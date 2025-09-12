辭職不應是「一瞬間的決定」！正視5個「喊停」訊號免被工作內耗

隨着時代變遷，現代人的工作挑戰遠比過去來得高上許多，面對瞬息萬變的世界，越來越常被要求用最少的資源完成最大效益化的公事，長久下來這樣高壓的職場環境將使得身心出現狀況。但有意思的是，即使我們對這樣的工作感到身心俱疲，在多數的情況下，仍然會選擇持續待下去，甚至經常省思：「是不是自己的問題？」、「也許這樣的工作已經不算太差」」、「是否應該持續忍受這樣的工作？」



思考不是一件錯事，但過於理性的判斷也並不一定完全正確，因為當我們在不健康的環境中工作時，不僅身心健康會受到影響，也會連帶失去足夠的精力與時間經營生活、陪伴重要的家人朋友。因此若你發現當前的這份工作開始內耗自己的能量時，或許該試着暫停下來：

1. 工作與生活平衡不佳

工作是生活的一部分，卻不是全部。當工作佔據生活太多時，人際關係與日常生活便會相對被壓縮品質，當你發現你做任何事情第一時間都是想到工作，或是就算沒有在工作時還是老是想着公事，那麼這可能是個警訊。

2. 工作不被重視

人類生存有生理和心理上的需求，其中心理需求包括歸屬感、生活有意義和目的感、被他人看重和重視以及有意義的未來。在一份工作中不被重視，久而久之便容易產生自我懷疑，也會開始不相信自己有足夠的能力，故這是相當不可忽視的一環。

3. 缺乏成長機會

缺乏成長機會的情況有很多種，有可能是工作內容太過重複而沒有挑戰性，也可能公司主管沒有提供放手發揮的空間。當日復一日重複做着同樣的事或他人指派的任務而無自己的想法時，工作腦也會變得混沌，了無新意，就此畫地自限。

4. 公司願景與實際方向不一致

一間公司要讓人願意長久一起打拼，除了公司宣揚的願景與發展性吸引人外，公司的發展方向與做法是否一致也是一個判斷標準，一個高喊創新的組織，是不可能不給你嘗試新機會的可能。當發現公司正朝向與當初認知不同的道路時，那可能就是該分道揚鑣的時刻。

5. 直覺告訴你不對勁

人類和動物一樣都有第六感，有時你就是感覺不太對勁，總覺得不想再繼續待下去，說不清是薪水福利與理想多麽不符，也說不準工作內容到底多麽厭煩不喜歡，但就是有那麼東一點西一點不舒服，累積起來就是覺得不太對。其實離職，通常不存在單一的決定時刻，而是一個漸進的過程，直覺會覺得不對勁，那麼肯定是有不太對的事情正在發生，有時暫時切開理性思考，試着相信自己的感覺可能是對的。

每一個人對工作的追求不同，所面臨到的現實情況也不一定相同，上述提供的 5 個「離開這份工作」的信號僅供給大家參考，也許最終你的解方並不是從這間公司離職，而是與老闆上斯討論調整工作方式或轉調其他工作職位也說不一定，畢竟離職是個重大的人生抉擇，關乎面向極多！最重要的是保持覺察，別讓自己持續待在內耗的工作環境中，直到身心真的承受不了。

