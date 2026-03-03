面試被問「能接受加班嗎」怎麼回　這幾項「反問」幫你篩選好公司

面試除了考驗求職者能力，也可讓雇主與求職者之間彼此更加了解，公司方也會問許多問題，確認人才時間以及薪資上能配合。不過，若公司問到加班相關問題，該怎麼應對較恰當呢？



有一名網友表示，自己近期在多間公司面試，他好奇詢問，面試時被問可否加班該怎麼說比較好？

面試時被問「能接受加班嗎」該怎麼回？

有一名網友於Dcard表示，自己近期在多間公司面試，如果被公司方詢問可以加班嗎？要怎麼回覆比較妥當，他表示，自己可以接受加班但希望不要每天或是長時間。

許多網友紛紛建議可以先詢問公司加班頻率，

「妳可以反問主管這份工作通常在什麼狀況下會加班？是否是常態性？再依對方的回答做決定」

「通常會問對加班看法的公司，公司都常常在加班。如果你要去，要自己斟酌」

「先問加班頻率和通常加多久啊～如果太誇張就代表不適合你不能進去也不可惜，如果加班時數比較多的可以問有沒加班費，不要太誇張公司以彈性工時來處理也勉強能接受」



人力銀行曝正解！不失禮又留下好印象

對此，1111人力銀行表示，當公司問「能不能接受加班」時，可能是想了解求職者對於加班的看法及態度，以及是否適任該職位，或是能否接受無上下班時間的責任制。1111人力銀行建議，可以先「了解公司加班原因」，如「該職位的實際工作型態、加班頻率、加班是否為常態性、加班有無相關補償制度」等疑問句回應，讓自己有更深入了解以作回應。

1111人力銀行也建議，在了解後，可評估自身狀況回覆，不過不建議直說願意或不願意，能以「可接受加班的前提」加上「避免未來常態性加班之方法」回應，1111人力銀行舉例，

我不排斥在適度且合理的範圍内加班（加班的前提），因此團隊若有需要的時候會全力配合，同時也會審視並調整自己的工作模式（避免常態加班的方法），以避免因效率不佳。

1111人力銀行也呼籲，如果發現公司本身的文化不符合自己想法，也不用為了錄取而答應，避免入職後因此感到痛苦而離職，增加不必要的成本。

