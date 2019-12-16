【求職】年輕人搵工看重薪酬、晉升　平台：傳統見工方式易失良機

人人都想搵一份好工，不過，不同世代的香港人對好工的定義或有不同。有求職平台早前進行調查，發現本港18至30歲的年輕人在求職時，最著重人工及晉升機會，而工作與生活平衡亦非常重要。

求職平台Wantedly與尼爾森香港市場研究（Nielsen）於今年初做了一個職場調查，發現年輕人重視人際交流，希望透過正式或非正式方式接觸潛在僱主，以了解公司文化是否適合自己。（王寶瑩攝）

求職平台Wantedly與尼爾森香港市場研究（Nielsen）於今年初做了一個職場調查，針對千禧一代（即1982至2000年出生的人），了解他們的求職取態和對工作的定義，藉此提升求職者和僱主之間的理解，以及工作配對的成功機會。

該調查訪問了香港、日本、新加坡及德國四地的年輕人，年齡介乎18至30歲，香港共有400名受訪者。Wantedly 業務拓展經理關潤柏（Oscar）針對香港受訪者，分享了一些重點調查結果。

1. 流動性高，平均每3年會轉一次工作 2. 重視工作與生活平衡 3. 渴望獲得求職指導 4. 重視人際交流，希望透過正式或非正式方式接觸潛在僱主 5. 薪金及晉升機會分別是第一二位的考慮因素

香港年輕人找工作時的考慮因素：（排名分先後）

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Oscar特別指出，雖然超過65%的受訪者透過網上途徑找工作，但亦有很多人透過職場人際網絡尋找新的工作機會。他表示，公司文化及上司性格是年輕人選擇工作時的關鍵因素之一，因此，他們希望透過正式及非正式渠道，如公司活動和面試等，了解更多潛在僱主的特點，看看雙方是否合得來。他補充，「傳統的面試方式很容易令僱主和求職者『錯失良緣』，僱主不能有效了解求職者的能力和性格，另一方面，求職者除了工作內容外就一無所知。」

Oscar建議年輕人多花心思製作LinkedIn Profile（個人簡介），以吸引潛在僱主的目光。（王寶瑩攝）

此外，千禧一代亦希望在求職的過程中獲得協助，例如找職業導師提供撰寫履歷表的建議、面試時如何表現自己等。Oscar表示，現時社交平台如YouTube、LinkedIn等都有不少求職及面試「貼士」，年輕人可以參考。他又建議求職者用心打造LinkedIn Profile（個人簡介），「這些Profile反映個人品牌和形象，要多花心機。」

Wantedly香港區總監張𠗕軒（Lincoln）（左）指，現時公司約有二萬名求職者用戶及超過一千個合作僱主，希望透過展示公司文化令求職者更容易找到適合自己的工作機會。（王寶瑩攝）

對僱主而言，如何留住好員工是一大難題，Oscar指出，有些公司以為在公司設置乒乓球枱等感覺好chill的設施，有助增加員工滿意度，他則認為，僱主應多了解員工真正的需要和價值主張（value position），例如做問卷調查及離職面試等方式，便可調整更適合的工作方式，及營造良好的公司文化。此外，公司也要做好品牌宣傳，吸引理念一致的打工仔。

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