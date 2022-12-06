過勞｜你是身累、腦累還是心累？學習高效休息　別再視加班為榮耀

「生病之後，我就告訴自己，每晚上床後，手機拿得遠遠，甚至關掉；電腦放在一個聽不見的地方，上床以後就不要再起來了。」創新工場董事長李開復，在 52 歲那年檢查出得到第 4 期淋巴癌，因為這場病，他才體悟到好好睡覺的重要。



在《我修的死亡學分》裏，他提到從小到大為了課業、工作犧牲睡眠，遇上考試，一天喝上 6、7 杯咖啡，後來嫌上廁所麻煩，改吃咖啡因錠，想睡就吞一顆；到了職場，更是有名的「鐵人」，不論白天黑夜，隨時回覆 email，每天工作 15～16 小時，直到身體對他發出嚴重抗議。

忽視休息，可能會攸關性命，但為甚麼我們明明知道休息很重要，卻很少認真重視它？

「攰」也有幾種，了解清楚自己屬哪一種，才對症下藥地休息吧﹗：（按圖了解）

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「工作狂」不是榮譽，反而導致低品質成效

一個原因是，這個社會認為休息等於懶散、工作狂等於成功。《用心休息》提及，特斯拉（Tesla）汽車執行長馬斯克（Elon Musk）、前美國總統特朗普（Donald Trump）都常以睡得少、工作狂形象示人，連帶讓一些上班族、企業領導者也把長時間投入工作視為榮譽；另一些人，則擔心被貼上工作態度不佳的標籤而勉強自己晚下班。

然而，休息和工作的關係不應該是減法，而是加法，甚至是乘法。《福布斯》（Forbes）雜誌創辦人伯帝．福布斯（Bertie Forbes）指出，「我們如何打發非工作時間，大幅決定了我們工作時的表現，是稱職或不合格。」

《休息的藝術》指出，疲倦會嚴重影響人的認知能力。當你神清氣爽，某一項任務看起來輕而易舉，要是你力困筋乏，不只原本 1 小時能完成的工作可能會拖到 3 小時才能結束，工作出錯的機率和同仁衝突的可能性都會大幅增加。

另一個輕忽休息的原因是，一般人容易認為只要遠離工作，就算休息，或睡覺就是休息。《腦科學權威的最高休息法》指出，現代上班族多數是腦力勞動者，但睡覺時大腦並不是完全停止運作，只靠睡覺無法幫助大腦休息。

《認真的你，有好好休息嗎？》補充，「累」的種類有很多，有些事情很「燒腦」，像是老闆請你在禮拜五下午 3 點前完成一份 5000 字的報字；有些則讓人「心力交瘁」，比如自己要在月底的國際會議上台簡報，報告前幾天，情緒緊繃、焦慮不已；或做了一天家事、高強度勞動，肌肉痠痛。這些疲憊的恢復方式、需要的休息方法都不同，有的需要轉換情緒，有的需要補充體力，不好好規劃反而越休息越累。

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在家上班的危機：心態、大腦無法真正休息

疫情期間，遠端工作，休閒活動的重要性更加凸顯。心理學家莎賓娜．桑內塔格（Sabine Sonnentag）解釋，出門上班，下班打卡，看似理所當然的場景切換，其實是生理和心理的放鬆開關。在公司是工作模式，在家是休息模式，這也是所謂的心理抽離（psychological detachment）。

在家工作少了這一道手續。看似省下通勤、打扮時間，心態卻是 24 小時一直在上班。伊利諾大學（University of illinois）研究指出，長時間專注一件事，完全沒有分心或切換做其他事情，工作效率會逐漸下降，直至所剩無幾。反之，刻意在中間休息幾次，產能會一直保持在高峰。

總之，休息不應是下班後的狂歡，也不是單純的倒頭睡，休息需要技巧，學習如何讓讓腦袋、身體、心靈的步調從高速運轉狀態慢下來，從工作的緊湊中脫身，才能達到真正的休息。

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