打工仔邊做邊試竟是錯？日本暢銷作家揭天職3拼圖　助你不再迷惘

找工作時，你是否也曾困惑：還不知道自己想做甚麼、不如邊做邊試，總有一天會找到理想的工作。



著有《發現你的天職》、日本銷量逾 12 萬本的暢銷作家八木仁平，也有過類似迷惘。他大學時在便利商店打工，抱持着「薪水不錯、地點方便」的想法，打算輕鬆做下去，但是便利店工作比他想像中繁複，不僅要記得數百項商品，還需要學習如何寄包裹、使用電子錢包等，工作意願也愈來愈低落，直到某天被無預警開除。

日本作家八木仁平所著的《發現你的天職：三大步驟，讓你選系、就業、轉職或創業不再迷惘》（如何出版社）

之後，他進行職涯諮商，發現自己比較擅長創意發想與分享意見，於是經營部落格，憑藉瀏覽量在就讀大學時月收入就破百萬日圓，畢業後隨即成為正職部落客，但隨着收入增高，他卻愈來愈不快樂，自覺變成「只會吐鈔的機器」，罹患輕度憂鬱，才下定決心思考「自己到底想做甚麼」。

相關文章：大學FreshGrad畢業第一份工有幾重要？網民懺悔錄：入錯行就一世

他發現，很多人都會說「先試試看，才會遇見自己的天職」，這種心態會導致選項太多，讓人愈來愈迷惘，必須要有一套選擇基準、認真看待自己的心情，才能夠從無數工作中，篩出可行的選項。

八木仁平認為，天職是「真心想做的事情」，由喜歡的事情（what）、擅長的事情（how）、重視的事情（why）3 塊拼圖組成，缺一不可。

很多人以為想做的事情，就等同喜歡的事情，但是喜歡的事情充其量只能等於興趣，當興趣變成工作時，你未必會同樣投入。

舉例來說，學生時期很喜歡看書、畢業後也在書店當店員，卻突然覺得人生一陣空虛，因為你雖然喜歡書、但要你賣書，陳列貨架，你可能覺得工作內容很無趣。又或者如作者，他雖然很喜歡協助別人規畫職涯，但一開始是採取自己不擅長的「傾聽客戶需求」，因此還是覺得工作很無趣，後來才修正成適合自己的說話方式。

相關文章：文科畢業生靠9招人工10年翻兩倍 除高EQ、肯捱外更單身至29歲…

+ 9

因此，除了要把注意力放在「喜歡的領域」（what）上，也要想想做哪些事情能得心應手（how）。作者提出的擅長，指的不是特定的知識與技能，例如寫程式、英語能力強，而是你不需要思考、自然而然就會做的「習性」，像是隨時在觀察他人反應、一有想法就會立刻行動、總會琢磨怎麼贏過別人等，是不需要花太多心思，就能做得比別人好的事情。

例如，喜歡時尚（喜歡的事）、動手做東西時很有成就感（擅長的事情），這兩件事結合在一起變成「製作時尚相關的產品」，才算是找到想做的事情。

但就算發現喜歡又擅長的事情，如果不停加班、沒有半點屬於自己的時間，還是會萌生離職念頭。因此還需要思考自己重視甚麼事情，包含生活的狀態、價值觀。想像你現在要給別人工作建議：哪些是你絕對不會說出口的話、哪些是你會提供的想法？來釐清自己最在乎的事情。

例如，喜歡體育、擅長分享知識、而且覺得看到別人成長很重要，那麼從事能夠傳授體育知識的職位，就可能是你最適合的工作。釐清你喜歡的事、擅長的領域，以及重視的價值觀，就能找到你真心想做的工作選項。

相關文章：【事業規劃】搵工唔好太揀擇 廣告CEO：後生仔入行，先諗清3樣嘢

（經理人授權使用）

【本文獲「經理人」授權轉載。】