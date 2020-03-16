【理財】現金面額大小影響消費意欲？　心理專家一招助減消費衝動

你也是不知不覺就把錢花光的月光族嗎？許多人都知道開源節流的重要性，但又總是禁不起誘惑，看到喜歡的東西就忍不住衝動購物，回過神才發現錢包已經乾涸見底。不過根據國外的研究，如果你想減少這類衝動性消費，只要在錢包中「放1張千元大鈔」，將會有意想不到的效果。

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根據《消費者研究期刊》（The Journal of Consumer Research）裡的一篇研究，這篇研究針對一群大學生進行實驗，將等價的「1張1美元鈔票」與「4個25美分硬幣」，分別發給不同的大學生，結果發現，拿到4個25美分硬幣的人，更容易把錢花掉來買糖果，並且買的更多。換句話說，一般人拿到5張20美元鈔票且花掉的機率，比拿到1張100美元鈔票然後花掉的機率更高；消費者更傾向花掉面額小的鈔票，並且在要花掉大鈔時多思考幾分鐘。

消費者更傾向花掉面額小的鈔票，並且在要花掉大鈔時多思考幾分鐘。（Katie Harp/Unsplash）

這樣的行為與諾貝爾經濟學獎得主理察塞勒提出的「心理帳戶」理論有關，該理論解釋，儘管在現實生活中等價的支出或收益，我們仍會在心中把它們分配到不對等的帳戶，例如比起辛苦賺來的薪資，我們更容易花掉年終或是彩券獎金，這些認為是「不勞而獲」的財富。

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不過現在多數人都習慣使用信用卡，也會大大增加一般人衝動消費的可能。對此美國心理學家桂思涵博士建議，任何會讓你在消費前多花時間思考的手段，都有助於讓我們做出更理性的決策，例如將50美元或100美元鈔票包覆於信用卡外側，這樣每當你要購物時，都會對花錢的行為更加三思而後行。

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