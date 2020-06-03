被封香港攝影大神　鄭中基：拍照時我做主，更喜歡現在的自己

1996年出道的鄭中基，紅得太快，24歲就被譽為張學友的接班人。 但2000年的飛機醉酒事件，幾乎讓他跌落谷底。直到7年前，他才憑藉「暴龍哥」一角，拿了香港電影金像獎最佳男配角。 大起大落之後，鄭中基愛上了攝影，他素顏出現在大街上，蹲下拍、躺着拍、趴着拍，將最真實的自己暴露在大眾面前，記錄身邊的人和事。

他曾用小號「Tinyeyes」（小眼睛）在社交網站上傳照片，大火，甚至有人封他為「香港攝影大神」。

唱歌也好，演戲也罷，永遠是在取悦別人，我喜歡現在這個階段的自己，拍照的時候，所有事情都慢一點，再慢一點。 鄭中基

按圖欣賞鄭中基的攝影作品↓↓↓

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鄭中基：攝影是自我治療的過程

我們和鄭中基約在香港的中環碼頭見面，然後一起坐船到坪洲進行採訪。這是一個遠離市區的偏遠小島，從中環乘坐渡輪前往需要40分鐘。

地點是他挑的。他說上一次去坪洲是30年前，那時還是個中學生，去朋友家裏玩，在島上捉蟹、捉海蔘，騎自行車。「我想我在坪洲有很多特別的回憶，所以今天帶着相機，想到那邊看看。」

中午1點他如期出現，身穿黃色的迷彩羽絨服，頭戴一頂毛線帽，留着鬍子，他說這就是自己在生活裏的樣子。

上船之前，他一直在跟我們的攝影師聊天：

「我今天帶了一台數碼相機，3000mm的焦距，可以拍到月亮，待會兒一起試一下。」

「我很喜歡拍照的！演古裝休息的時間，我會騎着馬去拍照，時間到了再騎馬回劇組繼續拍戲。」

「你們這個sony的攝像機重嗎？我來玩玩……」

上船之前，鄭中基一直在跟我們的攝影師聊天。（一条授權使用）

鄭中基曾經化名「Tinyeyes」（小眼睛），在世界最大的攝影分享社區Flickr上，發表過很多攝影作品，曾經有一段時間，網友只知道「小眼睛」是當年最優秀的Leica徠卡攝影師之一，並不知道「小眼睛」的真實身份。直到後來身份曝光，有人封他為「香港攝影大神」，也有人覺得他的作品一般，甚至沒有技術可言。

然而，鄭中基已經不需要通過攝影來獲得大家認可了。他把攝影的過程定義為專門留給自己的時間和空間。

「唱歌也好，演戲也罷，永遠都只會先考慮別人的感受，想辦法取悦觀眾。但攝影不一樣，我不需要理會別人，這時是我自己做主，我喜歡怎樣就怎樣。」

以下是鄭中基的自述：

我對攝影產生興趣是從很多年前的一次搬家開始。那時候我在收拾東西，翻出了一些我爺爺的老相機。我記得是台20世紀50年代年生產的Leica M3，一台全手動的菲林相機。當時它已經積滿灰塵，並且生鏽、發霉了。

現在所有相機都已經自動化了，一按快門就可以拍照。但這台相機，光圈、快門、上片，什麼都要自己調整。我把這台相機拿去維修，慢慢將它修復好，再拿來用，開始試一下用菲林拍照。

真正用心去學習攝影，大概是在20年前，大家應該都知道我2000年在飛機上鬧事的那件事，可以說幾乎斷送了我的演藝生涯。

當時我放完假，在美國飛回台灣錄音。上飛機之前，我參加了大學同學聚會，已經是喝到有點醉了。但我在飛機上繼續喝，越來越醉，之後我已經忘記了做過什麼事情了。

當時機組決定在空中把汽油卸掉，把飛機緊急迫降在美國阿拉斯加，影響非常非常大。

2000年鄭中基在客機上酗酒，騷擾機組及乘客，導致飛機迫降阿拉斯加，鄭中基最終被美國FBI起訴，事後他在電視上道歉。（一条提供）

酒醒之後，我發現自己睡在了醫院，雙手被扣上手銬。有兩個很高大的FBI（聯邦調查局調查員）站在我的床邊。

那段時間我在看美劇《X檔案》，真的以為在做夢，於是我又睡了一下，再睜開眼。才發現原來不是夢，是真闖禍了。

之後一段時間我把幕前的工作停了，但自己不可能停下來。所以就去學了很多雜七雜八的東西，比如電影特技、Photoshop、剪輯、攝影等等。希望以後就算不唱歌，也可以有一技之長轉做幕後。就是這樣我開始了解並學習攝影。

曾被封「香港攝影大神」 一氣之下關掉社交網站

很多人都知道我以前在Flickr上有一個賬戶叫「Tinyeyes」，名字就是小眼睛的意思。我會把自己日常拍攝的照片放上去。和攝影愛好者交流。

當時這個賬戶是匿名的，因為我不希望別人來加我關注，是因為我是鄭中基，而不是因為我的攝影。

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很長時間大家都不知道是我。但那時候很多人盜用我的照片。尤其是有一次我在街上，看到別人把我的其中一張照片，做成了夜總會的傳單，一大堆散落在街上，被路人隨便踩。我當時很生氣，索性把那個賬號給刪除了。

很多年之後，有人在微博發了一批我的照片出來。然後我就沒忍住，實名在微博評論了他：「原來是你偷了我拍的照片。」 結果事情傳開了，就被大家認出來了。

我拍了很多很多照片，到現在應該儲滿10多個硬盤了。都是我的生活碎片和回憶。

最滿意的照片，是2011年拍攝的，當時我在日本，那天突然下雪，我經過一個遊戲廳，剛好看到有兩個人撐着傘站在遊戲廳外，路燈把他們影子，投射到傘上，好像舞台劇一樣，就這樣拍了一張。自然光來說，我覺得最漂亮就是這張照片了。

有一張是我在深水埗巴士站拍攝的。穿着西裝的白領、學生、主婦、還有坐在欄杆上很壯實的搬運工人。各行各業、各個階層的人都有。這張照片可以叫《香港人》了。

還有一張是第一次使用4X5大畫幅相機。是拍一棵樹，因為我不太會控制景深。正常來說，照片應該是前面清晰，後面模糊。但那張照片是斜着模糊的。就是這樣歪打正着，出來的效果也不錯，很奇幻。

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不喜歡被拍， 但更喜歡「掃街」拍別人

其實我不喜歡被人拍，更喜歡「掃街」，就是拿着相機在街上拍別人，記錄別人的生活。平時出去拍照，我會帶上耳機，在手機裏弄一個Playlist（歌曲單），隨機把一些歌曲放進去。「掃街」的時候就會聽着歌，拍出來照片的感覺，就會是那些歌曲的感覺了。所以每次都不一樣，還挺有趣的。

在街上拍照，我不喜歡打擾別人。但是很多人看到你舉起相機，都會馬上避開。我就會買一個adaptor（轉接環），可以把相機擺在腰間，從上往下看取景。這樣低頭看，別人對你的戒心不會那麼大。或者把光圈調小一點，放在腰間盲拍，這樣就不會被別人察覺到。

因為我是藝人，在街上都會被別人認出。之前也試過喬裝：戴口罩、墨鏡、帽子出去拍。才發現更加不自在。

我喜歡去一些老區、小巷子尋找攝影題材。有一些正在洗碗的阿姨，或者搬運工人，經常會被他們認出來，那就跟他們打個招呼：「你好！可不可以拍張照片，你不用看着我的」。

其實反而這樣說他們就更不自然，那我通常就會裝作離開，兜個圈子回來，趁他們不注意再拍一張。

有時候我會蹲着拍、躲着拍、甚至趴在地上拍。要想很多方法去拍別人最自然一面，但可能你自己的姿勢是最不自然的。

有時候鄭中基會蹲着拍、躲着拍、甚至趴在地上拍。要想很多方法去拍別人最自然一面，但可能自己的姿勢是最不自然的。（一条授權使用）

我算是一個「器材黨」， 相機裝了6個櫃子

我喜歡菲林的質感。和數碼照片不一樣，用菲林拍出來的照片，很柔和，像一幅油畫，那是有質感和厚度的。

我最喜歡使用的菲林是柯達的Kodak Chrome 64，是一款停產了的彩色反轉片。現在每次去美國或者日本，一有機會就去逛相機店，買一些菲林回來收藏。我家有2個雪櫃是專門放菲林的，各種加起來大概有幾千筒吧。

至於相機有多少台，我不敢數。只知道我現在有六個相機防潮櫃。

當然我也喜歡玩器材，嘗試各種各樣的相機、鏡頭。貴的器材不一定能讓你拍出好照片，但它能夠幫助你，讓你的照片效果更好。比如拍電影，就一定要用電影鏡頭來拍。

攝影是我最能靜下來的時候。其實在工作和家庭上，很難找到一個屬於我自己的時間和空間。尤其是做藝人，永遠都在考慮別人感受。譬如唱歌，我就要考慮怎樣唱，用什麼唱法，大家會喜歡聽；作為演員，我需要怎樣演，觀眾才會有新鮮感。但在攝影上，就是我自己做主，我喜歡怎樣就怎樣。

譬如在拍攝途中，別人見到我，會喊「鄭中基、鄭中基」，我也不管。那個時間、那個空間、那個環境是我完全屬於我自己的，所有東西都可以慢下來，我來控制。

每個人都需要給自己一些時間，去釋放一下情緒上的壓力，不要把自己逼得太緊。有些人喜歡大叫，有些人喜歡吃東西，而我就喜歡一個人去聽歌、拍照，這是一個自我治療的過程。

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一個「無賴」的自白

歌手、演員、攝影師三個身份，我還是更喜歡當歌手。這是我最有自信的一件事。

但其實小時候我的夢想，是做一名唱片製作人。因為我爸爸以前是唱片公司的大老闆，所以我14、15歲就去錄音室當小助理，幫別人剪音樂伴奏。

後來我在美國讀書。張學友和他的製作人區丁玉來美國錄音。住在我家三個月。那是暑假，我每天早上7、8點就出門，然後中午前回家，和他們吃午飯，再開車載他們去錄音室。

有一天張學友問我，為什麼每天都這麼早出門？我吿訴他我去學唱歌，學彈吉他。他很好奇。就和區丁玉兩個人跟着我去學校看，後來張學友也在那裏學了一段時間。

相處下來，區丁玉覺得我的聲線不錯，讓我錄了兩首Demo，等他和學友回香港，把聲帶順便帶回去給其他的音樂製作人試聽。

就是這樣，第一個把我簽下來當歌手的音樂製作人是台灣的周治平先生。當時他不知道我是誰，僅僅聽了我的聲線。所以我出道是在台灣發展，唱了很多國語歌曲。

紅得太快，有時候覺得不需要那麼努力

1996年，我發行了第一張個人專輯《左右為難》。我是一個新人，一出道就和張學友合唱了這首歌，自然受到很多關注。

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身邊人跟我說「你紅了、你紅了。」 但其實我不知道怎樣才算紅，也不知道該做什麼，所有事情都是聽從公司安排。作為歌手，我自己最享受的就是創作和演唱的過程，最討厭的是搞宣傳。

尤其當時要上很多綜藝節目。主持人會問我很多和音樂無關的問題，讓你去玩「恐怖箱」遊戲，伸手去摸燒鵝。那個時候我不懂為什麼要這樣做。後來才知道，這就叫做「人氣」，觀眾就是喜歡看我的表情。節目最後才會播放我的新歌，達到宣傳的目的。

因為紅得太快，所有得到的都很容易。甚至有時覺得，不需要那麼努力。那時候我真的隨便唱兩句，出幾首歌都可以大賣一兩百萬張唱片。於是人開始倦怠了，對待工作也敷衍了事。歌唱得不好，又愛玩，當時給大家的印象確實不是太好。

終於就把事業搞砸了。2000年的飛機醉酒事件，是我人生的一個轉折點。

出事之後，我把前幾年在唱歌上賺到的版税全賠上了。我想這個事情，是一個敲醒我的警鐘。我如果再不醒的話，就再也爬不起來了。唯一值得慶幸的是，發生這件事的時候還比較年輕，逼着我去成長，也看清了很多身邊的人，哪些才是真心的朋友。

所有事情都慢一點，再慢一點

出事之後我有一年多沒有工作，這段時間我重新審視自己。以前總是自以為唱歌很厲害，所以我把自己最喜歡的歌唱事業放下，從頭開始去做一些自己不懂的事。後來就接觸了攝影，也去了TVB做綜藝節目，反串演女人，我在演出上，沒什麼底線。

一個歌手轉型去做演員，演得不好，自然不會得到別人的尊重。經常被導演、監製罵。但就是這樣，我才學會什麼才算真正的堅持。

你記得這些鄭中基演釋過的經典角色嗎↓↓↓

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幸好我這一輩子，也比較好運，遇到了很多很支持我、關心我的人。給了我很多機會去嘗試。後來谷德昭導演找到我，跟他拍了一系列的喜劇片。《行運超人》、《龍咁威》、《我要做Model》…….我的喜劇細胞被挖掘出來，被大家認識，很多人認為我就是一個喜劇演員。

直到2013年，我憑「暴龍哥」一角，拿了香港電影金像獎最佳男配角。

一定有人會說，我長得那麼醜，能夠在娛樂圈立足，肯定是靠爸爸的關係。我想說的是，你是誰這個不能選的。但我可以選擇的，是僅靠這個關係上位，還是靠自己的努力去做好一點？我選擇了後者。

現在的我，48歲了。我更喜歡在家，每天晚上必須回家吃飯，周末一定要陪老婆和孩子。以前最喜歡夜班，現在最好是日班，因為晚上我需要留給家人。

就算去「掃街」也變了質，現在有模特跟着我——兩個小孩。拍小朋友可有挑戰性了，她們腿短，跑得快。很難去捕捉到最自然的一面。

比起以前，我更喜歡現在的自己，所有事情都很踏實，慢一點，再慢一點。

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