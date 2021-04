辭職｜既已遞信何妨跟同事擘面？　與其為啖氣不如為未來機遇鋪路

撰文: 方格子 最後更新日期: 2021-04-26 11:33

再見,其實並不容易,但再相見,卻出乎意料的簡單。在一個專業、一個產業久了,你我是誰,不需要照過面,就可以從他人嘴裏略知一二,是圓是扁、飽讀詩書抑或是草包,都躲不過鄉民的嘴巴。

會離開,往往不出幾個原因,專業發展受限、團隊組織運作不順暢、公司願景不符合個人需求,當然還有最後一個原因,跟你的老闆吵架。無論是哪個理由讓你決心轉換環境,如果你在職場曾經為你的想法提出異議,最後轉身的身影肯定都不會太好看,就算你真心誠意的感謝多年的栽培、盡責地將工作完美交接,背後的罵名肯定少不了。

好好的說再見其實並不容易,主管、老闆可能覺得你背叛,栽培你的資源付諸流水,對你的信任如肉包子打狗,無論事實如何,你都無法將結果圓滿、無法辯駁。身邊的同事更可能為了頂上你的位置,開始對你釋出不善的消息,將茶水間的八卦流言再加油添醋,一齣八點檔灑狗血的鄉土劇就在眼前on檔,好不精彩,沒演出就能獲得最佳男女主角獎,才明白原來影帝影后如此簡單。

無論有多少的聲音在背後議論,把自己該做的責任做好做滿,你無須向任何人交代你的人生,為的是向自己交代,這段時間有沒有白走一趟,將交接的過程一步一步完成中,你會看見從你剛進公司的那一刻開始,到你離開的那一天,你經歷過多少風風雨雨、多少荒唐事,蠢到你可能都不認識自己,別擔心,不是只有你有,大家都蠢過,那會是很美的回憶。

轉身說再見那刻很美,美到你可以放下一切過去的恩恩怨怨,對着曾經與你不合拍的人說,「謝謝你們這段時間的陪伴」,雖然心裏想着,要不然下班後我還真沒人可以罵,但千萬別說出口,乖。

踏出辦公室的那一天,人生恍如隔世,世界無限寬大,終於,又過了一關。接着繼續找尋下一個即將與你不合拍的那位老闆,仍然面試說得天花亂墜,公司前景一切美好,未來的世界都是你的,只要你願意與我一同努力,「We are the king of the world」,再繼續上演着熟悉的八點檔。

人生不就是這樣,永遠期盼着下一個會更好,永遠帶着希望前進,雖然失望的結果居多,但這就是人生職場的樣子阿,沒有人不同,大家都一樣。

每一段的職場都要有累積的價值,每一段時間都是青春的付出,保養品都越擦越厚了,結果自已沒成長,這樣好像也不太對。或許有許多無奈、很多障礙,但不要給自己太多理由,大部分時候都是我們自己安於現狀的決定,找個代罪羔羊背上罪名,自己心裏就會覺得好過點,繼續欺騙自己。

再見是一種藝術,或許很快就會在下一個職場再相見,只是身分不同;或許再也不見,雖然機率比較低,但留一線總是比較好再次相見。將每一段的職場尾聲完美收場,不為誰、是為了自己,畢竟你也不想到了新工作,前公司還不斷打電話請教你這個免費顧問,也留下一個好名聲,畢竟這個是用錢買不到的,長輩常說,不用錢的,最貴。

