高階主管CEO多John！美統計排行榜出爐　女生僅得一名字進前10

不少人在取名字時，會留意筆畫、八字以及寓意，不過，在職場上是否能成功的領導層，也和取甚麼名字有關嗎？根據外國履歷網站「resume.io」分析3000筆個人檔案，依照性別及姓名做分析，有一些名字在企業高階領導階層（如CEO、COO、經理等）之中十分常見，被譽為，「美國最成功的名字」，這份調查報告公佈之後，很快引發熱議。



職場上哪些名字的人最成功

根據「resume.io」分析3000多個LinkedIn個人資料，藉此了解一個人的名字對成為公司領導層有何影響，其中研究結果可見，名單上的名字幾乎以男性居多佔64％，John（約翰）為商業界最成功的名字，在美國CEO和高層領導職位中最常見。

其次是Michael（米高）、David（大衛）、Robert（羅伯特）和Mark（馬克），是總裁及財務長（CFO）最常見的名字。

不過，這次分析也發現，在企業的管理階級中「美國最成功名字」的前10名裏，僅有一個女性名字上榜，以Jennifer（珍妮佛）為比例最高的名字，在不分性別排名中居第6名。

美國的女性領導層中，除了以出現28次的Jennifer（珍妮佛）脫穎而出，成為女性高層職位中最常見的名字，其次是Lisa（莉莎）、Mary（瑪莉）、Karen（凱倫）並列第2名。

接着是Julie（茱莉）位列第3名，排名前五的還有Michelle（米雪）、Kimberly（金百利）、Emily（艾蜜莉）。

事實上，「resume.io」認為，美國企業領導層中，女性在企業領導層中的比例只有36％，而男性高達64%。這次分析也凸顯了在企業的管理階級中，性別仍存在顯著的不平衡。

