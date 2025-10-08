AI的威脅不在「取代人力」！亞馬遜工程師嘆：AI好得「令人害怕」

自工業革命以來，勞工面臨機器威脅的焦慮從未停歇，但科技對工作的影響往往不是「取代人力」，而是「重塑工作型態」。從汽車裝配線、肉品加工到秘書打字，專業職能被拆解成高效率、低自主的重複任務。這一歷程如今也悄悄降臨在科技業的核心職位身上 ── 軟件工程師。



亞馬遜工程師曝：AI 程式助理好得「令人害怕」

在亞馬遜（Amazon），AI 並未真正「炒掉」工程師，卻讓他們的日常工作開始像倉儲人員一樣，進入了一種被計量、被監控的流程化節奏。一名工程師說：「以前一項新功能從設計到完成可能得花幾周，現在我們要在幾天內完成，沒有 AI 根本不可能。」

這種轉變的核心在於「工作降級（Work Degradation）」，根據勞動歷史學者傑森・雷斯尼科夫（Jason Resnikoff）描述，「工作降級」指的是高技能工作被拆解成低思考、高效率、重複性高的任務。

AI 工具的演進速度驚人，亞馬遜的工程師發現，自己原本強調創造性的程式設計過程，如今變成依賴 AI 助理提供程式碼片段，再進行審核與修改。而亞馬遜內部最新推出的自動化程式生成工具，不只輔助撰寫，還能一次產出大型程式模組。

一名工程師形容這些 AI 工具「好得令人害怕（scarily good）」，這也道出許多開發人員的矛盾心情： 當機器寫得比人還快、還準確，工程師該感到驚艷，還是驚慌？

工程師「工人化」？從創造者變成旁觀者、審稿人

「這份工作最有趣的是創造新東西，但現在我做的事情，大多是在看別人 ── 或說機器 ── 寫好的程式。」資深開發人員西門・威利森（Simon Willison）的這番話，精準說明工程師們面臨的變化：從原本獨立構思、設計、撰寫，變成更仰賴接受 AI 提案、進行審核與修正。

這不只影響工作樂趣，也讓許多人感到與自己的專業能力「斷線」。AI 不僅能撰寫程式碼，還能協助撰寫技術備忘錄、產品規劃草稿，甚至進行單元測試。這些原是初階工程師累積能力與經驗的關鍵任務，現在部分工程師擔心，這可能削弱新手累積技能與爭取晉升的機會。

哈佛大學勞動經濟學家勞倫斯・卡茨（Lawrence Katz）指出，對初階工程師而言，AI 讓他們彷彿回到工業時代的流水線角色： 不是你設計任務，而是任務流程在設計你。 反觀資深工程師，則可能因免除瑣事、專注於複雜問題而受惠，顯示 AI 對不同層級員工的影響截然不同。

亞馬遜則強調，AI 只是用來擴增工程師的專業能力，而非取代其工作。不過，實際上績效壓力與產出速度要求的提升，讓這份工作不再如以往自由與彈性。許多開發人員坦言，雖然 AI 是選擇性使用的工具，但若不跟上，可能會在績效與考核中落後同儕。

這種情況也出現在其他科技公司。例如 Shopify 明文將「AI 使用率」納入績效考核，Google 則舉辦以「提升日常效率」為主題的黑客松，鼓勵員工開發內部 AI 工具，贏家甚至可獲得高達 1 萬美元的獎金。

從倉儲機器人到程式助理：活在技術壓力下的亞馬遜員工

但在推動創新與效率的背後，亞馬遜工程師的情緒壓力也逐漸升高。

不少亞馬遜工程師聯想到公司倉儲系統的自動化改革。過去倉儲人員需要在巨大的倉庫中走數公里找貨，現在則是由機器自動送貨架到倉儲人員眼前，讓他們快速揀貨。看似效率提升，實則讓工作變得單一、重複且疲勞。

「我們正走上同樣的道路。」一名工程師這樣說，由於公司鼓勵他們使用 AI 來處理原本由初階工程師負責的任務，如撰寫備忘錄、測試軟件等，他們擔心這會讓他們無法累積經驗，並錯失爭取晉升的機會。

前亞馬遜員工伊麗莎・潘（Eliza Pan）表示，員工普遍擔憂「他們的職涯會變成甚麼樣」。工程師們也焦慮自動化部分工作會讓他們「在自己的工作中成為旁觀者」，他們討論的不只是職涯，而是整份工作的品質。

