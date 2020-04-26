【女偵探】女性身分3大優勢有利查案跟蹤　一文解密百變偵察法寶

和以往男偵探從事體力活的情況不同，現在偵探主力負責民事案，多用腦。我們現在有三十幾位女偵探，但為了保護她們的隱私及調查中的安全，不能在此詳述她們的身份。環境觀察、建築物特色、跟踪技巧、易容變裝、攝影技術、心理素質及道德操守、防身術……這些都是全女子偵探社調查員入行的必修課。 文：王微辣（一条）

和以往男偵探從事體力活的情況不同，現在偵探主力負責民事案，多用腦。（一条授權使用）

常用的偵察方法：

1. 網絡時代，善用社交媒體

調查員首先從各種社交媒體入手，Facebook、Instagram，首先了解對方的興趣愛好、交友圈、生活習慣，再想辦法喬裝打扮、做臥底，接近對方。比如，如果目標人物嗜酒，就去酒吧尋找偶遇機會；如果對方熱愛戶外運動，就臥底打扮成戶外運動愛好者。

2. 每次調查，如果能抓到「黃金機會」，基本調查3-4次就能破案。

比如一個搬離家庭的丈夫，在女兒生日那天回家慶祝。通過這個黃金機會，我們就能掌握他的行蹤、現在住址，再著手調查他是否有婚外情的證據。

3. 判斷「故事的完整性」

不是單一個行為就能代表出軌。我們會在某一段時間內，持續跟蹤目標人物，如果他重複和固定的異性有親密的身體接觸，或出入酒店場所，根據連續的行為，就可以觀察到一個完整的故事。

常用的偵察工具：

我們會量身定做一些像日常物件的偵查工具，去觀察調查對象。這些只是用於展示的道具：安置在臥室的鬧鐘、家中的擺件、隨身攜帶的手錶、車鑰匙、充電寶……根據委託人的真實情況和需要，都可以做成錄音器、攝像頭。跟蹤時，我們一般不會冒險，離目標人物很近。但如果必要，也可以使用偵察工具，監聽正在發生的對話。

▼▼按下圖看看女子偵探們有哪些能夠幫助她們破案的法寶：

女偵探的優勢：

貼心細心、好溝通，容易讓委託人打開心結。

「你們都是小女孩，一點都不恐怖，都好nice。」 這是我們聽到委託人說得最多的話。每次接下有關婚外情搜證、跟蹤伴侶的委託前，委託人往往還跟我聊她的情感煩惱。有時候，我會覺得我不只是一個單純的偵探，還是一個「樹洞」。

頭髮可長和短，造型靈活百變

在跟蹤臥底時，不管目標男女老少，女性的形象，更容易降低她們的警覺性，提高取證成功率。

很多男性委託人，通過我們了解女性的想法

不管委託人是選擇全身而退，還是修補家庭關係，女偵探身為女性，更了解女性心理，甚至得到了一些男性委託人的信任。

我們就像民間警察

以前我在打工的時候，沒有接受過培訓，曾經被目標人物發現、被揍，出去調查非常危險。所以我的觀念很重，進女子偵探社先不要辦案，語言溝通、化妝禮儀、防身術，都要先學習，把偵探行業的專業度和透明度提高。

社會有很多陰暗面，警察做的是刑事，我們做的是民事。當你遇到感情的問題、兒女的問題，對父母、朋友，很難開口。女子偵探社的調查員，雖然來自不同的背景，但大家的理念都是一樣的：尋找真相背後的真相，為有需要的人作出支援。讓每一個人哭著來、笑著走，這是我們最開心的事。

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