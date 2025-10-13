「我支持你」英語不是「I support you」！外國人聽到或會會錯意

當你聽到朋友心情不好，或者想要挑戰新的事物，都會和他們說「我支持你」。支持的英文是「support」，因此我支持你直翻就會聯想到「I support you.」不過，這種用法可是不太對的，正確來說應該要講成「You have my heart support.」



我支持你的英文，不是「I support you.」

「I support you.」代表不只是精神上，而是也會透過金錢上、物質上支持一個人。不過，當我們和朋友說我支持你的時候，多半是想要給予心理上的陪伴，讓對方覺得安全而有依靠。

我支持你的英文怎麼說？

所以說，如果想要表達我的心與你同在，我心裏上支持你，應該講為「You have my heart support.」，也可以說成「I'm in your corner.」、「I'm with you.」、「I'm always here for you.」

