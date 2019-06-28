【Email Template】當面指責別人感尷尬？　即睇範例優雅地罵人

因工作需要，打工仔有時必需對同事說一些苛刻無情的說話（如跟對方提出反對的意見或指出對方錯誤等），要是透過直接對話，或會令對方有很大反應，所以在這情況下，用電郵交待或會更為理想。

當面指責人家或會傷感情，有時婉轉一點也不是壞事。﹙GettyImages/VCG﹚

雖說用電郵轉達指責或不同意的資訊，「殺傷力」會比面對面對話為低，但說到底，撰寫這些內容較苛刻的電郵時，總會有點尷尬及不情願。

其實，只要懂得鋪排及用詞恰當，無情苛刻的email也可以變正面有理。以下的五步曲，謹記要好好掌握。

撰寫指責、拒絕電郵五步曲（按圖了解）：

1.【第一句：表示友善】在人稱後的起始一句是流靈語氣的關鍵，所以這句話要令人覺得這是一個簡單、輕鬆的對話。試想，如面對面跟人家交待同樣事情，但第一句便是在指責或拒絕人家，不是很突兀嗎？所以在電郵的第一句可以是：「你這週末過得好嗎？﹙How was your weekend? ﹚」﹙GettyImages/VCG﹚

即睇範例：

Dear [Name],

How is your week going?

Thanks again for your [thoughts/ work on] [project/ the attached].

You definitely got the heart of [assignment]./ It’s off to a great start./ I particularly like [one thing].

I made some changes/ took things in a new direction, which I’d like to explain.

Example of change and how it will yield a positive result

If applicable: example of change two and how it will yield a positive result

If applicable: example of change three and how it will yield a positive result

Please let me know if you have any questions!

All the best,

[Your Name]

﹙資料來源：The Muse﹚

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