【Email Template】招聘會後要發送跟進電郵？即睇範例爭取印象分

不少求職者都知道在面試後向HR發送跟進電郵(follow-up email)的重要,但其實大家在參加過招聘會等活動,一樣可以藉寄出跟進電郵來增加獲面試及聘用的機會。 趁坊間近期有不少單位在舉辦招聘會,不妨藉此來突圍而出。

坊間舉行不少招聘會或職業博覽活動。﹙資料圖片/黃寶瑩攝﹚

由在招聘會接觸有意求職者,到正式進行面試至聘用,一個招聘過程往往需要花上好幾個月的時間。打工仔如有意尋找新的工作機會,不妨在招聘活動過後向相關公司的HR發送一封電郵,以在表示自己的誠意之餘,亦可展示有教養的一面,加深對方對自己的印象。

要寄出這封跟進電郵,打工仔應要滿足以下三點:

1. 快速回應

這封電郵要在招聘活動後的24小時內寄出!因為HR的電郵帳戶會長期累積大量郵件,而且他們並不是常常有時間去逐一閱讀(尤其在招聘活動期間,更是難以抽空),說不定要待至活動後的幾天裏,他們才有時間整理這幾天收到的大量訊息。

如果,你早早已給他們送上一封電郵,成為他在清理郵箱時所見的第一封,那相比起其他什麼都沒做的人,這定有助自己建立良好印象。

在招聘活動後的24小時內要寄出電郵!﹙GettyImages/VCG﹚

2. 簡短

就如很多致謝信一樣,你只需簡單向面試官表達謝意便可。因他已經有你的履歷表,所以電郵中不用再附加。至於內容方面,保持簡短及突出重點是基本,但謹記要提起一些讓人記得你的資訊,例如你在面試時提及過的共同興趣等,這都會讓對方更容易記得你。

3. 語調專業

雖然這是一封簡潔的致謝電郵,但這並不代表你可以用隨意的語調撰寫。你要小心電郵的用字及語氣,不要令人覺得你輕率、冷漠或未準備迎接專業的工作。例如不要用「Hey」來開頭,你可以用「Hi」或「Hello」,這比較禮貌又專業;比起直呼其名,你可以用「Mr.」或「Mrs.」來稱呼對方,這亦會令對方感覺良好。

電郵所使用的語調,就如你在面試時穿上什麼類型的裝束般,假如你能為自己營造一個成熟可信的形象,對方自然會看得出你專業的一面。

一封email的語調使用,就如即使你知道面試可以casual dress code,但你都會打扮得成熟可信,讓對欣賞自己專業的一面。﹙黃寶瑩攝﹚

以下是一個供打工仔參考的電郵範例,打工仔可按實際需要再作修改、補充。

即睇範例:

即睇範例:

Hello [Name of Recruiter],

Thanks again for the opportunity to meet you at the [name/location of career fair] on [date]! [Personal detail.]

It was great learning about [detail from meeting], and I believe my [relevant, personal experience] would make me a great fit for [Company].

I would love to connect regarding a potential career with [Company] and look forward to hearing from you in the future.

Thanks again for your time!

Best,

[Your Name]

真實例子示範:

Hello Mr. Minnick,

Thanks again for the opportunity to meet you at the Michigan State University IT Career Fair on March 16. I also appreciate getting to know a fellow Alpha Psi Omega member!

It was great learning about your vision for the future of web development, and I believe my experience studying and coding HTML5 with modern web design standards would make me a great fit for DataWorks.

I would love to connect regarding a potential career with DataWorks and look forward to hearing from you in the future.

Thanks again for your time!

Best,

Megan Childers

﹙資料來源:Muse﹚

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O