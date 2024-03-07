護膚｜5大關鍵打造初春剔透肌！$10起入手眼唇卸妝油/面部卸妝膏

潔面護膚/卸妝護膚｜要養成潔淨無瑕肌膚，除揀選正確護膚品、做足護膚步驟之外，每天化妝後深層卸妝清潔亦是極為重要。在外奔波一整天，回家後馬上卸妝，既可馬上脫離濃厚面具感，更能夠防止肌膚加速老化、毛孔堵塞，避免粉刺和暗瘡出現。特別是天氣潮濕和悶熱的春天，長時間帶妝易感侷促悶熱，因此辛苦工作回家後，卸妝便是放鬆療癒的第一步，讓自己身心沉澱，慢慢找回舒適的步伐。

《01女生》為你精選以下11款卸妝產品推薦，當中包括常被忽視但極為重要的眼唇卸妝液、面部卸妝品等，大家可以按自己需要入手！



卸妝乾淨，才有好肌膚。(www.freepik.com)

卸妝小知識1｜了解適合自己的卸妝產品

絕大部份女生都會使用卸妝水，性質較溫和，較適合卸除淡妝或防曬隔離霜等妝容。卸妝油的卸妝能力較佳，可以卸除防水彩妝、濃妝、眼妝等，但要做好後續清潔，防止敏感。而卸裝膏，質地較豐潤，不少卸妝膏更有清潔毛孔功效，質地適合乾燥肌膚使用。

卸妝小知識2｜沒有化妝仍需卸妝

不少女生都會以為帶妝出街那天，才需要進行卸妝步驟。但其實在外一整天，即使戴上口罩，肌膚都會接觸到骯髒的外部空氣和懸浮粒子，卸妝產品就能幫助去除這些污垢。另外，即是沒有用上粉底液，塗上素顏霜、防曬、BB cream後都需卸妝，以防肌膚老化。

卸妝小知識3｜卸妝有次序

在卸妝之前，必須保持雙手乾淨。一般而言，可先用溫和卸妝油卸除眼部、唇部妝容，接着是面部，最後才是清潔。

卸妝小知識4｜卸妝後必須潔面

別以為完成卸妝，就代表完結。卸妝後，必須用潔面乳和將面部污垢徹底清潔。緊記一定要用溫水，因為熱水會令毛孔變大，有機會令肌膚更乾燥。

卸妝小知識5｜卸妝棉是個好東西

不少女生喜歡用卸妝水或油去卸妝，這個時候就可以用上卸妝棉幫助清潔。但要切記，不要反覆使用同一張卸妝棉，卸妝無效之餘，更會造成毛孔堵塞。

11款卸妝好物推薦

卸妝推薦1｜Swisse 天然溫和免洗卸妝水 300ml

富含青瓜萃取物，不僅具有紓緩效果，而且成分不含香料或刺激性成分，可以天然帶走面上的油脂和污垢，並卸除難卸的防水妝容。卸妝水氣味清新，帶有淡淡青瓜香味，質感亦清爽不黏膩，讓整個清洗的過程都感到舒適療癒。

Swisse 天然溫和免洗卸妝水 300ml HK$46 立即購買；

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Swisse 天然溫和免洗卸妝水 300ml (01Mall)

卸妝推薦2｜Clarins 防水眼部卸妝液

質地溫和，不油膩，配方水油平衡，可迅速卸除防水彩妝、煙燻眼妝及污垢，及保護睫毛，適合敏感雙眼使用。

Clarins 防水眼部卸妝液 (30ml) HK$10 立即購買

Clarins 防水眼部卸妝液 (01mall)

卸妝推薦3｜Etude House 眼唇專用卸妝油

油、水1:1而成，質地不黏膩、無油感。富含三色紫蘿蘭、指頂花、蝴蝶花萃取物，以乾淨、低刺激卸除彩妝和卸眼唇，同時保護敏感、脆弱的眼周皮膚。

Etude House 眼唇專用卸妝油 (100ml) HK$58 立即購買

Etude House 眼唇專用卸妝油 (01mall)

卸妝推薦4｜clé de peau beauté 雙效眼唇卸粧液

滋養配方特別添加摩洛哥堅果油、山茶油、透明質酸、橄欖葉萃取等， 幫助肌膚清潔同時保持其必需的水分含量和天然的pH值平衡，有效滋養和保護嬌嫩的眼部和唇部肌膚，令眼部肌膚柔滑、煥發光澤。

clé de peau beauté 雙效眼唇卸粧液 (125ml) HK$280 立即購買

Clé de Peau Beauté 雙效眼唇卸粧液 (01mall)

卸妝推薦5｜Missha眼部及唇部速效卸妝水

主要成份為矢車菊、醴腸和琉璃苣提取物，適合護理敏感的嘴唇和眼區。海洋保濕水和油比例為 6:4，更快速、簡單地清潔頑固彩妝。

Missha眼部及唇部速效卸妝水 (155ml) HK$40.42 立即購買

Missha眼部及唇部速效卸妝水 (iHerb.com)

卸妝推薦6｜Pond's深層潔淨眼唇 SPA 卸妝液

含有松果提取物，有助於淨化肌膚；Bio Spa 複合物和鹽有助於深層清潔肌膚。卸妝液質地柔軟舒適，配方溫和無刺激，適用於眼部和唇部等敏感部位。使用後清爽舒適，讓肌膚如做完 SPA 一樣乾淨清爽。

深層潔淨眼唇 SPA 卸妝液 (iHerb.com)

卸妝推薦7｜DHC 深層卸妝油

以手工摘采西班牙的青綠鮮嫩橄欖，將其壓榨萃取出橄欖精華油，並搭配迷迭香等植物成分，擁有親水基的特性，能徹底溶解彩妝及污垢，讓洗後的肌膚清爽、不油膩。亦能清潔多餘的皮脂、老舊角質、毛孔中的污垢。卸妝同時呵護肌膚，十分值得入手。

DHC 深層卸妝油 (200ml) HK$125 立即購買

DHC 深層卸妝油 (01mall)

卸妝推薦8｜Bobbi Brown紓緩卸妝潔面油

富含滋養植物油複合物，獨特水感質地，即時以水乳化，以防毛孔堵塞及粉刺出現。溫和溶解長效防水妝容，同時保持水分，使肌膚柔軟光滑，可用於面部嬌嫩部位、眼部。

Bobbi Brown紓緩卸妝潔面油 (200ml) HK$228 立即購買

Bobbi Brown 紓緩卸妝潔面油 (01mall)

卸妝推薦9｜THREE 平衡精粹卸妆油

以植物油及植物精華複方而成，100%天然成分。不僅是彩妝、UV防曬產品、空氣中的污染物質或過剩的油脂，都可以一一去除，也可預防痘痘或肌膚泛紅，回復肌膚原來的光澤及透明感。

THREE 平衡精粹卸妆油 (185ml) HK$175 立即購買

THREE 平衡精粹卸妆油 (01mall)

卸妝推薦10｜Banila Co Clean it Zero 淨柔卸妝膏

卸妝膏採用深徹清潔平衡科技，有助於清潔化妝品殘留物、多餘油脂和肌膚污垢。同時，深入清潔肌膚並溫和去除死皮細胞，讓肌膚保持水潤清爽，沒有一絲緊繃感。卸妝護膚，一步到位。

Banila Co Clean it Zero 淨柔卸妝膏 (iHerb)

卸妝推薦11｜FANCL MCO 納米卸粧液

超微細「納米速淨因子」，針對頑固難卸的眼、面、唇粧及防曬品，一沖即淨，卸粧更快、更徹底！而且不含礦物油，高效去角栓，全面卸粧同時呵護幼嫩肌膚。

FANCL [日本專櫃版] MCO 納米卸粧液 (120ml) HK$94 立即購買