗。

地點：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈9樓903室

價錢：HK$280起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜8. GLYCEL Skin Spa美療體驗

瑞士「肌膚細胞再生專家」GLYCEL始於1985年，傳承瑞士高端細胞修復美療，讓大家盡享非凡美療服務體驗。當中包括75分鐘鑽白煥肌重生療程、30分鐘黑曜石能量香薰經絡按摩 (肩頸部)等。完成後，所有美容體驗更加送美容套裝。

地點：康山道1號康怡廣場辦公大樓8樓806-810室/尖沙咀港威大廈第1座10樓1003-1007室/九龍觀塘道414號壹亞太中心19樓1904室/將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G18號店/新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓312A號舖/新界元朗大棠路11號光華廣場14樓 01至04室/新界屯門屯喜路2號屯門柏麗廣埸21樓10 室

價錢：HK$568起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜9. Guerlain 法國嬌蘭至臻奢寵護理體驗

相信大家都對Guerlain的護膚品不會感到陌生，而至臻奢寵護理體驗你又嘗試過沒有呢? 由美容專家為你量身定制個人化護理體驗，包括90分鐘御庭蘭花黑蘭至臻再生護理、20分鐘法式尊享旅程。顯著而持久地消除你面上的歲月痕跡，令肌膚回復細密緊緻、光亮潤澤。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B106B號舖、九龍九龍塘達之路80號又一城G-39號舖、九龍尖沙咀廣東道11號世界商業中心VITA 10/F 1001室

價錢：HK$1,125起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜10. 香港君悅酒店靜水沁園雙人身體按摩護理

靜水沁園PLATEAU SPA，位於香港君悅酒店11樓。水療中心設計裝潢簡約，環境恬靜，而且隱私度高，如同置身世外桃園一樣。如果和閨蜜一同前往的話，可以嘗試60分鐘雙人靜水沁園按摩體驗，恢復身體平衡，助你達到深層次的放鬆及減壓。完成後，更可使用蒸氣房及桑拿房，亦可享用新鮮水果及養生茶。

地點：港灣道 1 號香港君悅酒店11樓,

價錢：HK$2,090起 立即預訂