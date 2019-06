【Email Template】當面指責別人感尷尬？　即睇範例優雅地罵人

因工作需要,打工仔有時必需對同事說一些苛刻無情的說話(如跟對方提出反對的意見或指出對方錯誤等),要是透過直接對話,或會令對方有很大反應,所以在這情況下,用電郵交待或會更為理想。

當面指責人家或會傷感情,有時婉轉一點也不是壞事。﹙GettyImages/VCG﹚

雖說用電郵轉達指責或不同意的資訊,「殺傷力」會比面對面對話為低,但說到底,撰寫這些內容較苛刻的電郵時,總會有點尷尬及不情願。

其實,只要懂得鋪排及用詞恰當,無情苛刻的email也可以變正面有理。以下的五步曲,謹記要好好掌握。

撰寫指責、拒絕電郵五步曲(按圖了解):

1.【第一句:表示友善】在人稱後的起始一句是流靈語氣的關鍵,所以這句話要令人覺得這是一個簡單、輕鬆的對話。試想,如面對面跟人家交待同樣事情,但第一句便是在指責或拒絕人家,不是很突兀嗎?所以在電郵的第一句可以是:「你這週末過得好嗎?﹙How was your weekend? ﹚」﹙GettyImages/VCG﹚

即睇範例:

Dear [Name],

How is your week going?

Thanks again for your [thoughts/ work on] [project/ the attached].

You definitely got the heart of [assignment]./ It’s off to a great start./ I particularly like [one thing].

I made some changes/ took things in a new direction, which I’d like to explain.

Example of change and how it will yield a positive result

If applicable: example of change two and how it will yield a positive result

If applicable: example of change three and how it will yield a positive result

Please let me know if you have any questions!

All the best,

[Your Name]

﹙資料來源:The Muse﹚

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O