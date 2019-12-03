【MPF】了解「風險」3大特質　試以「實際」為出發點管理強積金

經常聽到有人說：「富貴險中求」，又有人說：「有危自有機」。既然大家都知道回報是由承受風險而來的，那麼何謂風險？有強積金專家指出，強積金投資的風險，按「不確定性」、「後果」及「期望」三大特質來判斷，並有一條簡單公式計算風險的量化值。 撰文：梁世傑

風險有一項特質是「不確定性」，例如旅行行程有延誤的風險，有多種不確定的原因，可能是出現惡劣天氣，又可能是航空公司發生工潮，亦可能是自己生病等等。（資料圖片）

風險有一項特質是「不確定性」，例如旅行行程有延誤的風險，有多種不確定的原因，可能是出現惡劣天氣，又可能是航空公司發生工潮，亦可能是自己生病等等。我們對不確定性的處理，不會只憑自我感覺，而是用量化後的機會率作為判斷基礎。例如要判斷出某航空公司出現航班延誤的機會，我們會將以往延誤次數除以總航班次數便得出客觀的延誤機會率；又例如某地方出現颱風的次數及機會率，我們亦可以從天氣數據中獲取。

風險的另一項特質是「後果」，航班延誤的後果可能只是遲一班機或一兩個小時後起飛，又可以是因颱風而完全去不到目的地。因此，我們會以嚴重性去判斷後果，例如經濟損失的金額、時間損失的長短，以及人命傷亡損失的嚴重性。

除了「不確定性」及「後果」之外，有一項風險特質很多時都被人忽略，那就是「期望」。（GettyImages/VCG）

風險第三項特質：期望

除了「不確定性」及「後果」之外，有一項風險特質很多時都被人忽略，那就是「期望」。正所謂：「冇期望就冇失望」，調轉頭想，即是當「後果」與自己的「期望」出現差異時，就是風險的出現。

強積金投資的風險，亦是按「不確定性」、「後果」及「期望」這三大特質來判斷。我們先看看以下某一強積金恒指基金的單月回報統計圖表：

某一強積金恒指基金的單月回報統計（梁世傑提供）

上表是將某一強積金恒指基金的單月回報作統計，由該基金成立起至2019年10月有227個單月回報數字，然後按每1%作統計區間而得出上表。例如上表出現次數最多的回報區間是+2%至+3%，這回報區間出現了24次，即有24/227 = 10.6%的發生機會率。

有了「不確定性」（機會率）及「後果」（回報率），亦需要有「期望」才能判斷風險。例如自己「期望」該恒指基金每月都有+10%回報，按上表，高於+10%回報的出現次數加起來只有9次，即9/227 = 4%發生機會率，抱有此「期望」的人恐怕會經常失望。相反，如果我們將「期望」降低，例如希望每月不蝕錢，便可以將高於0%回報的出現次數加起來，得出134次或134/227 = 59%發生機會率，所以強積金只持有恒指基金的人，如果覺得強積金是經常蝕錢的話，只是自己的錯覺。

積金局的《基金表現陳述準則》，規定了「基金風險標記」（fund risk indicator）的計算方式。簡單來說亦是按「風險」＝「實際」－「期望」。（資料圖片）

由此可見，對強積金的回報表現滿意與否，視乎大家對強積金的「期望」如何，而相關的風險就是「實際」發生的回報率與「期望」回報率的差異。

計算風險方法

積金局的《基金表現陳述準則》，規定了「基金風險標記」（fund risk indicator）的計算方式。簡單來說亦是按「風險」＝「實際」－「期望」，當「實際」與「期望」差異愈大，風險的數值便愈高。

大家如果將上述的恒指基金圖表與下面的混合資產基金的圖表作比較，便會發現恒指基金的單月回報較為分散，由-20%到+20%都有；但混合資產基金的單月回報沒有超過-10%到+10%。所以，當按「風險」＝「實際」－「期望」去計算風險的量化值時，「實際」回報較分散的恒指基金，其風險值會較高。

以下為某一混合資產基金的單月回報統計圖表：

某一混合資產基金的單月回報統計圖表（梁世傑提供）

應將算式改成…

大家如果覺得上述的圖表及公式太複雜的話，其實不用自行計算就可以得知強積金成份基金的期望回報及風險值，因為「基金便覽」已經有刊登相關數字。下列各圖帶大家從「基金便覽」找出「年率化回報」（「期望」）及「基金風險標記」（「風險」）。

（按圖了解）：

由於「風險」＝「實際」－「期望」，將公式左右轉一轉即可： 「實際」＝「風險」＋「期望」

按以上各強積金計劃內「基金便覽」的港股基金數字，「風險」在考慮正負影響下得出大約為按年±15%，「期望」則為按年6%。按公式：「實際」＝「風險」＋「期望」，可以計算出「實際」按年回報的正常上落幅度便是由（-15%+6%=）-9%至（15%+6%=）+21%，如果大家能接受正常上落-9%至21%的按年回報幅度，那麼港股基金便是自己在正常情況下可承受的投資。

但是，強積金投資年期橫跨40年以上，除了每年出現的正常上落波幅之外，期間總會遇上幾次金融海嘯級的特殊市況，那些黑天鵝下特殊市況的回報上落幅度會大大提升，十分容易因為出現「實際」與「期望」的超正常預期差距，而令人沮喪及放棄，因而對強積金產生負面情緒，所以更要預先做足心理準備，令自己在特殊情況下仍可承受的相關的超正常上落幅度。

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