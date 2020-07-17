【升職上位】關注環保造就調職　KPMG可持續發展經理獲賞識全靠…

在畢馬威中國（KPMG China）任職可持續發展事務經理的Stacey Wolpert，職責除要協助公司制定可持續發展政策，也要兼向同事推動各式各樣的環保資訊，以讓公司上下都朝着更綠色的未來進發。 作為公司企業社會責任部門中唯一一個全職專責可持續發展工作的員工，Stacey是如何勝任目前的工作呢？為何她對工作如此投入？透過了解她的事業歷程，也許你也會對自己的事業有一番新的看法。

Stacey在畢馬威工作多年，過去一直積極參與公司舉辦的環保活動，及後獲調職為可持續發展事務經理，更是能一展所長。（黃寶瑩攝）

「我很關注與環境及關愛社會相關的事務，這與我在南非出生及成長有些關係吧！」來港已有11年多的Stacey，把她在南非生活時關注周遭人與事的那顆初心一同帶到這裏，讓她每在參與與環保及關愛社會相關的活動時都份外積極和投入。

由一個心態很「綠」的員工擔任可持續發展事務經理的職位似是理所當然，但有趣的是，Stacey初入職時其實是任職出版經理，當時工作是協助公司處理出版及編輯事宜，職責可說是與環保或可持續發展毫無關係。她能獲公司賞識，甚至委以新職位的重任，全憑兩個字：熱誠。

Green Warriors曾舉辦的活動（按圖了解）：

「一直以來，我都經常參與公司舉辦的義工活動，特別是『綠活大使（Green Warriors）』環保小組的活動。這是個由員工自發籌辦的綠色興趣小組，會以義務性質向同事推廣各式各樣與工作及生活相關的可持續發展資訊，我是小組的聯席領隊和其活動的常客。」

她指，Green Warriors在過去曾舉辦過講座、紀錄片放映會、衣物回收及廢物分類等活動，獲得不少同事支持及參與，「我和義工團隊近期更『摷垃圾桶』去做了一次垃圾審計（waste audit），將其中一個辦公室午膳時間後收集到的垃圾分類，讓同事們知道他們單是吃一頓飯便拋棄了多少即棄包裝、食具及廚餘！」

ESG已成企業發展必要

畢馬威早前贏獲HKAEE（香港環境卓越大獎）頒發服務及貿業金獎，而Stacey亦獲選為其中一位傑出綠色菁英，足見公司與她的付出亦獲外界認同。（黃寶瑩攝）

氣候變遷、全球人口遞升、生態環境持續減少……種種原因令推動可持續發展已成刻不容緩的事情，而商界在這方面更是扮演着舉足輕重的地位，不少企業都積極發展ESG（Environment, Social and Governance，即環境、社會和公司管治），以推動綠色金融體系。

畢馬威中國可持續金融事務香港主管合夥人吳柏年指，公司推行可持續發展的原因，不僅是因為港交所對香港上市公司提出更高的ESG要求，更因為我們作爲一家會計師行強調的是「誠信」，因此公司非常認真對待及重點推動這方面的工作。

吳柏年指公司推行可持續發展政策，也有利於公司吸引更多年輕人才加入。（黃寶瑩攝）

培養同事心態更重要

為協助公司處理ESG方面的發展事宜，KPMG在2019年增設了可持續發展事務經理這職位，並決定讓Stacey調職擔任這崗位。吳柏年笑言，Stacey可說是擔任這職位的最佳人選，「她對環保事務充滿熱誠，除活躍於Green Warriors的活動外，更自發地報讀了一個有關可持續發展商業管理（Business Sustainability Management）的線上課程。她就是公司需要的人才，尤其是她在畢馬威已經工作近10年，非常熟悉公司的内外事務和運作，由她擔任這職位比在外邊找人更適合。」

Stacey現時的工作包括協助公司制定可持續發展政策，亦需要向同事推廣各式各樣的環保資訊，以求達至上下一心朝更綠色的未來進發。Stacey指，公司很多綠色政策都獲得同事支持及欣賞，例如將茶水間的膠攪拌棒換成可重覆使用的金屬匙羹；將舊款電腦、文具及傢俬捐贈予非牟利組織及學校；設立分享空間，鼓勵同事捐出不再需要的物件，供其他同事自己取用等。

以企業角度來說，以上措施能做到這個程度已算不錯，但對Stacey來說，能培養出同事支持綠色生活的心態更是重要，「例如，我們在辦公室內擺放一個紙包飲品盒的回收箱，同事須自行洗淨及剪開包裝才能回收，但同事們 — 尤其是我們一群熱心的辦公室助理及清潔員工 — 都不會嫌麻煩而不願使用，有些人甚至會主動把家中的飲品包裝都帶回來回收呢！」能讓更多同事身體力行實踐綠色生活，長遠的成效絕對不只是少用幾個塑膠樽或捐贈幾件傢俬就能看到。

同事對這個紙包包裝回收箱的反應非常正面，Stacey對此也感高興。（黃寶瑩攝）

有在工作中找到滿足感嗎？

「我的工作除為公司賺錢外，究竟還有甚麼意義？」有些打工仔常會如此自問，深感當下人生只為生計而勞碌，再沒法容下工作與休息以外的事情。

Stacey能在新的工作崗位找到滿足感，固然是與公司給予機會有關，但另一方面，若不是有着那份純粹關愛環境的熱誠，公司上下也不會知道她對可持續發展這回事是有多關注吧！

在就業市場不景氣的日子裏，「保住份工」當然是比很多事情重要，但要保住份工，其中一個關鍵卻是要看你是否投入在工作日常，甚至是培養出滿足感吧！你的公司或沒如Stacey般的開明或資源充足，但在經營個人成功感方面，你與Stacey的起跑線卻是一樣的。與其被公司領着跑，每天只刻板地做事，不如嘗試在完成本分之後，再花點時間發掘工作樂趣及成功感（無論是與同事間的關係、技能上的突破或是知識上的補足），相信假以時日，同事與上司都會留意得到你的改變的。這不是一道讓你可必定上位升職的秘技，但在職場世界裏，充滿熱誠並願意嘗試的人，無疑是會較別人更易獲得賞識的機會。

相關文章：【升職上位】準時返工都扣印象分？ 10個壞習慣或將辛勞形象抵消

+ 24 + 23 + 22

相關文章：【愛回家】周嘉洛成TVB最年輕最佳男配角 上位快的人有這3個特點