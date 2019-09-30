【過勞】身兼多職已屬理所當然？　當心13個代表工作過勞的徵狀！

「講得出『我好鍾意返工』，一定係鬼上身！」，想必很多打工仔都曾聽過黃子華在棟篤笑裏分享的這金句吧！其實香港打工仔不僅工時長，要處理的工作亦很多，期間還要兼顧着上司、同事、客戶等人的要求與感受，難怪很多公司都請人時都要求求職者要有mutli-tasking的能耐。 能同時兼顧多項工作當然有助提升工作效率，但如事事也得交由自己處理，令身心疲累之餘心情也開始充斥着負能量，大家便要留意自己是受到工作過勞的困擾。

隨着工作愈久，就發現自己常常放負，思想變得很負面，這有機會是過勞的症狀嗎？﹙VCG﹚

有沒有發現放假時，不用鬧鐘都可以在平時上班的時間醒過來，但平日上班卻鬧鐘響數十次都仍有睡過頭的危機？這其實可以是身體的自我保護機制，因為不想上班的壓力之大，令身體作出防止自己出門的反應。然而，經常感到疲憊、肩項酸痛、失眠、情緒波動大，其實都是過勞的徵兆，你有如此情況嗎？

先做一個快速測試，了解自己是否過勞的高危族﹙按圖了解﹚：

1. 【常感到疲倦】 ﹙VCG﹚

+ 8 + 7 + 6

若然大家發自己常受以上徵狀困擾，便要留意自己是否忙到過勞的程度。

世界衛生組織於今年將「過勞」定為「職業現象」﹙occupational phenomenon﹚，而海外都有不少因為過勞而死亡的案例，由此可見工作與生活的平衡是不容忽視的，尤其居於香港這壓力大的城市，當懷疑自己有過勞跡象，就要好好正視，別逃避。

六大改善過勞方法

要從過勞的情況中走出來，可嘗試實踐以下六大方法：

1.改變你的態度

你需要認清不良的習慣和思維模式，並在這些想法發生時加以制止，例如「我必須完美地做到這項工作，否則就等於我很失敗。」你要知道盡力便好，只需要完成到你能力可做到的便已經足夠，不一定要完美。因完美主義往往容易導致過勞，所以學懂消除一些自我壓力，可以幫助自己在工作中得到喘息的空間。

2.改變工作量

當你手頭上很多事項要處理，可能會因此而感到怠倦，而最簡單直接的方法，便是需要減輕負擔。你需要與上司商量，討論你過度勞累、沒有能力一次過同時處理太多事項。別怕對方覺得你沒用，因為當你這次勉強完成，卻用盡了所有精力，上司只會覺得你好使又好用，下次讓你負責更多超出你能力範圍的工作，這你就別旨意可以放工了。

你需要與上司商量，討論你過度勞累、沒有能力一次過同時處理太多事項。﹙GettyImages/VCG﹚

3.保持生活規律

保持生活節奏的規律性是預防保健的必備條件，包括減少夜生活、早睡早起、每天的睡眠和休息時間為7至8小時、定時用餐、少吃零食，避免連續工作或加班。

4.堅持每天運動

運動可提高心肌收縮能力，增強機體免疫力，加快新陳代謝，運動強度則以運動後感到輕鬆和舒適最適宜。

運動可提高心肌收縮能力，運動強度則以運動後感到輕鬆和舒適最適宜。﹙VCG﹚

5.保持心情舒暢

保持豁達樂觀的生活態度非常重要，因為現代社會人人有壓力，而煩悶、焦慮、憂傷等不良情緒是產生疲勞的內在因素，因此要正確對待生活中可能發生的不愉快事情。

6.定期體檢

很多人自以為身體很好，就不注意休息、運動和飲食，更不會想到去做健康體檢。但是，定期進行體檢很重要，早發現，早診斷，然後早治療，是預防過勞死最關鍵的一環。

﹙資料參考：The Muse、天下﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O