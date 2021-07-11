止汗劑｜夏日上班不想產生尷尬體味？ 5大要點助健康挑選止汗產品

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-07-11 10:30

夏天常常一動就全身汗，有的時候腋下、胸口、上背又一片濕，流汗是為了排除體熱、調節體溫，雖然是很正常的生理現象，但我們難免還是會因為細菌分解所產生的異味，或是滿頭大汗不雅觀而感到困擾，有的人會選擇買止汗除臭劑，希望可以改善這樣的狀況。止汗劑為什麼能止汗，我們又該怎麼挑選呢？本文帶你一起認識止汗劑。 文： 徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

使用止汗劑時要注意的東西。（按圖了解）

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汗臭味怎麼來？

人體的汗腺有兩種，一種是小汗腺，分佈在手掌、腳底、面部，排出無色、無謂的汗液，屬於弱酸性液體；另一種是大汗腺，分佈在腋下、陰部、乳頭等周圍，會分泌黏稠乳黃色的液體，這樣的液體蛋白質含量很高，當被皮膚表面的細菌分解，就會產生異味，所以並不是汗本身有臭味，而是細菌分解蛋白質所產生的酸味。

5 種經核准止汗劑成分

根據臺灣衛生福利部，止汗制臭劑是體香劑的一種，原理為降低汗腺活性，作用機轉是藉由鋁鹽（Aluminium salts）造成汗腺暫時堵塞，達到抑制出汗的效果，停用後就會恢復原來的出汗狀況，止汗制臭劑只能緩解出汗狀況，如果是多汗症的患者，仍應就診專業醫師；此外使用止汗制臭劑後，如造成肌膚刺痛就應馬上停止使用，並立即就醫診治。

一般需申請含藥化粧品許可證。止汗制臭劑常見的類型包含滾珠液、固狀劑、噴霧劑、粉末狀和乳霜劑。目前食藥署共核准 5 種止汗制臭劑成分，以下是各類合理的劑量：

氯化羥鋁（Aluminum Chlorohydrate）：用在止汗制臭，限量 25% 。 鋁鋯複合鹽類（Aluminum Zirconium salts）：用在止汗制臭，限量 20% 。 氯化鋁（Aluminum Chloride）：用在止汗制臭，限量 15% 。 倍半氯化羥鋁（Aluminum sesquichlorohydrate）及其衍生物：用在止汗制臭，限量 25% 。 矽酸鋁鋅銀銨（Ammonium Silver Zinc Aluminum Silicate）：用在抗菌、制臭，限量 5～10%。

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止汗劑使用 5 叮嚀

許多人都認為止汗劑要一直補擦才有用，但過度塗抹是會刺激皮膚的，在肌膚容易出汗的情況下補擦也沒什麼用。平時在購買與使用止汗劑時，可以遵循以下五點：

認字號：購買時，看清楚產品外包裝是否有衛生福利部核准的含藥化粧品許可證字號，例如衛部（署）粧製字第○○○○○○號、衛部（署）粧輸字第○○○○○○號及衛部（署）粧陸輸字第○○○○○○號。

避開傷口：使用前要檢查肌膚狀況，如果除毛、刮毛後，或是肌膚有傷口、發炎等情形，就先不要使用。

乾爽時用：使用止汗制臭劑的最佳時機，是睡前或者是在肌膚乾燥時，要避免在大量流汗、運動散熱後，或是刮毛除毛後立刻使用。

限局部：使用時不可以全身塗抹，應該要塗抹局部就好，用於腋下等容易出汗的部位。

不過度使用：止汗爽身產品與常見的保濕化粧品、防曬劑不同，應視情況適量使用，以避免肌膚刺激。

另外，如果是使用噴霧劑的止汗制臭劑，要保持適當距離，避免吸入或噴灑到臉部及口腔等部位，使用後但還沒完全乾燥時，千萬不要靠近火源，以避免皮膚灼傷。

止汗劑不會致癌

除了正確挑選、使用止汗劑，有些關於止汗劑的迷思還是要特別注意：

網路上流傳可以擦生薑等中藥材，消除腋下臭味，但磨擦和外物刺激，恐怕只會增加肌膚受傷的機率，真正可以避免腋下臭味的方法，就是保持腋下肌膚乾燥，長時間異味仍然不散的話，建議就醫治療。

有些網路謠傳認為止汗除臭劑含有矽靈，用多會致癌，然而，根據美國化妝品協會的報告表示，矽靈因其分子大，並不會透過肌膚被吸收。美國國家癌症研究所（National Cancer Institute，簡稱 NCI）與美國食藥署也沒有實證顯示止汗制臭劑與乳癌之間的關聯。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：揮別汗臭味！止汗劑這樣挑選安心用】