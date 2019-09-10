【睇真你老闆】八個特質分辨老闆是否好領袖　跟對人自然事半功倍

老闆可以是老闆，但不一定是領袖。

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有一段時間，在網上曾瘋傳Boss Vs Leader（老闆Vs領袖）的分別。我也在這裏簡單總結一下。

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你老闆之所以是老闆，因為他想賺更多的錢，不然你打工好了，不用承擔風險，勞心勞力去經營公司做生意。人有好多種，老闆也一樣，世上沒有完美的老闆，但你人生總會遇過好的老闆和差的老闆。有人立志要做一個有影響力的人，但影響力也有分好與壞。有些老闆是你即使過了多少年，學過的事終身受用，感受過的事一生難忘。有些人是你即使過了數十載，也心有餘悸。有時候也不能怪別人，要怪就怪自己運氣不好，沒遇上一個好老闆。但好老闆本來就難求，所以也不能說怪自己，最多是羨慕別人。

但遇上一個好老闆前，到底你自己準備好成為一個好員工嗎？老闆願意培育人才，也不見得每一個員工願意接受，有些人就是想平平凡凡上班下班。所以別把所有的責任都推向對方。老闆本身這個崗位就不討好，老闆再好員工也是有怨言。老闆好與壞，沒得選擇，畢竟上班族也是為了薪水，可以忍就忍，特別是香港人，對工作的忍耐力可以說是世界之最。

老闆好與壞，沒得選擇，畢竟上班族也是為了薪水，可以忍就忍，特別是香港人，對工作的忍耐力可以說是世界之最。（《男人唔可以窮》電影截圖）

如果你的老闆不是解決問題，是解決提出問題的人，萬一遇上了要立馬逃，趕快轉工作轉公司。趁自己還未在這家公司建立什麼豐功偉績的時候就要走。如果你已經貢獻太多，也想個辦法止賺離場。你能力再好，也不會在這裏有發展前景。自以為高高在上的老闆就經常下錯決定，以為把解決提出問題的人宰了，就沒有問題。結果留下一群千依百順的庸才，過不了幾年就兵敗如山倒。

自以為高高在上的老闆就經常下錯決定，以為把解決提出問題的人宰了，就沒有問題。（《男人唔可以窮》電影截圖）

Boss：「解決提出問題的人」；Leader：「解決問題」。

如果你十分幸運跟對了人，在一個領䄂身邊工作，有時候可能比較辛苦。但過幾年，你的成長會超乎你想像。

作者簡介：Marcosalestalk

金融本科畢業，金融銷售及管理經驗，接地氣的外部培訓師，熱衷於金融科技，夢想將金融知識簡單化，金融市場透明化。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你的老闆是解決問題，還是解決提出問題的人？」​】

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