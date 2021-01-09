用份量感袖子、特別質料塑造冬日不平凡　即睇15款針織衫穿搭示範

職場
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近年來，注重袖型設計的針織衫迅速崛起，而這些已然成為主流的針織衫款式，在今年更是隨處可見。就算妳平常只穿普通的針織衫、習慣走簡約路線，也能輕鬆駕馭這類款式喔！這次要根據袖型將「造型袖針織衫」分成三大類來介紹，趕快來看看吧！

造型袖針織衫穿搭15選

份量感袖型

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異材質拼接

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個性化細節

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造型袖針織衫穿搭總結

原來造型袖針織衫有這麼多不同的款式呢！如果是新手，可以先嘗試寬袖或在小地方展現巧思的款式。如果妳已經是穿搭高手，就可以直接挑戰異材質拼接的針織衫！如果想挑選更有質感的衣服，可以注意標籤上是否有註明手洗OK或使用親膚材質，讓秋冬的造型袖針織衫穿搭有更多變化喔！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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