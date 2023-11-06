方圓臉女生必學化妝髮型穿搭技巧　避開顯肥NG雷區散發高級氣質

方圓臉/瘦臉｜不少方圓臉女生都表示十分羨慕明星的瓜子臉、鵝蛋臉，但其實只要花點心機改造自己，再在造型上避重就輕，方圓臉並不可怕！美妝博主湯布里布分享5個方圓臉女生地雷NG區，當中包括改善髮型、化妝修容、穿搭技巧等等，助你實現顏值最大化！



方圓臉女生想要營造小臉效果，瞬間提升顏值的話，不妨參考美妝博主湯布里布的5個方圓臉變美小技巧，在日常穿衣打扮中避開誤區，成為氣質感女生絕對不是夢！

NG地雷區1｜ 扁塌貼頭皮髮型

不少女生誤以為增添瀏海，再將所有頭髮放下來，就能夠顯臉小。這樣做反而欲蓋彌彰，臉變得又圓又大。

顯瘦變美技巧1｜高顱頂半截馬尾

將頭髮上半部份紮起來，再做出一個「頭髮洞」，將頭髮由下而上打一個結，夾上鯊魚夾。再用直發夾將前面瀏海捲成八字瀏海即可。這樣做，就可拉長面形比例，在視覺上顯臉小。

NG地雷區2｜ 死亡修容

面部修容既是化妝重要的一環，亦是失手重災區。絕大部份女生都會在修容時，直接將修容膏畫在面上，再打斜暈染開，結果顯老又顯髒。

顯瘦變美技巧2｜雙C修容法

先將淺色修容液，從太陽穴向下畫「C」字到顴骨位置。再用深色修容液，在「C」中間開始畫一個反方向的C，由顴骨畫到下顎線，用粉撲推開，立即變成V面效果。

NG地雷區3｜韓系娃娃裝

喜歡日韓風打扮的女生要注意了！娃娃裝、圓領、樽領衣服，其實容易令頸部線條消失，顯老又顯肥。

顯瘦變美技巧3｜適當露膚穿搭

其實方圓臉女生更加適合穿着大方領、V領、低領等領口，適當地露出頸部到心口附近位置，加上顯瘦的鎖骨，視覺上有拉長頸部線條效果。

NG地雷區4｜誇張大耳環

佩戴特大的耳環，不一定顯臉小，反而會拉闊臉形，更讓人將視覺集中在腮邊兩側位置。

顯瘦變美技巧4｜不規則耳環

佩戴不規則設計的小耳環，精緻又可以修飾面形，更可增加耳朵的存在感，最重要的是可中和臉型的方正感覺。

NG地雷區5｜經常進食香口膠

進食如香口膠、牛肉乾、花生等「有咬口」食物，都會增加肥面危機，令下顎線消失。

顯瘦變美技巧5｜減少進食

建議少食質地比較硬的食物，避免咀嚼肌變得發達又結實。另外，可配合適當的運動及進食清淡的食物，有助去水腫，減少下顎闊大的機會。

(圖片及資料來源 : 美妝博主湯布里布)