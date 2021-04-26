辭職｜既已遞信何妨跟同事擘面？　與其為啖氣不如為未來機遇鋪路

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-26 11:33

再見，其實並不容易，但再相見，卻出乎意料的簡單。在一個專業、一個產業久了，你我是誰，不需要照過面，就可以從他人嘴裏略知一二，是圓是扁、飽讀詩書抑或是草包，都躲不過鄉民的嘴巴。

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會離開，往往不出幾個原因，專業發展受限、團隊組織運作不順暢、公司願景不符合個人需求，當然還有最後一個原因，跟你的老闆吵架。無論是哪個理由讓你決心轉換環境，如果你在職場曾經為你的想法提出異議，最後轉身的身影肯定都不會太好看，就算你真心誠意的感謝多年的栽培、盡責地將工作完美交接，背後的罵名肯定少不了。

好好的說再見其實並不容易，主管、老闆可能覺得你背叛，栽培你的資源付諸流水，對你的信任如肉包子打狗，無論事實如何，你都無法將結果圓滿、無法辯駁。身邊的同事更可能為了頂上你的位置，開始對你釋出不善的消息，將茶水間的八卦流言再加油添醋，一齣八點檔灑狗血的鄉土劇就在眼前on檔，好不精彩，沒演出就能獲得最佳男女主角獎，才明白原來影帝影后如此簡單。

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無論有多少的聲音在背後議論，把自己該做的責任做好做滿，你無須向任何人交代你的人生，為的是向自己交代，這段時間有沒有白走一趟，將交接的過程一步一步完成中，你會看見從你剛進公司的那一刻開始，到你離開的那一天，你經歷過多少風風雨雨、多少荒唐事，蠢到你可能都不認識自己，別擔心，不是只有你有，大家都蠢過，那會是很美的回憶。

轉身說再見那刻很美，美到你可以放下一切過去的恩恩怨怨，對着曾經與你不合拍的人說，「謝謝你們這段時間的陪伴」，雖然心裏想着，要不然下班後我還真沒人可以罵，但千萬別說出口，乖。

踏出辦公室的那一天，人生恍如隔世，世界無限寬大，終於，又過了一關。接着繼續找尋下一個即將與你不合拍的那位老闆，仍然面試說得天花亂墜，公司前景一切美好，未來的世界都是你的，只要你願意與我一同努力，「We are the king of the world」，再繼續上演着熟悉的八點檔。

人生不就是這樣，永遠期盼着下一個會更好，永遠帶着希望前進，雖然失望的結果居多，但這就是人生職場的樣子阿，沒有人不同，大家都一樣。

每一段的職場都要有累積的價值，每一段時間都是青春的付出，保養品都越擦越厚了，結果自已沒成長，這樣好像也不太對。或許有許多無奈、很多障礙，但不要給自己太多理由，大部分時候都是我們自己安於現狀的決定，找個代罪羔羊背上罪名，自己心裏就會覺得好過點，繼續欺騙自己。

再見是一種藝術，或許很快就會在下一個職場再相見，只是身分不同；或許再也不見，雖然機率比較低，但留一線總是比較好再次相見。將每一段的職場尾聲完美收場，不為誰、是為了自己，畢竟你也不想到了新工作，前公司還不斷打電話請教你這個免費顧問，也留下一個好名聲，畢竟這個是用錢買不到的，長輩常說，不用錢的，最貴。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：葛捷思品牌經營學，原文：職場，好好說再見】