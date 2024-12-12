先看到4個還是3個長方形？一圖測你事業運　有人會選第3個答案

工作的晉升，是一種對自我能力的肯定，學習到的事情也會不同，以下這個心理測驗可以了解你目前的狀態，分析未來事業運如何，快來看看。



Ｑ：測試看看你的事業運如何？(按圖了解)



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答案：



A.4塊

B.3塊

C.同時看到A及B



A. 4塊

第一眼看到4塊的你比喻你的事業擁有堅實穩固的基礎，可以有秩序地繼續向前發展，每一步都走得踏實又堅定，加上自己夠勤奮又穩重，所以將有機會一步一腳印的打造屬於自己的一片天。

B. 3塊

第一眼先看到3塊長方體的你，未來事業上有機會經歷跳級的階段，你的創新與勇敢是推動事業不斷前進的關鍵，因此很有可能在事業上成長飛速成長，每一次晉升都會帶來新的挑戰與高度，讓你擁有無限可能。

C. 同時看到

你既可以看到穩固的基石、也能看到向上的台階，你在工作上的眼光很特別，是很會把握機會與穩定發展的人，所以可以一直很好的向前進步，加上擁有智慧與策略，將會引領自己走向成功。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】