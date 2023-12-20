SweetHome｜41歲李施昤成新一代打女？5大身材秘訣練成肌肉女神

【甜蜜家園/李施昤】要是有留意開Netflix 與漫畫改編的真人劇集，應該對人氣劇集《Sweet Home》並不陌生，近日《Sweet Home》亦迎來第二季，上架半個多月，至今仍保持頭五的Netflix 榜單排名。《Sweet Home》劇情緊湊，當中出演原創角色前消防員「徐伊景」的李施昤（李是英），更是引來不少讚佩。



《Sweet Home 2》（甜蜜家園）自上架後，至今仍保持頭五的Netflix 榜單排名！（Netflix）

李施昤的亮眼舉動不單單因為《Sweet Home》第一及二季有血有淚的演出，更因為她為了《Sweet Home》將體脂大幅下減，露出為人驚訝的背肌、肌肉線條，她更在社交平台上透露為了劇集達到最佳效果，體脂更減至只有8%的秘訣；難怪被韓國網民大讚敬業的「肌肉女王」！

李施昤5大身材秘訣：1. 拳擊

不少人對於李施昤的幕前形象，應該是《流星花園》中的可愛女生「吳旼芝」或是近年Instagram、YouTube上的搞笑影片的李施昤，不過其實李施昤在2010年因拍劇接觸到拳擊，其後對拳擊產生濃厚興趣，更一直投入訓練，直到2013年轉職為職員拳擊手，更一度爭取2016年奧運女子國家隊隊員資格，後來因傷隱退。

雖然有過右肩膀的傷患，但仍無阻李施昤對拳擊、運動的熱愛，她仍會堅持每天有最少2小時的拳擊訓練，以此訓練自己的耐力、體能。

李施昤5大身材秘訣：1. 拳擊 (IG@leesiyoung38)

李施昤5大身材秘訣：2. 重訓

除了拳擊訓練外，為了加強肌肉線條，李施昤更會在健身房中進行重訓。為了加強在《Sweet Home》中的效果，她更在6個月前密集訓練，就算不在拍攝期間、工作繁忙間亦會徒手鍛煉：利用彈力繩進行手臂、腹肌、背肌的訓練，令她的肌肉長期得到刺激，從而維持結實。

李施昤5大身材秘訣：2. 重訓 (IG@leesiyoung38)

李施昤5大身材秘訣：3. 登山

高強度訓練運動外，李施昤亦不時進行長時間的帶氧訓練，每星期都會帶同兒子一同登山。9月，李施昤亦與朋友一同成功挑戰登上世界第十高峰的喜馬拉雅山脈山，亦在YouTube 上分享自己的登山心得。登山不單可以訓練腿部肌、改善心肺換氣功能並提高全身各器官的新陳代謝水平！

李施昤5大身材秘訣：4. 生活概念

一提及體重管理、增肌減脂，不少人都會認為是需要飲食控制、節食等，但李施昤卻在節目中指出節食只能達至短期效用，她自己會偏向先增重再減脂，另外亦會將運動變成日常必做事項之一，這樣才能夠長遠。

李施昤5大身材秘訣：4. 生活概念 (IG@leesiyoung38)

李施昤5大身材秘訣：5. 飲食

對於運動需求大的李施昤而言，飲食亦是一大重要事項，她曾在節目中分享道，自己會偏向選擇原形食物，重視蛋白質攝取，主要以肉類、蛋類及堅果等作主餐食物。